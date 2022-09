Hürriyet’e konuk olan Bakan Ersoy: İstanbul Birleşmiş Milletler gibi oldu

Haberin Devamı

YIL SONU HEDEFİMİZ 47 MİLYON TURİST

(Bu yılın turizm hedefleri) 2018’de turizm stratejilerimizde değişikliğe gittik ve yeni hedefler belirledik. Türkiye jeopolitik konumu sebebi ile geçmişte ve günümüzde bölgesel ve küresel krizlerle karşı karşıya kaldı. Gelecekte de krizlere karşı güçlü olmak istiyorsak pazar ve ürün çeşitliliğine gitmeli, nitelikli turiste ağırlık vermeliyiz. Sahip olduğumuz turizm potansiyelini daha iyi tanıtabilmek için 2019’da Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nı (TGA) kurduk. Şu an 200 ülkede televizyon ve dijital medya ağırlıklı olmak üzere tanıtım ve PR faaliyetlerinde bulunuyoruz. Son üç yıldır dünya genelinde en yoğun ve etkili tanıtım yapan ülkeyiz. Bu çalışmaların sonuçlarını da fazlasıyla alıyoruz. Sezon başında 42 milyon turist 35 milyar dolar gelir olan hedefimizi Karadeniz’deki çatışma ortamına rağmen 47 milyon turist ve 37 milyar dolar olarak yukarı yönde revize ettik. Sezon oldukça iyi geçiyor, yıl sonuna kadar bu hedefleri de aşacağız inşallah. İstanbul uzun bir aradan sonra, dünyanın sayılı turizm mecraları tarafından mutlaka görülmesi gereken destinasyonlar arasında tekrar ilk sıralarda gösterilmeye başladı. Dünyanın her noktasından ziyaretçi alıyor. İstanbul Birleşmiş Milletler gibi oldu diyebiliriz. Otellerde yer yok ve her milletten turist var. TGA’nın dünya genelinde yaptığı yoğun tanıtım faaliyetlerinin sonuçlarını alabilmek bizi daha da motive ediyor.

‘DOĞALGAZ TURİSTLERİ’ MAGAZİN HABERLERİ

(Avrupa’da doğalgazın kapatılması turist sayısını arttırır mı?) Gaz sorunundan kaynaklı olarak Türkiye’ye yoğun turist beklemek hiç gerçekçi değil. Belirsizlikler, tedirginlikler turizmin önünde engeldir. Gazdan dolayı Türkiye’ye yoğun turist gelecek gibi söylemler işin magazin haberi. Turist ürününüz iyi ise gelir. Ülkemizi iyi tanıtıp, iyi hizmet verdiğimizde turist sayımız hep artacaktır.

(22 günlük tatil 599 Euro broşürü) Bu tarz otellerin sayısı biri, ikiyi geçmez. Maalesef bazı oteller düşük sezonda pazarlama faaliyeti adı altında 15-20 odasını 21 Euro gibi sembolik fiyata verebiliyor ve buna da tanıtım diyor. Havayollarının sınırlı sayıda koltuğunu 1 Euro’ya vermesi gibi. Türkiye’nin turizm gelirleri konusunda fikir sahibi olmak istiyorsanız, yıllık ortalama kişi başı gecelik geliri baz almalısınız. Pandemi döneminde bu 62 dolara kadar düşmüştü ancak bu yıl yüzde 35’lik bir artış ile 83 doları aşmayı hedefliyoruz.

(Sağlık turizmi) Sağlık turizmi Türkiye için önemli. Bununla ilgili altyapı ve hastane yatırımları yapıldı. Sağlık hizmeti için gelenler Türkiye’ye iki kez gelip gidiyorlar, üstelik yanlarında refakatçi de bulunduruyorlar. Sağlık hizmeti sonunda ise genelde üçüncü kez ve tatil için gelmeyi tercih ediyorlar.

(Bakanlığın sinema sansür arşivini açması) Sansür günümüzde yok. Geçmiş zamanda sansür uygulanıyordu. Kanunda da sansür yasak zaten. Geçmiş zamanda yapılmış sansürlü filmleri açtık.

‘KÜLTÜR YOLU’NDA ŞEHİR SAYISI 7 OLDU

(Bakanlığın Kültür Yolu Festivalleri) Bakanlık olarak festivallerin yayılması için büyük çaba gösteriyoruz. Kültür Yolu Festivali’ne Beyoğlu ile başladık. Bu sene başkenti de dahil ettik. Şu anda üçüncüsü gerçekleşiyor. Her seferinde daha fazla şehri dahil ediyoruz. 16 Eylül’de Çanakkale ile başlıyoruz. Şehir sayısı yediye çıktı. Kültür Yolu Festivalleri kapsamında 15 binden fazla sanatçı, üç binden fazla etkinlik bulunuyor. İstanbul, 10 milyondan fazla ziyaretçi aldı. Çanakkale’yi Konya, İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Adana ve İzmir takip edecek.

HAYDARPAŞA’YA NOSTALJİK TREN



Haydarpaşa restorasyon çalışmaları Ulaştırma Bakanlığı’nın gözetiminde gidiyor. Orada bir arkeopark oluşturuluyor. Haydarpaşa’nın gar kısmı ile ilgili çalışmalarda sona yaklaşıldı. Arkeoparktan başlayarak ziyarete açılacaktır. Ahşaptan yürüyüş yollarında özel ışıklandırma ile gezilebilecek. Şehrin içinde bulunduğu için çok sayıda ziyaretçi bekliyoruz. Üstelik bir de turistik tren seferi olacak.

AYASOFYA HER YERE KAMERA KOYDUK TAKİPTEYİZ



Ayasofya’da bugüne kadar iki vaka oldu. Maalesef ziyaretçilerin olduğu yerlerde, bu durumlar dünyanın her yerinde yaşanabiliyor. Çok yoğun bir şekilde güvenlik görevlisi sayısını arttırdık. Her yere kamera koyduk, çok sıkı takip ediyoruz. Önemli bir gelişmeyi sizlerle paylaşmak isterim. Ayasofya’da Mimar Sinan ve Fosatti’den sonraki en kapsamlı restorasyon çalışmasını başlattık. Etaplar halinde çalışmalarımızı hızlandıracağız. Aşama aşama, bölüm bölüm gidilecek ve ziyarete kapatılmayacak. Bu tür çalışmaların başlayıp, 50 yıl sonra bile devam etmesi gerekir. Ortada yüzyılların getirdiği yıpranma var. Yüzlerce yıllık yorgunluğu ortadan kaldırıyoruz.

RAMİ KIŞLASI HYDE PARK GİBİ OLACAK

Rami Kışlası’nı yıl sonuna kadar tamamlıyoruz. Türkiye’de muhtemelen en çok ziyaretçi alan kütüphane olacak, 7/24 hizmet verecek. Toplamda 36 bin metrekare kapalı alanımız, 51 bin metrekare içinde bir avlu millet bahçesi var. Sadece kütüphane için gelinmeyecek. Rami’ye yeni bir yaşam tarzı getiriyoruz. Öyle güzel bir bahçe yapıyoruz ki yurtdışındaki Central Park, Hyde Park gibi doğal bir görünümü olacak.

MICHELIN’DE BODRUM VE ÇEŞME HEDEFİ

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın İstanbul için yapmış olduğu yoğun tanıtım faaliyetlerinin bir sonucu da Michelin Rehberi’nin radarına girmek oldu. Nisan ayında İstanbul’u 38’inci destinasyonları olarak açıkladılar ve 11 Ekim’de seçilen restoranların isimlerini ilan edecekler. Bunun İstanbul’u bir gastrocity olarak konumlandırma çalışmalarımıza destek olacağına canıgönülden inanıyorum. Sıradaki hedefimiz ise Rehber’e Bodrum ve Çeşme’nin de girmesi.

TAAHHÜDÜ VERİRSENİZ KULLANDIRIYOR



(Bakanlığın oteline teşvik vermesi eleştirileri) Sanayi Bakanlığı tarafından, başvurmaları halinde turizm yatırımı yapan istisnasız bütün firmalara taahhütleri ile orantılı olarak herhangi bir kısıtlama olmaksızın verilen teşviklerdir. Sadece Türkiye’de değil birçok turizm ülkesinde uygulanan bir sistemdir. Taahhütlerinizi yerine getirdiğinizde ve belgelediğiniz oranda teşviklerden yararlanabilirsiniz. Seçim sürecine girdiğimiz bu dönemde muhalefetin bu tarz dezenformasyonları ile çok sık karşılaşacağız maalesef.

İPTAL EDİLEN FESTİVALLER

HAKSIZLIK VARSA HUKUK YOLU AÇIK



Kültür ve Turizm Bakanlığı açısından ve konunun doğası gereği; bizim için ne kadar az kısıtlama, ne kadar az sınırlama olursa o kadar doğru olur. Bizim yaklaşımımız bu. Hatta mümkünse hiç kısıtlama, hiçbir sınırlama olmasın. İşimiz kültür, sanat ve turizm... Bazı bölgelerde, bazı hassasiyetler oluşabiliyor ve kaymakamlıklar nadiren iptal kararları verebiliyor. Ancak kaymakamlık son merci değil, ilk merci. Eğer haksız bir uygulama olduğu düşünülüyorsa, hukuk yolu ile karar düzeltme talep edilebilir.

TAŞ TEPELER

YENİ ‘ATİYE’LER ÇEKİN DİYORUZ

(Taş Tepeler ve Göbeklitepe’deki çalışmalar) Bölgede 12 tane kazı alanımız var. Ancak jeoradarlarla arazi tarayarak yaptığımız çalışmalar neticesinde, bu rakam daha da artacak diye düşünüyoruz. Bu yaza kadar hepsi ziyarete açılır. 100 kilometrelik bir gezi rotası oluşturduk. Göbeklitepe’de önemli bir strateji değişikliğine giderek ilgilenen tüm yerli ve yabancı üniversitelerle işbirliği yapma kararı verdik. Herhangi bir kısıtlama da koymadık. Orası dünyada arkeolojinin merkezlerinden biri olsun istiyoruz. Hedefimiz, Taş Tepeler’de yılda 5 milyon turist ağırlamak. Yönetmen ve yapımcılarla konuşuyoruz, onlara, ‘Diziler, filmler çekin, biz de destekleriz. Her türlü kolaylığı sağlarız. Yeter ki çekin bunları ve dünyada tanıtımı sağlansın’ diyoruz. İki sene öncesinin rakamı ile Atiye dizisi Netflix’te 15 milyondan fazla yabancı izleyici tarafından izlenilmiş. Senaryosunda Türkiye’nin turizmine yönelik değerlerini anlatıyorlarsa destek veriyoruz.