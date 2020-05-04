‘Hükümet bana iş bul’ deme hakkına sahibim

Kılıçdaroğlu’nun videokonferans ile bir araya geldiği öğrenciler salgın döneminde yaşadıkları sorunları anlattı. Öğrenciler, “Uygulamalı derslerimizde karantinadan mağdur olduk. Devlet yurtlarına karantinadan gelenler yerleştirildi, eşyalarımızı alamadık. Sınav ve canlı derslere ulaşmakta sorun çekiyoruz. Hocalarla direk iletişim kurulamıyor” gibi şikâyetlerini dile getirdi. Kılıçdaroğlu ise özetle şunları söyledi:

İŞ ARAYACAKSINIZ

“Birinci temel sorun interneti, tableti veya bilgisayarı olmayan öğrenciler. Dolayısıyla bu öğrencilerin eğitim sisteminin dışında kalmaları gibi bir sonuçla karşılaşmaları acı. YÖK, buna anladığım kadarıyla ‘Dondurun öğrenciliğinizi ve daha sonra gelir devam edersiniz’ diye bir çare bulmuş. Normalde sosyal devletin bu insanlara gelir sağlaması lazım. Şu ana kadar Türkiye’de belli kesime sağlandı ama yetersiz olduğunu ifade etmek isterim.

Türkiye’nin bir gerçeği ile yüzyüze kalacaksınız, iş arayacaksınız, eğer babanızın fabrikası yoksa, işyeri yoksa beraber çalışmayacaksanız. İş bulamıyorsanız doğal olarak niye iş bulamadığınızı sorgulamak zorundasınız. Nasıl sorgulayacaksınız, kalkıp da işverene kızmayacaksınız. İstihdam alanını büyütmek siyaset kurumunun yapacağı bir iş. Siyaset kurumu istihdam alanını büyütür. İzlediği ekonomi politikasıyla, para politikasıyla, bütçe politikasıyla, vergi politikasıyla yeni istihdam alanları yaratır ve insanlar dolayısıyla mezun olduklarında daha kolay iş bulabilirler.

HABER YAPTI DİYE

Bugün çok sayıda gazeteci hapiste. Niçin hapiste, haber yaptıkları için. Haber yaptı diye bir insan hapse mi atılır. Haber yanlışsa tamam ama haber doğru. Haber yalanlanmıyor ama gazeteciyi hapse atıyorsunuz. Gazeteci olduğunuzda iktidar olacağız ve daha özgür ortamda haber yapma imkânınız olacak.

Ekonomik Sosyal Konsey, COVID-19 salgının yarattığı ekonomik travmaları engellemek için toplanmayacak da ne zaman toplanacak? Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Yani ben işsiz kaldığımda ‘Ey hükümet bana iş bulacaksın’ deme hakkına sahibim. Çünkü Anayasa bana bu hakkı veriyor.

Her üniversitenin bilimsel açıdan, mali açıdan ve yönetim açısından özerk olması gerekiyor. O zaman adı üniversite olur.”