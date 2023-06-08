Her 5 çocuktan 1'i obeziteye gidiyor

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Yeterli beslenemeyen genç kız çocuklarında özellikle vitamin ve mineral eksikliği görülüyor. Yani bir tarafta obeziteye gidiş tehlikesi görülürken bir diğer tarafta ise beslenme yetersizliği görülüyor. Prof. Dr. Fügen Çullu Çokuğraş, "Çocuklarda reklamlar çok önemli. Bir çikolata reklamı yapılacaksa aynı zamanda spor da reklamda mecburi kılınabilir. Ancak çocukların bir ellerinde bir tablet, bir ellerinde çikolata öyle besleniyorlar" dedi.

"HER 100 ÇOCUKTAN 16'SINDA BESLENME BOZUKLUĞU VAR"

Türk Pediatri Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi ve Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Prof. Dr. Fügen Çullu Çokuğraş: Yaklaşık 7 sene önce yatan çocuk hastalar üzerinde yaptığımız bir çalışmamız vardı. Bu araştırmaya göre 100 çocuktan 16'sında beslenme bozukluğu vardı. Bu çocukları hastaneye yatırdığınız zaman yaptığınız tedaviler etkili olmuyor çünkü beslenme bozukluğu olan çocuklar bir hastalığı olduğunda tedaviye iyi cevap vermiyor. Mesela beslenmesi iyi olan bir çocuğa verdiğiniz antibiyotik daha etkili oluyor.

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"KANTİNLER KAPATILMALI"

"İlk 5 yaşta aile, sonrasında okul çağında kantinler, öğretmenler çok önemli. Kantinde hala gofret, renkli şekerler satılıyor. Ben kantinlerin yasaklanması gerektiğini düşünüyorum. Kantinler bir kazanç yeri olmamalı. Devlet okullarında yemek evden getirilmemeli. Çocuklar okulda proteini, karbonhidratı, yağı düzenlenmiş şekilde beslenirse ailede beslenemese bile çocukta beslenme bozukluğu ortaya çıkmaz."

GLÜTENSİZ BESLENME, SU DİYETİ, ARALIKLI ORUÇ HİÇBİRİ SAĞLIKLI DEĞİL!

Gençlerde beden algısı hakkında da konuşan Prof. Dr. Fügen Çokuğraş: Yaklaşık 1.5 yıl önce vitaminleri çok düştüğü için yatırdığımız genç, ergen bir hastamız vardı. Beyinde atrofi yani gelişim sorunu başlamıştı. Ancak biz burundan ya da damardan beslesek dahi çocuğu beslenmeye ikna edemiyoruz. Burada psikiyatri devreye giriyor. Eğer çocukları spora yönlendirebilirsek hem kilo almıyor hem psikolojik olarak beden algısını koruyor ve sosyalleşiyor. Glütensiz beslenme, su diyeti, aralıklı oruç bizim metabolizmamız ile bağdaşmayan bazı diyetler var. Bunlar daha sonraki yaşamları açısından hem beyin gelişimini etkileyerek entelektüel hayatlarını bozacak hem de erken dönemde bazı hastalıklara yol açabilecektir.

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