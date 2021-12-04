Nuran ÇAKMAKÇI / EĞİTİM RADARI
İşte 1 milyona yakın öğretmenin beklediği kanun
Öğretmenlerin gözü 20’nci Milli Eğitim Şûrası’nda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Öğretmenlik Meslek Kanunu’nda. Kanun çıktıktan sonra ilgili alt mevzuatlar güncellenerek, öğretmenler arasındaki sözleşmeli, kadrolu ayrımı kalkacak, maaşlarına artış gelecek.
110 BİN SÖZLEŞMELİ, 750 BİN KADROLU
750 bin kadrolu, 110 bin sözleşmeli öğretmen ile okul müdür ve müdür yardımcılarından oluşan 90 bin yöneticinin gözü kulağı önümüzdeki günlerde TBMM’de olacak.
YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA SINAVDAN MUAF
Kanunda yüksek lisans yapanların uzmanlık, doktora yapanların da başöğretmenlik sınavından muaf tutulması planlanarak, akademik kariyer yapmaları destekleniyor. Kanun çıktıktan sonra ilgili yönetmelik değişecek ve kariyer düzenlemesi yenilenecek.
ADAYLIK SINAVI KALKIYOR
Öğretmenler bu kanunla tüm memurların adaylık sürecinden ayrıştırılıyor. Şu anda öğretmenlik için performans değerlendirme süreci bulunuyor. Yani aday öğretmenlerin 60 iş günü okula devam mecburiyeti var. Adaylık kaldırma sınavına girip geçtikten sonra da uzun ve zor bir süreç onları bekliyor.
Öğretmen olmak için üniversite sınavında milyonlarca adayı eleyip, bir üniversiteye yerleşen ve sonra burayı bitirip, KPSS ve mülakat engellerini aştıktan sonra atanan öğretmenlerin bu süreci yeni kanunla daha rahat hale getiriliyor. Kanunla, AKS (Adaylık Kaldırma Sınavı) kalkıyor. Onun yerine öğretmenleri mesleğe ya da çalıştığı kuruma hazırlayan, hem oryantasyon hem de mesleki gelişim içeren bir süreç tanımlanıyor. Yani bu süreç eleme amaçlı değil de gelişimi destek amaçlı kullanılacak.
MESLEĞİ DESTEKLEYİCİ EĞİTİM SÜRECİ
Kanunda bir memur olarak devleti tanıtan eğitimlerin yanı sıra mesleğin özelliklerini aktaran, adayı mesleki açıdan güçlendirecek eğitimler verilecek. Öğretmen adaylarına ilk üç ay ders görevi verilmeyecek. Eleme değil, mesleki gelişim süreci yaşanacak. Adaylık süreci bir yıldan az, iki yıldan çok olmayacak.
570 BİN UZMAN ÖĞRETMEN ADAYI BEKLEMEDE
Öğretmen adayı, öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen tanımlarını önümüzdeki günlerde daha sık duyacağız. Aday öğretmen mesleğe ilk adım atanlar için kullanılıyor. Aday öğretmenler yaklaşık bir yıl boyunca kendisi için tanımlanan eğitim programlarını tamamlamak zorunda. Bu programı tamamlayanların öğretmenlik süreci başlıyor.
10 yılı dolduranlar gerekli eğitimlerden geçip sınavda başarılı olurlarsa “uzman öğretmenlik” sertifikasını alarak özlük haklarına kavuşarak bir derece alacak. Maaşlarına 1000 TL’lik ek zam gelecek. Ancak gerekli eğitimleri alıp, tezli ya da tezsiz ayrımı yapılmaksızın yüksek lisans yapanlar bu sınavdan muaf tutulacak. Şu anda uzman öğretmenlik aşamasına gelmiş kıdemi 10 yıl ve üzeri olan 570 bin öğretmen bulunuyor.
75 BİNE YAKIN BAŞÖĞRETMEN ADAYI VAR
Başöğretmenlik için sadece kıdem yeterli değil, uzmanlık sertifikası alınması gerekiyor. Sistemden önce uzman öğretmenler faydalanıyor. Uzmanlıkta 10 yılı dolduran ve başöğretmenlik için aday olanların sayısı 75 bine yakın.
110 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENE BELİRSİZLİK KALKIYOR
110 bin sözleşmeli öğretmenin merakla beklediği kanunda sözleşmeli-kadrolu öğretmen ayrımı kalkıyor. Öğretmen tanımı geliyor. Getirilen tüm yenilikler sözleşmeli ve kadrolu ayrımı olmaksızın herkese uygulanacak.