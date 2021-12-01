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HIV taşıyan 12 çift çocuk sahibi oldu

#HIV#AIDS#Çocuk
HIV taşıyan 12 çift çocuk sahibi oldu

Bundan yaklaşık 35 yıl önce dünya HIV virüsü ile tanıştı.

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90’lı yılların korkulu rüyası olan virüs artık basit bir grip gibi tek bir hap ile tedavi edilebilir hale geldi. Ancak aşısı ya da virüsü tamamen ortadan kaldıran bir ilacı hâlâ bulunmuyor. Dünya genelinde AIDS ve HIV virüsüne karşı mücadele eden ve Birleşmiş Milletler’in bir programı olan UNAIDS’in verilerine göre bugüne kadar 78 milyon insan virüs ile enfekte oldu. 35 milyon insan ise AIDS ile ilişkili hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetti. Türkiye’de ise hala insanlar test yaptırmaya korkuyor.

SORUN: DAMGALANMA

HIV ile enfekte olan hastaların en büyük sorunları ise stigma yani damgalanma. Herhangi bir nedenle virüsü taşıdığı öğrenilen hastalar iş kaybı, dışlanma yaşıyor. Ayrıca HIV ile enfekte olanlarda yine kaygı bozukluğu ve depresyon çok daha yüksek oranlarda görülüyor. 5 uzman derneğin bir araya gelerek oluşturduğu HIV/AIDS Platformu bu yıl 5’inci kez HIV/AIDS Kongresi’ni düzenledi. Bu kongrede sunulan araştırmalardan biri de Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile Okan Üniversitesi’nden uzmanların ortaya koyduğu damgalanma çalışmasıydı. Buna göre hastaların yüzde 94.6’sı toplum tarafından yaşadığı önyargı ve damgalamayı içselleştirilmiş şekilde yaşıyor.

BEBEĞİMİZ OLACAK MI

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Mersin Üniversitesi’nde yapılan ve yine HIV/AIDS Kongresi’nde açıklanan bir çalışmada ise 2012’den bugüne kadar takip edilen, 9’u erkek, 3’ü kadın olmak üzere HIV taşıyan 12 çiftin doktor kontrolünde ve ilaçlar ile sağlıklı çocuk sahibi olması sağlandı. Bu süreçte HIV taşımayan eşler de yine virüsten korundu.

HEDEF: 95-95-95

“Birlikte HIV’den Güçlüyüz” platformu da bu yıl 1 Aralık Dünya AIDS Günü’nde düzenli HIV testinin önemine dikkat çekmek, HIV ile mücadelede cesaret, güç, fedakârlık ve azimle çalışanları kutlamak amacıyla “Cesurum Hayata” kampanyasını başlattı. Düzenlenen etkinlikte konuşan Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Volkan Korten UNAIDS’in 95-95-95 kampanyasına dikkat çekerek “Toplumda HIV ile yaşayan 100 kişi varsa, bunun yüzde 95’inin tanı alması hedefleniyor. Bizde bu oran yüzde 40’larda” dedi.

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#HIV#AIDS#Çocuk

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