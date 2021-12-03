3 çocuk araba çalıp Ordu'dan İstanbul'a kaçtı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Binlerce mağdur yarattı Uzmanlardan önemli uyarıBinlerce mağdur yarattı! Uzmanlardan önemli uyarı#Kripto Para Piyasası
Omicron bilmecesi çözülüyor... En çok sorulan soru cevap bulduOmicron bilmecesi çözülüyor... En çok sorulan soru cevap buldu#Omicron
Yarına dikkat Peş peşe uyarılar... İstanbul ve İzmir dahil 15 kent alarmdaYarına dikkat! Peş peşe uyarılar... İstanbul ve İzmir dahil 15 kent alarmda#Meteoroloji
Merkez Bankasından 2. kur müdahalesiMerkez Bankası'ndan 2. kur müdahalesi#Merkez Bankası
AK Partili Güldal Akşit hayatını kaybettiAK Partili Güldal Akşit hayatını kaybetti#Güldal Akşit
Son dakika: Musa Orhanın cezası belli olduSon dakika: Musa Orhan'ın cezası belli oldu!#Musa Orhan
Ekonomide yol haritasını açıkladı, Çini örnek verdi Türkiyenin avantajı daha fazlaEkonomide yol haritasını açıkladı, Çin'i örnek verdi! Türkiye'nin avantajı daha fazla#Recep Tayyip Erdoğan
Koronavirüsle birlikte risk daha da arttı Her 10 doğumdan birinde yaşanıyorKoronavirüsle birlikte risk daha da arttı! 'Her 10 doğumdan birinde yaşanıyor' #Prematüre Doğum
Kilometrelerce kuyruk 72 saati aştı...Kilometrelerce kuyruk! 72 saati aştı...#TIR
15 bin nüfüslü sitenin şimdi de suları kesildi İsyan ettiler15 bin nüfüslü sitenin şimdi de suları kesildi! İsyan ettiler#Esenyurt
Türkiye Kupasında kuralar çekildi İşte 4 büyüklerin rakipleri...Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi! İşte 4 büyüklerin rakipleri...#Ziraat Türkiye Kupası
Lodosun hatırlattığı… Uçan çatı ve balkondan kim sorumluLodosun hatırlattığı… Uçan çatı ve balkondan kim sorumlu?#Lodos
Takipçisinin yorumu Pınar Altuğu çıldırttıTakipçisinin yorumu Pınar Altuğ'u çıldırttı!#Pınar Altuğ
Khloe Kardashian mercek altında: Fazlalıkları attıKhloe Kardashian mercek altında: Fazlalıkları attı#Khloe Kardashian
Veteriner olmak istiyordu kendini saray gelini olarak bulduVeteriner olmak istiyordu kendini saray gelini olarak buldu#Prenses Mary
HABERLERGündem Haberleri

3 çocuk araba çalıp Ordu'dan İstanbul'a kaçtı

#Hırsızlık#Araba#Ordu
3 çocuk araba çalıp Ordudan İstanbula kaçtı

Ordu'da yaşları 12 ile 14 arasındaki 3 çocuk, 5 gün önce galeriden otomobil çalarak kaçtı. Polis, plakasından en son İstanbul’da olduğu tespit edilen otomobildeki 3 çocuğu yakalamak için çalışma başlattı. Oto galerinin ortağı Cem Uygun, "Aracımız hala onların elinde. Trafik cezalarından bütün kuralları ihlal ettiklerini anlıyoruz” dedi.

Haberin Devamı

Olay, 28 Kasım günü saat 04.00 sıralarında, Altınordu ilçesi Atatürk Bulvarı'ndaki Bekir Eren ve Cem Uygun’un ortaklığında olan oto galeride meydana geldi. S.Ö. (14), A.T. (12) ve ismi öğrenilemeyen aynı yaşlardaki çocuk, oto galerinin arka kapısının camını kırarak içeri girdi. Masaların çekmecelerini karıştıran 3 çocuk, 2 aracın anahtarını alarak dışarı çıktı. İlk olarak iş yeri önündeki aracı çalan çocuklar, 8 kilometre gezdikten sonra tekrar galeriye gelip aracı yol kenarına bıraktı. Ardından iş yeri önündeki başka otomobili alarak uzaklaşan çocukların galeriye girmesi ve araçları çalıştırdığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Galeri ortaklarından Cem Uygun, öğle saatlerinde geldiği iş yerinin arka kapısındaki camın kırık olduğunu fark etti. Camı yaptırmak için telefonla konuştuğu sırada Uygun, araç çalındığını anlayıp, polise haber verdi. Polisin yaptığı incelemede çocukların, otomobille İstanbul’a gittiği tespit edildi. Ekipler, çaldıkları araçla kaçan 3 çocuğun yakalanması için çalışma başlattı.

3 çocuk araba çalıp Ordudan İstanbula kaçtı



‘ŞU ANDA İSTANBUL’DA OLDUKLARI BİLİNİYOR’

Galerinin ortağı Bekir Ergen, çocukların İstanbul’da olduklarını bildiklerini belirterek, “3 çocuk, iş yerimizin arkasında bulunan kapının camını kırarak içeri giriyor. Daha sonra masa çekmecelerini karıştırıyorlar ve oradan buldukları 2 araba anahtarını alıp dışarı çıkıyorlar. İlk olarak sıfır kilometre olan aracımızı alarak gidiyorlar. Onunla bir tur attıktan sonra yol kenarına geri bırakıyorlar. Daha sonra diğer aracı alıp gidiyorlar. Biz olayı aynı gün arkadaşımızın iş yerine gelip camın kırık olmasıyla fark ettik. Daha sonra 2 aracın olmadığını gördük. Onun üzerine hemen emniyete başvurduk. Ekipler gelip gerekli incelemeleri yaptılar. Çocuklar o gün İstanbul’a gitmek için yola çıkmışlar. Şu anda da İstanbul’da oldukları biliniyor” diye konuştu.

Haberin Devamı

3 çocuk araba çalıp Ordudan İstanbula kaçtı


‘AİLELERİNİN MESAJLARINA DÖNÜŞ YAPMIYORLAR’

Ailelerin de çocuklarından haber alamadıklarını dile getiren Ergen, “Çocukların aileleriyle görüşüyoruz. Onlar da haber alamadıklarını söylüyorlar ancak aileleri mesaj attıklarında görüyorlar ve geri dönüş yapmadıklarını söylüyorlar. Telefonları açık. O telefonlarıyla beraber bulunma şansları daha yüksek, diye düşünüyorum” dedi. 

Çocukların suç dosyaları olduğunu ve yaşlarından dolayı serbest bırakıldıklarını da kaydeden Bekir Ergen, “Biz buradan Samsun’a giderken 2 defa polis kontrolüne giriyoruz. Bu çocukların İstanbul’a nasıl gittiklerini inanın akıl fikir almıyor çünkü araçta ruhsat yok. Bunların ehliyetleri zaten yok. Mobese’lerden nasıl geçtiler, kontrollere nasıl takılmıyorlar; bunu anlamak çok güç. Bu çocukların 3'ünün de suç dosyaları var hatta bir tanesinin 60’a yakın suç dosyası var. Bunlar sürekli yakalanıp, içeri girip yaşlarından dolayı dışarı bırakılan çocuklar. Bu şekilde insanların canlarını yakıyorlar. Bir de kendi canlarını da tehlikeye atıyorlar. Sonuçta bizim istediğimiz, bizim arabamızın bulunması. Aynı zamanda çocukların da sağ salim ailelerine teslim edilmesini istiyoruz” diye konuştu. 

3 çocuk araba çalıp Ordudan İstanbula kaçtı



‘BÜTÜN KURALLARI İHLAL EDİYORLAR’

Oto galerinin diğer ortağı Cem Uygun da “Dükkana geldiğimde arka kapının camının kırık olduğunu fark ettik. Daha sonra araçlarımızın eksik olduğunu fark ettik. İlk önce sıfır kilometre aracımızı almış çocuklar. Daha sonra onunla 20 dakika dolaşıp, onu bırakıp, şu anda İstanbul’da olduğu tespit edilen kayıp aracımızı almışlar. Aracımız hala onların elinde. Gelen trafik cezalarından bütün kuralları ihlal ettiklerini anlıyoruz” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hırsızlık#Araba#Ordu

BAKMADAN GEÇME!

Doktorlar hakkındaki şikâyetler Yok artık dedirtiyor Neden bana kurşun kalem verdiniz

Doktorlar hakkındaki şikâyetler 'Yok artık' dedirtiyor! 'Neden bana kurşun kalem verdiniz?'

#CİMER
Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

#Koronavirüs
Yıl 2005... Nazan Kesal ve babasından karşılıklı harmandalı

Yıl 2005... Nazan Kesal ve babasından karşılıklı harmandalı!

#Ünlülerin Nikah Fotoğrafları