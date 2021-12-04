İşte 1 milyona yakın öğretmenin beklediği kanun

Öğretmen olmak için üniversite sınavında milyonlarca adayı eleyip, bir üniversiteye yerleşen ve sonra burayı bitirip, KPSS ve mülakat engellerini aştıktan sonra atanan öğretmenlerin bu süreci yeni kanunla daha rahat hale getiriliyor. Kanunla, AKS (Adaylık Kaldırma Sınavı) kalkıyor. Onun yerine öğretmenleri mesleğe ya da çalıştığı kuruma hazırlayan, hem oryantasyon hem de mesleki gelişim içeren bir süreç tanımlanıyor. Yani bu süreç eleme amaçlı değil de gelişimi destek amaçlı kullanılacak.