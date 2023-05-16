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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 28 Mayıs mesajı: Türkiye Yüzyılı’nın müjdecisi haline getireceğiz

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Secim2023#TBMM
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2023 09:28

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Ülkemizin en kritik seçimlerinin ilk sınavını Cumhur İttifakı olarak hamdolsun alnımızın akıyla verdik. Allah’ın izniyle 28 Mayıs’ı Türkiye Yüzyılı’nın müjdecisi haline getireceğiz.' dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Twitter'dan paylaştığı mesaj şu şekilde:

Kıymetli yol ve dava arkadaşlarım,

Ülkemizin en kritik seçimlerinin ilk sınavını Cumhur İttifakı olarak hamdolsun alnımızın akıyla verdik.

Kışkırtmalara gelmeden, baskılara aldırmadan, yılgınlığa kapılmadan, zorluklar karşısında pes etmeden canla başla mücadele ettik.

Her birinize emekleriniz, gayretleriniz, fedakârlıklarınız için teşekkür ediyorum.

Rabbime bana sizler gibi yol arkadaşları verdiği için binlerce kez hamdediyorum.

Şimdi 14 Mayıs’ta elde ettiğimiz başarıyı daha büyük bir zaferle taçlandırma vakti…

Seçimlerin ikinci turu 27 Mayıs darbesinin 63’üncü yıl dönümünden bir gün sonra, 28 Mayıs tarihinde yapılacak.

Bizler siyasetinin merkezine millî iradeyi, ülkeye ve millete hizmet aşkını koymuş bir ittifakız.

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Şimdiye kadar bizlere sahip çıkmış, gerektiğinde bu uğurda tanklara meydan okumuş milletimize şükran borcumuzu ancak daha fazla çalışarak, daha fazla koşturarak ödeyebiliriz.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan 28 Mayıs mesajı: Türkiye Yüzyılı’nın müjdecisi haline getireceğiz

'TÜRKİYE BİZDEN HİZMET BEKLİYOR'

Türkiye bizden hizmet bekliyor, icraat bekliyor, milletimiz bizden kendisini hedefleriyle buluşturmamızı bekliyor.

Depremzede kardeşlerimiz bizden bir an önce yaralarının sarılmasını bekliyor.

28 Mayıs seçimi için çalışmaya sandığın renginin belli olmasıyla birlikte zaten başladık.

İnşallah önümüzdeki günleri de en güzel, en verimli şekilde değerlendireceğiz.

Allah’ın izniyle 28 Mayıs’ı Türkiye Yüzyılı’nın müjdecisi haline getireceğiz.

Sizlere güveniyorum.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Secim2023#TBMM

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