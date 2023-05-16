Her 5 vekilden sadece 1’i kadın

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Kadınlar, Meclis’teki temsil oranlarını bir önceki döneme göre ancak yüzde 3 arttırarak, 103’ten 121’e çıkarabildi. Buna göre, Meclis’teki her 5 vekilden sadece biri kadınlardan oluştu. Yüksek Seçim Kurulu’nun henüz kesinleştirmediği sonuçlara göre, 600 üyeli TBMM’de bu dönem 121 kadın seçildi. Kadın vekillerin 50’si AK Parti, 31’i CHP, 30’u Yeşil Sol Parti, 6’sı İYİ Parti, 3’ü MHP ve biri de TİP listelerinden geldi. Buna göre, Meclis’teki kadın milletvekillerinin oranı yüzde 20 oldu. 32 il ise kadın vekil çıkaramadı.

GİRESUN VE NEVŞEHİR’DEN İLK KADIN VEKİLLER

TBMM’de yeni dönemde görev yapacak AK Partili kadın milletvekilleri arasında 2006 Türkiye Güzeli seçilen Seda Sarıbaş, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin gibi isimler bulunuyor. Cumhuriyet tarihi boyunca hiç kadın vekil çıkaramamış olan Giresun’da ise bu seçimlerde bir ilk yaşandı. CHP’den Meclis’e gidecek olan Elvan Işık Gezmiş Giresun’un ilk kadın milletvekili olacak. Eczacı ve Sosyolog Gezmiş, Giresun’da oyların yüzde 20’sini almayı başardı. Bir ilk de Nevşehir’de yaşandı. MHP’nin Nevşehir’den aday gösterdiği Filiz Kılıç da yüzde 20 oy oranıyla Nevşehir’den milletvekili seçildi. MHP Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Filiz, Nevşehir’in TBMM’ye göndereceği ilk kadın vekili oldu. 14 vekilin TBMM’ye gittiği Kocaeli’nde AK Parti 6, CHP 4, MHP, İYİ Parti, Yeniden Refah ve Yeşil Sol Parti ise birer vekil çıkardı. Kocaeli’nden TBMM’ye giden tek kadın vekil ise AK Parti’den Radiye Sezer Katırıoğlu oldu. Türkiye İşçi Partisi’den (TİP) Sera Kadıgil de tekrar seçilerek İstanbul’dan milletvekili olmaya hak kazandı.

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(soldan sağa) Elvan Işık Gezmiş- Seda Sarıbaş - Sera Kadıgil - Özlem Zengin

31 İLDE KADIN VEKİL YOK

Yine kesin olmayan sonuçlara göre, 31 ilde kadın milletvekili bulunmuyor. Bu iller şöyle: Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çorum, Elazığ, Erzincan, Gümüşhane, Iğdır, Karabük, Karaman, Kilis, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kütahya, Niğde, Ordu, Rize, Sinop, Tokat, Uşak, Yozgat ve Zonguldak.”

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(soldan sağa) Filiz Kılıç - Radiye Sezer Katırcıoğlu - Ayyüce Türkeş - Jülide Sarıeroğlu

REKOR OLSA DA YETERSİZ

Geçen dönem 103 milletvekili ile Meclis’teki kadın oranı yüzde 17 idi. Bu dönemdeki yüzde 20 temsil oranı Cumhuriyet tarihi boyunca Meclis’e seçilen kadın sayısı açısından rekor olsa da yeterliliği siyaseten tartışılıyor.