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ABD bu skandalla çalkalanıyor... Beyaz Saray'dan itiraf gibi açıklama! Hepsi Biden'ın ofisinden çıktı

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#Joe Biden#ABD#Dünya
ABD bu skandalla çalkalanıyor... Beyaz Saraydan itiraf gibi açıklama Hepsi Bidenın ofisinden çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2023 07:56

ABD Başkanı Biden'ın başı ofisinden çıkan gizli belgeler ile dertte. Kısa sürede ülkede adeta deprem etkisi yaratan gelişme sonrası Beyaz Saray'dan itiraf gibi bir açıklama gelirken Adalet Bakanlığı'nın da harekete geçtiği ortaya çıktı.

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ABD'de gündem Başkan Joe Biden... ABD'nin gafları ile meşhur başkanı Joe Biden'ın başı bu sefer gizli belgeler ile dertte.

Kilitli bir dolapta bulunan belgeler kısa sürede dünyanın bir numaralı gündem maddesi haline geldi.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, söz konusu gizli belgeler Biden'ın eski kişisel ofisinde bulundu.

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Belgelerin, başkanın 2017'den 2019'a kadar kullandığı bir ofiste "kilitli bir dolapta" bulunduğu bildirildi.

Başka bir deyişle söz konusu belgeler Obama dönemine ait.

BEYAZ SARAY SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Beyaz Saray yaptığı açıklamada, ABD Adalet Bakanlığı'nın başkanın eski enstitüsünün Washington ofis alanında bulunan potansiyel olarak sınıflandırılmış belgeleri gözden geçirdiğini söyledi.

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Başkanın özel danışmanı Richard Sauber'den itiraf gibi bir açıklama geldi. Sauber bazı 'gizli bilgiler içeren az sayıda belgenin' bulunduğunu kaydetti

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Sauber, belgeler bulunur bulunmaz Biden'ın kişisel avukatlarının, Beyaz Saray ve devletin ulusal arşivlerle ilgili kurumlarıyla iletişime geçtiğinin altını çizdi.

ADALET BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ

Adalet Bakanlığı'nın söz konusu belgeleri incelemeye aldığı da gelen bilgiler arasında. Biden, geçtiğimiz dönemde konutundan gizli belge çıkan Trump'ı sorumsuzlukla suçlamıştı.

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Şimdi ABD bunun bir sorumsuzluk mu yoksa unutkanlık nedeniyle mi yaşandığını tartışıyor.

TRUMP 'BUNAK' DEMİŞTİ

Dünyanın en yaşlı başkanlarından biri olan 79 yaşındaki Biden'ın sağlığı daha önce ABD gündeminde defalarca kez tartışma konusu olmuştu.

Eski Başkan Donald Trump Biden'a seçim kampanyasında 'bunak' demiş ve bilişsel teste girmesi haline sınıfta kalacağını öne sürmüştü.

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