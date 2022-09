Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi devrede: 2 bin 280 TL taksitle ev

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, milyonlarca kişiyi ilgilendiren ‘İlk Evim İlk İş Yerim’ isimli Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı. Erdoğan, 5 yılda toplam 500 bin konut, 250 bin altyapılı arsa ve 50 bin işyerinin satışa sunulacağını, ilk etapta ise 250 bin konut, 100 bin arsa ve 10 bin işyeri projesinin hayata geçeceğini söyledi ve şu bilgileri verdi:

“Vatandaşlar toplamda 608 bin TL fiyata sahip 2+1 konutlara 2 bin 280 TL’lik taksitlerle, 240 ay vade ile sahip olacak. Toplam 850 bin TL fiyata sahip 3+1 konutların ödemesi 3 bin 187 TL’den başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle yapılabilecek.” Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen, Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Projesi Tanıtım Töreni’nde yaptığı konuşmada şu mesajları verdi:

BAŞVURU BUGÜN BAŞLIYOR

“Ülkemizin her yerinde yüzbinlerce yeni sosyal konutu konut arsasının ve işyerlerinin inşa sürecini başlatıyoruz. Başvurular yarın (bugün) itibarıyla başlayacak ve ekim ayına kadar sürecek bu projelerin ilk temelini yılbaşında atıyoruz. Amacımız ilk etap konutlarını azami iki yıl içinde bitirip vatandaşlarımıza teslim etmek. Yatay mimari anlayışıyla yani zemin artı üç, dört bilemediniz beş, depreme uygun şekilde inşa edeceğimiz projeler ülkemizin her yerinde devam edecek. Projelerimizi yeşili hakim kılacak anlayışla hayata geçiriyoruz. Bu kampanya sayısı ve kalitesi bakımından dünyadaki en büyük konut yatırımını ifade etmektedir. Cumhuriyet’imizin yüzüncü yılına böylesine küresel ve tarihi önemde bir kampanyayla girmekten gurur duyuyoruz. Kampanyamızla ilgili ayrıntıları paylaşmak istiyorum. Hedefimiz 81 ilimizde ve tüm ilçelerimizde 2023-2028 arasını kapsayan 5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konut. 250 bin konut amaçlı arsa, yani vatandaş der ki bana altyapısı yapılmış arsa verin ben kendim yapacağım. Onun için 250 bin konut yapımına müsait altyapısı halledilmiş arsa. 50 bin işyeri yapıp milletimizin istifadesine sunmaktır.”

10 MİLYON VATANDAŞ

“Böylece 2003’ten beri ürettiğimiz sosyal konut sayısını 2 milyona, vatandaş sayımızı da 10 milyonun üzerine çıkarmış olacağız” diyen Erdoğan şöyle devam etti: “Projenin büyüklüğünü anlatmak için şöyle örnek vermekte fayda görüyorum. 500 bin konut hedefi sayısı hane sayısı bakımından İstanbul’un dörtte birine, Ankara’nın yarısına, Kocaeli’nin tamamına eşitken, Bilecik, Bitlis, Burdur, Çankırı, Erzincan, Gümüşhane ve Hakkari’nin tamamına eşittir. Bu büyüklükteki bir proje yaklaşık 900 milyar TL’lik yatırım değeri demektir. Çarpan etkisiyle 2 trilyon liradan fazla ekonomik hareketliliğe yol açacak projeyi siz vatandaşlarımla birlikte paylaşıyoruz. Bu devasa sosyal konut projemizin ilk etabını oluşturan 250 bin sosyal konut, 100 bin konut arsasını ve 10 bin işyerini iki yılda biterek kullanıma sunmaya planlıyoruz. Konutu, arsası ve işyeriyle toplam 360 bin bağımsız birimden oluşan projemizin bu ilk etabı dahi Cumhuriyet tarihinin en büyük, en kapsamlı sosyal konut atılımıdır. Dünyada hiçbir ülkenin cesaret edemediği projeyle milyonlarca vatandaşımız ev sahibi yapmakta kararlıyız. Bugün açıkladığımız projenin tamamı, 500 bin konut, 250 bin konut amaçlı arsa ve 50 bin iş yeri bittiğinde 3 milyon 750 bin insanımızı daha güvenli yaşam alanlarına kavuşturmuş olacağız. Ülkenin her kazancına her sevincine itiraz edenler de unutmayın, onlar boş durmuyor. Her projemiz gibi 500 bin sosyal konutun yapılamayacağını söyleyenleri ben kale bile almıyorum. Çünkü biz yaptık, yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz.”

FAİZSİZ ARSA SATIŞI

İlk defa vatandaşlara altyapı ve imarı hazır arsa alternatifi sunulduğunu ifade eden Erdoğan, “Böylece düşük gelir grubuna mensup vatandaşlarımıza şehirlerin çeperlerinde kendi evlerini yapma imkanı sağlıyoruz. İlk etapta 7 ayrı bölgede belirlediğimiz arsalar piyasa fiyatlarının altında bedelli faizsiz vatandaşa satılacak. Arsayı alan vatandaşımız projeye uygun şekilde kendi evini yapabilecek. Mühendislik ve mimari destek de verilecektir. Arsalar iki gruptan oluşuyor. İlk grupta 350 ile 500 metrekarelik alanlardan oluşan müstakil parsel şeklinde arsalar vardır. Bunlar 192 bin 500 TL’den başlayan toplam fiyat ve bin 604 TL’den başlayan taksitlerin 10 yıl vadeyle faizsiz ödeneceği yöntemle vatandaşımıza satılacak. İkinci grubu oluşturan hisseli parsellerin ödemesi ise 112 bin 500 TL’den başlayan toplam fiyat ve 937 TL’den başlayan taksitlerle ve 10 yıl vadeyle, faizsiz şekilde yapılabilecektir” dedi. İşyeri projeleri hakkında da bilgi veren Erdoğan, “Halihazırda 12 ilimizde 3 bin 930’u tamamlanmış toplam 10 bini aşan sanayi tipi işyeri projemiz bulunuyor. İlk etapta 10 bin yeni işyerini küçük ve orta ölçekli sanayicilerimizin hizmetine sunuyoruz. Sanayi tipi işyerleri 100 bine yakın istihdam sağlayacak. Bu işyerlerini 350 bin liradan başlayan fiyatlar ve 2 bin 633 TL’den başlayan taksitlerle 120 ay vadeyle emekçi kardeşlerimize sunacağız. İlk çivilir çakılır çakılmaz sanayi çarkları hızlanmaya 200 bin yeni istihdamla işgücümüz kazanmaya başlayacak” ifadelerini kullandı.

‘TİCARİ KAZANCA FIRSAT VERMEYECEĞİZ’

Fırsatçılara geçit verilmeyeceğini belirten Erdoğan, “Kamunun ciddi kaynak ayırarak önemli fedakarlıkta bulunarak yürüttüğü bu projeyi ticari kazanç haline getirmek isteyenlere de açık söylüyorum, fırsat vermeyeceğiz. Kendi aklınca devleti kandırarak hak etmediği halde TOKİ’den ev almaya çalışanların hem ödedikleri parayı hem evleri kaybedecekleri sıkı, etkin ve güvenilir denetim mekanizması kuracağız. Tek derdimiz imkanı kısıtlı ailelerimizi uygun şartlarla ev sahibi yapmaktır” şeklinde konuştu.

MALİYET ÜZERİNDEN YÜZDE 40 İNDİRİM

Konut projesinde çeşitli kesimlere pozitif ayrımcılık yaparak kontenjanlar belirlediklerini dile getiren Erdoğan, “Şehit yakını ve gazilere ilk etabın yüzde 5’e denk gelen 12 bin 500 konut, engellilere yüzde 5’e karşılık gelen 12 bin 500 konut, emeklilere ise yüzde 20’ye denk düşen 50 bin konut kontenjan ayırıyoruz. Projeden ilk defa 18-30 yaş arası gençlerimiz için kontenjan oluşturduk. Konutların yüzde 20’sine denk gelen 50 binini de yarınlarımızın teminatı gençlerimize tahsis ettik. Konutlarımızın maliyet fiyatı üzerinden yüzde 40 indirim yaparak belirlediğimiz fiyatları şu şekilde olacak: Vatandaşlarımız toplamda 608 bin TL fiyata sahip 2+1 konutlarımıza, aylık 2 bin 280 TL’den başlayan taksitlerle ve 240 ay vadeyle sahip olabilecektir. Toplam 850 bin TL fiyata sahip 3+1 konutların ödemesi 3 bin 187 TL’den başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle yapılabilecektir. Bu kampanyamıza İstanbul’da hane geliri 18 bin TL’nin diğer illerde 16 bin TL’nin altında olan her vatandaşımız başvurabilecek. Belirlenen toplam bedelin yüzde 10 peşin alınacak, taksit ödemeleri ise sözleşme imzalanmasıyla başlayacaktır” diye konuştu.

EV VE KİRA FİYATI DÜŞECEK

Sosyal konut hamlesinin konut ve kira fiyatlarını düşüreceğini söyleyen Erdoğan, “Böylesine devasa yatırım ülkenin tamamında ev ve kira fiyatlarını düşüreceği gibi vatandaşların konuta erişimini kolaylaştıracaktır. Türkiye Avrupa ve Amerika gibi yerlerle kıyaslandığında konut sahipliği oranının en yüksek olduğu ülkelerin başında gelmektedir. Bu kampanya özel sektör yatırımlarında yol açacağı hareketlilikte değerlendirildiğinde ülkemizde konut sahipliği oranını daha da arttıracaktır” dedi.

VATANDAŞTAN BÜYÜK İLGİ

CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın açıklamasından sonra sosyal konut projeleri büyük ilgi gördü. Dün, TOKİ’nin, çağrı merkezi ve sosyal medya hesaplarınabaşvuru şartları ve detaylarla ilgili soru yağdı. Bu ilgi, milyonlarca başvuru olacağının sinyalini verdi.

İŞTE FİYATLAR

Konut

-608 bin TL olan 2+1 konutlarda taksitler 2 bin 280 TL’den,

-850 bin TL olan 3+1 konutlarda, taksitler 3.187 liradan başlayacak.

-Konutta 240 ay vade yapılacak. Yüzde 10 peşin alınacak, taksitler sözleşmeden sonra başlayacak.

Arsa

-350-500 metrekarelik müstakil parsel şeklindeki arsalar 192 bin 500 TL’den başlayan toplam fiyat ve 1.604 TL’den başlayan taksitle,

-Hisseli parseller ise 112 bin 500 TL toplam fiyat ve 937 TL’den başlayan taksitlerle satılacak.

-10 yıl vadeyle ve faizsiz şekilde ödeme imkânı sunulacak.

İşyeri

-İşyerleri 350 bin TL’den başlayan fiyatlar ve 2 bin 633 TL’den başlayan taksitlerle, 120 ay vade ile satılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

Konut için

-T.C. vatandaşı olmak.

-Proje il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmek veya proje il nüfusuna kayıtlı olunması ile 18 yaşından büyük olmak.

-Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları içinde tapuda kayıtlı konutlarının bulunmaması ve TOKİ’den daha önce ev sahibi olunmaması şart.

-İstanbul için aylık hane halkı gelirinin en fazla net 18 bin TL, yurt genelinde 16 bin TL olması gerekli.(Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)

-Bir hane halkı adına ‘tek’ başvuru yapılacak.

-Genç kategorisine 14/09/1992 tarihinden sonra doğan vatandaşlar müracaat edebilecek.

-Konutta başvuru bedeli 1.000 TL’den 500 TL’ye düşüldü. Başvurular Ziraat Bankası, Halkbank şubeleri ve E-devlet üzerinden yapılabilecek.

Arsa için

-T.C. vatandaşı olmak.

-Yoksul ve dar gelirli olmak.

-Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya herhangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına sahip olmaması gerekli.

-775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri uyarınca yapılmış olan uygulamalardan daha önce faydalanmamış olmalı.

-Başvuru bedeli 500 TL. Kuranın çıkmaması halinde konut, arsa ve işyeri için yapılan ödemeler iade edilecek.

İşyeri için

-T.C. vatandaşı olmak.

-Projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak veya o il sınırlarında faaliyette bulunuyor olmak.

-18 yaşını doldurmuş olmak.

-Ustalık Belgesi, İşyeri Açma Belgesi, İlgili Oda Kayıt Belgesi veya Vergi Mükellefi olmak, e-Ticaret yapıldığına dair nace kodu v.b. bilgileri gösterir belgeler sunmak.

-Kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocukları mülkiyetinde sanayi dükkanı olmaması şartı var.

-İşyerinde başvuru bedeli 2.000 TL.

HANGİ İLDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

-İlk etapta İstanbul’da 50 bin, (Çatalca, Silivri, Tuzla, Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler)

-Ankara’da 18 bin, (Ayaş, Gölbaşı, Kahramankazan, Mamak, Etimesgut, Polatlı, Sincan)

-İzmir’de 12 bin 500, (Aliağa, Bergama, Dikili, Güzelbahçe, Kiraz, Menemen, Merkez, Seferihisar, Torbalı, Urla)

-Gaziantep’te 10 bin, (Nizip, Nurdağı, Şahinbey, Şehitkamil)

-Bursa’da 8 bin 650, (Gürsu, İnegöl, Karacabey, Kestel, Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Orhangazi)

-Konya’da 7 bin 500, (Akşehir, Beyşehir, Çumra, Ereğli, Ilgın, Karapınar, Kulu, Merkez, Seydişehir)

-Kayseri’de 4 bin 500 hayata geçecek. (Merkez, Yahyalı)

-Projeler 81 ilde olup, diğerillerde ise nüfuslarına göre değişen sayılarda konut inşası gerçekleştirilecek.

Not: TOKİ’nin resmi internet sitesinde il il ilçe ilçe konut sayıları yer alıyor.