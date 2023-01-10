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HDP'ye kapatma davası... Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin'den açıklama

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#HDP#Kapatma Davası#Yargıtay
HDPye kapatma davası... Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahinden açıklama
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2023 11:35

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'ye kapatma davasıyla ilgili yaptığı açıklamada "HDP, PKK'yı terör örgütü olarak görmediğini açıkça ifade etti. Biz yazılı metindeki taleplerimizi aynen ilettik. Seçimden önce sürecin tamamlanıp tamamlanmaması yüksek mahkemenin takdiri" ifadelerini kullandı.

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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'ye kapatma davasında sözlü açıklama yapmak üzere Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) geldi. Şahin'in, Yüce Divan Salonunda, Yüksek Mahkeme heyetine yaptığı sözlü açıklama 45 dakika sürdü. Başsavcı Şahin, AYM heyetine yaptığı sözlü açıklamaların ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Başsavcı Şahin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"7 Haziran 2021'de 3 Ocak'ta bloke konulması ilişkin taleplerimizi ilettik. Davalı partinin terörle olan bağı 85 milyonun da bildiği bir gerçek.

Hatta davalı partililerden de PKK'yı kınadığına dair bir söz duymadım. Davalı parti, terör örgütünü ise silahlı örgüt olarak tanımadığını ifade ediyor, TV kayıtlarında da bunlar var.

SÜREÇ NE ZAMAN BİTER?

O yüksek mahkemenin takdiri. Bizim görevimiz bugün itibarıyla bitti. Biz dosyayı sunduk, süreç tamamlandı. Artık takdir yüksek mahkemenin."

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HDPye kapatma davası... Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahinden açıklama
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin

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