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Depremzedelere yönelik küfürlü paylaşıma soruşturma

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#İSTANBUL#Secim2023#Deprem
Depremzedelere yönelik küfürlü paylaşıma soruşturma
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2023 11:50

Sosyal medyada depremzede seçmenlere yönelik küfür ve ağır hakaret içeren sözler söyleyen bir şüpheli hakkında resen soruşturma başlatıldı. Şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanlığı ve 28.Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin 15 Mayıs'ta deprem bölgesinde seçime katılan ve oy veren depremzede seçmenlere yönelik Tiktok'ta @alibabaxxl" rumuzlu hesap üzerinden ağır hakaret, küfür, saldırı, tahrik ve provokasyon içeren bir video tespit edilmesi üzerine harekete geçti. Şüpheliye yönelik "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatıldı.

GÖZALTI VE YAKALAMA TALİMATI VERİLDİ

Soruşturma çerçevesinde, şüphelinin gözaltına alınması yönünde talimat verildi. Ayrıca şüphelinin yurt dışında bulunma ihtimaline karşı hakkında yakalama kararı da çıkarıldı.

Depremzedelere yönelik küfürlü paylaşıma soruşturma

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#İSTANBUL#Secim2023#Deprem

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