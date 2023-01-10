Son dakika: Bu illerde oturanlar dikkat! Kuvvetli sağanak geliyor... Meteoroloji'den 15 kente "turuncu" ve "sarı" kodlu uyarı

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Bugün birçok ilde kuvvetli rüzgar ve kuvvetli yağış etkili olacak. Meteoroloji yayımladığı haritayla 6 kenti turuncu, 9 kenti de sarı kodla uyardı.



CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hava durumunda son gelişmeleri paylaştı. Prof. Dr. Şen, "Bugün batı bölgelerinde güneyli akışlardan dolayı sıcaklıklar yükselecek. İstanbul öğleden sonra sağanak yağışlı 14 C İzmir sağanak yağışlı 17 C. Bu sistem doğuda etkili olmayacak yanı anadolunun doğusunda hala kuraklık devam ediyor. Bugün (Salı) öğleden sonra ve Çarşamba günü Çanakkale, Balıkesir, Edremit, İzmir, Manisa, Aydın Antalya ve Muğlada şiddetli yağış ve güneyli fırtına su baskınlarına çatı uçmalarına ağaç devrilmelerine denizdeki teknelerin hasar görmesine soba zehirlenmelerine neden olabilir." ifadelerini kullandı.

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Bugünden itibaren batıdan başlayarak yurt genelinde alçak basıncın etkisini göstereceğini belirten Prof. Dr. Şen, "Bu sistem Salı öğleden sonra ve Çarşamba günü Çanakkale, Balıkesir, Edremit, İzmir, Manisa, Aydın Antalya ve Muğlada şiddetli yağışlara neden olacak. Bu illerde yağış anında rüzgar tam fırtınaya dönüşecek." ifadelerine yer verdi.

İL İL UYARI



Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege'de birçok ilde sağanak beklendiğini ve yaşanacak olumsuz durumlara karşı tedbir uyarısında bulundu. Meteoroloji`nin 15 ili uyardığı o harita...

Meteoroloji'den yapılan uyarılar şöyle:

Bugün Ege Bölgesi'nde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; öğle saatlerinden sonra Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa ve Aydın çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir'in Edremit, Havran, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık ilçeleri ile İzmir'in doğusu ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde çok kuvvetli (40-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile kıyı kesimlerde yıldırım hadisesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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MARMARA VE EGE'DE FIRTINA

Marmara’da rüzgarın, bugün sabah saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden 5 ila 7 kuvvetinde (40-60 km/sa) fırtınamsı rüzgar, batısında 8 kuvvetinde (75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, bugün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Ege’de rüzgarın, bugün sabah saatlerinden itibaren güneyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, yarın (Salı) akşam saatlerinden sonra kuzeyinde Çarşamba günü öğle saatlerinde güneyinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

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MUĞLA'DA KUVVETLİ YAĞIŞ



Muğla'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; 10.01.2023 Salı günü akşam saatlerinden itibaren il genelinde çok kuvvetli (40-75 kg/m2), iç ve doğu kesimlerinde zaman zaman şiddetli (51-100 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların 11.01.2023 Çarşamba günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA



Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak, batı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güney kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) ve zaman zaman fırtına (70-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

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EDİRNE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

EGE



Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir, Manisa, Aydın, Denizli ve Muğla çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) ve zaman zaman fırtına (70-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

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A.KARAHİSAR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı, yağışlar yerel kuvvetli

İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar il genelinde çok kuvvetli, doğu ve iç kesimlerinde yer yer şiddetli

AKDENİZ



Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak, kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, gece saatlerinden sonra Batı Torosların yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması beklenen yağışların Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz’de güney yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı , yağışlar yerel kuvvetli

ISPARTA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

MERSİN °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinden sonra Düzce ve Zonguldak çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Bolu'nun kuzey ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 8°C

Az bulutlu

SİNOP °C, 13°C

Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 16°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 10°C

Az bulutlu

SAMSUN °C, 15°C

Az bulutlu

TOKAT °C, 12°C

Az bulutlu

TRABZON °C, 12°C

Az bulutlu

DOĞU ANADOLU



Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus, yer yer sis bekleniyor.

AĞRI °C, 2°C

Az bulutlu

ERZURUM °C, 2°C

Az bulutlu

MALATYA °C, 7°C

Az bulutlu

VAN °C, 1°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU



Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 7°C

Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 11°C

Az bulutlu

SİİRT °C, 7°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 12°C

Az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Ege’de kuvvetli fırtına; Marmara ile Batı Akdeniz’de fırtına; Karadeniz açıklarında fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ



Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, batısı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Batı Karadeniz’in batısı sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 4 ila 6, açıkları 7; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, batısı 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA



Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu batısı kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı; Rüzgar: Güney ve güneydoğudan 5 ila 7, batısı 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, batısı 3,0 m; Görüş: Orta.

EGE



Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Güneyli yönlerden 6 ila 8, yer yer 9 kuvvetinde, Dalga: 2,5 ila 3,5 m, yer yer 4,5 m; Görüş: Zayıf.

AKDENİZ



Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, doğusu güneydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 gece saatlerinde 8; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, zaman zaman güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, batısı gece saatlerinde 3,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ



Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi.