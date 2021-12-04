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Her yerde aranıyorlardı! Ordu'da otomobil çalan 3 çocuk yakalandı

#Ordu#Araba#Hırsızlık

Ordu'da, yaşları 15, 13 ve 12 olan 3 çocuk, 28 Kasım'ta galeriden otomobil çalarak kaçtı. Polis, plakasından en son İstanbul'da olduğu tespit edilen otomobildeki 3 çocuğu yakaladı. 15 yaşındaki çocuğun 8 suç kaydı, 12 yaşındaki çocuğun 21 suç kaydı, 13 yaşındaki çocuğun ise 68 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

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28 Kasım'da saat 04.00 sıralarında, Altınordu ilçesi Atatürk Bulvarı'ndaki Bekir Eren ve Cem Uygun'un ortaklığında olan Ergen oto galeride meydana geldi. S.Ö. (13), A.T. (12) ve E.K., (15) yaşlardaki 3 çocuk, oto galerinin arka kapısının camını kırarak içeri girdi. Masaların çekmecelerini karıştıran 3 çocuk, 2 aracın anahtarını alarak dışarı çıktı. 

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İlk olarak iş yeri önündeki aracı çalan çocuklar, 8 kilometre gezdikten sonra tekrar galeriye gelip aracı yol kenarına bıraktı. Ardından iş yeri önündeki başka otomobili alarak uzaklaşan çocukların galeriye girmesi ve araçları çalıştırdığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

900 KİLOMETRE YOL KATETTİLER

Çocuklar otomobili alarak, 900 kilometre mesafe yol katedip İstanbul'a geldi. Ordu emniyeti tarafından görevli 3 kişilik özel ekip, yaşı küçük 3 çocuğa yönelik çalışma başlattı.

Çocukların kullandıkları otomobilin kural ihlali yaparak İstanbul'a kadar geldiği tespit edildi.

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Her yerde aranıyorlardı Orduda otomobil çalan 3 çocuk yakalandı

Plaka Takip Sistemine (PTS) yakalanan 3 çocuğun çaldıkları otomobille 30 Kasım'da Mahmutbey gişeler Basınekspres yolunda oldukları belirlendi.

İstanbul ve Ordu emniyet müdürlüklerinin yaptığı çalışma sonucu S.Ö., A.T. ve E.K., Zeytinburnu'nda bir adreste yakalanırken, galeriden çaldıkları otomobil ise Bağcılar'da bulundu.

Gözaltına alınan 15 yaşındaki çocuğun 8 suç kaydı, 12 yaşındaki çocuğun 21 suç kaydı, 13 yaşındaki çocuğun ise 68 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Her yerde aranıyorlardı Orduda otomobil çalan 3 çocuk yakalandı

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#Ordu#Araba#Hırsızlık

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