Havadan â€˜sÃ¼pÃ¼rme harekÃ¢tÄ±â€™... Hedef havadan ve nokta operasyonlarla terÃ¶r temizliÄŸi ve Ã¼s bÃ¶lgelerinin geniÅŸletilmesi

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ERDOÄžAN ELÄ°NÄ° GÃ–STERDÄ°: â€˜DEVLETÄ°N KARE ASIâ€™

Milli Savunma BakanÄ± YaÅŸar GÃ¼ler, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Hakan Fidan, Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Ali Yerlikaya, MÄ°T BaÅŸkanÄ± Ä°brahim KalÄ±n ile Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Metin GÃ¼rak yani devletin dÃ¶rt ana sac ayaÄŸÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± bu fotoÄŸraf bir terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã§ekilmiÅŸ olsa da, sonrasÄ±nda yapÄ±lan aÃ§Ä±klama ile birlikte derin mesajlar iÃ§eriyor:

- Bu fotoÄŸraf TÃ¼rkiyeâ€™nin sadece terÃ¶rle mÃ¼cadele deÄŸil, ulusal Ã§Ä±karlarÄ±nÄ±n nerede baÅŸlayÄ±p nasÄ±l korunacaÄŸÄ±na dair son 7 yÄ±ldÄ±r yÃ¼rÃ¼tÃ¼len faaliyetlerin arka planÄ±nÄ± da gÃ¶steriyor.

- Yani iÃ§eride ve dÄ±ÅŸarÄ±da bu mÃ¼cadeleyi yÃ¼rÃ¼ten, hiÃ§ kamuoyu Ã¶nÃ¼nde bir arada gÃ¶rÃ¼nmeyen puzzleâ€™Ä±n bir bÃ¼tÃ¼n halinde yansÄ±masÄ± olarak gÃ¶rÃ¼lebilir.

- Bu minvalde DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Hakan Fidanâ€™Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ± mÃ¼cadelenin sadece terÃ¶r baÄŸlamÄ±nda deÄŸil, terÃ¶r kuklasÄ±nÄ±n iplerini ellerinde bulunduranlarla olacaÄŸÄ±nÄ±n da gÃ¶stergesi.

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- Devlet aklÄ± ete kemiÄŸe bÃ¼rÃ¼ndÃ¼, bu fotoÄŸrafla kendisini gÃ¶sterdi.

- Bu fotoÄŸraf ve aÃ§Ä±klama devlet aklÄ±nÄ±n; uyuÅŸturucu, silah, insan kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±ndan terÃ¶rle mÃ¼cadeleye; Kafkasyaâ€™daki gÃ¼Ã§ paylaÅŸÄ±m savaÅŸÄ±ndan NATOâ€™ya kimin girip girmeyeceÄŸinin tespitine kadar geniÅŸ bir coÄŸrafyada TÃ¼rkiyeâ€™nin ulusal ve sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ±ndaki Ã§Ä±karlarÄ±na aynÄ± gÃ¶zle baktÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶steriyor.

YEKPARE MÃœCADELE ALANI

TÃ¼rkiye aÃ§Ä±sÄ±ndan artÄ±k terÃ¶rle mÃ¼cadele ayrÄ± bÃ¶lgeler halinde deÄŸil, aksine yekpare bir strateji.

- TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ± bir bÃ¼tÃ¼n olarak gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Bu sÄ±nÄ±rlarÄ±n gÃ¼venliÄŸi Suriyeâ€™den, Irakâ€™a geÃ§erek, Ä°ran boyunca devam ediyor.

- GÃ¼venlik duvarÄ±nÄ±n Ä°ran sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± kapsayarak kuzeye doÄŸru devam etmesinin nedeni de bu.

- KÄ±sacasÄ± terÃ¶r, uluslararasÄ± Ã§Ä±karlarÄ±n taktiksel bir mÃ¼cadele alanÄ± olarak gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

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Milli Savunma BakanÄ± YaÅŸar GÃ¼ler, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Hakan Fidan, Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Ali Yerlikaya, MÄ°T BaÅŸkanÄ± Ä°brahim KalÄ±n ve Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Metin GÃ¼rakâ€™Ä±n bu fotoÄŸrafÄ±, sonrasÄ±nda yapÄ±lan aÃ§Ä±klama ile birlikte Ã¶nemli mesajlar iÃ§eriyor.

HEDEF TERÃ–R Ã–RGÃœTÃœNÃœN FÄ°NANSAL ARAÃ‡LARINI YOK ETME

- TÃœRKÄ°YE Taksim saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, terÃ¶rle mÃ¼cadeledeki kararlÄ±lÄ±k pozisyonunu tek tek muhataplarÄ±na anlatmÄ±ÅŸ, bir anlamda tekrarÄ±na gÃ¶z yumulmayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸti. Son saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ilk kez:

- TÃ¼rkiyeâ€™nin pozisyonu ve atÄ±lacak adÄ±mlar bu kez aÃ§Ä±ktan paylaÅŸÄ±ldÄ±.

- MeÅŸru hedefler arasÄ±nda baÅŸta petrol kuyularÄ± olmak Ã¼zere enerji tesisleri ve yollar da sayÄ±ldÄ±. AmaÃ§ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n lojistik desteÄŸini kesmek, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n finansman araÃ§larÄ±nÄ± ortadan kaldÄ±rmak. Petrolden Ã¶rgÃ¼te giden her para TÃ¼rkiyeâ€™ye karÅŸÄ± silah, mermi olarak geri dÃ¶nÃ¼yor.

HAKAN FÄ°DANâ€™IN AÃ‡IKLAMALARININ ÅžÄ°FRELERÄ° VE PERDE ARKASI

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- DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Hakan Fidanâ€™Ä±n toplantÄ± sonrasÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada Ã¼Ã§ dikkat Ã§eken bÃ¶lÃ¼m vardÄ±.

1-Â Ä°ki terÃ¶rist Suriyeâ€™den ve orada eÄŸitim gÃ¶rdÃ¼ler.

2-Â Irak ve Suriyeâ€™de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne ait tÃ¼m altyapÄ±, Ã¼styapÄ±, enerji tesisleri bundan sonra meÅŸru hedef.

3-Â ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ taraflarÄ±n bu hedeflerden uzak durmasÄ±nÄ± temenni ediyoruz.

HAVADAN NEFES ALDIRILMAYACAK

- Suriye ve Irakâ€™ta hava operasyonlarÄ± ile Hakan Fidanâ€™Ä±n aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± Ã§erÃ§evede bir anlamda sÃ¼pÃ¼rme harekatÄ± yapÄ±lacak.

- Belirlenen hedefler Suriyeâ€™de SÄ°HAâ€™larla, Irakâ€™ta ise yeri geldiÄŸinde SÄ°HAâ€™lar, gerek duyulduÄŸunda savaÅŸ uÃ§aklarÄ±yla yapÄ±lacak.

- Kaynaklar, Suriyeâ€™de ilgili Ã¼lkelerin verdikleri sÃ¶zleri yerine getirmemesi durumunda daha kapsamlÄ± hava operasyonlarÄ±nÄ±n da geÃ§miÅŸte olduÄŸu gibi yeniden gÃ¼ndeme gelebileceÄŸine dikkati Ã§ekti.

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ÃœS BÃ–LGELERÄ° GENÄ°ÅžLETÄ°LECEK

- Her iki alanda da TÃ¼rkiyeâ€™ye ait Ã¼s bÃ¶lgeleri geniÅŸletilecek.

- Suriyeâ€™de gÃ¼nlÃ¼k operasyonlar rutin olarak sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lecek.

- Suriyeâ€™de havadan SÄ°HAâ€™larla ve rutin operasyonlar sÃ¼rerken, bir yandan da ilk etapta Tel RÄ±fatâ€™a yÃ¶nelik hazÄ±rlÄ±klar masada.

- TÃ¼rkiye Irak sÄ±nÄ±rÄ± boyunca da 10 ila 15 kmâ€™lik derinlikte bir anlamda gÃ¼venli bÃ¶lge oluÅŸturmuÅŸ, iÃ§eriye doÄŸru da Ã¼s bÃ¶lgeleri kurmuÅŸ durumda.

ZAPâ€™A KÄ°LÄ°T VURULACAK

- Irakâ€™ta Ã¶zellikle Zapâ€™ta terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne bÃ¼yÃ¼k zaiyat verildi. Åžimdi ilk hedef Zapâ€™a kilit vurmak yani tamamen temizlemek.

- TÃ¼rkiye tÃ¼m planlarÄ±nÄ± olasÄ±lÄ±klara gÃ¶re yaptÄ±. Suriye, Irak sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n temizlenmesi de temel Ã¶nceliklerden.

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IRAK DA MÃœCADELEDE YER ALMALI

ANKARA bir sÃ¼redir BaÄŸdat hÃ¼kÃ¼metiyle terÃ¶rle mÃ¼cadele konusunda Ã¶nemli gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yapÄ±yor. Uzun yÄ±llardÄ±r bir anlamda istikrarsÄ±zlÄ±ÄŸa mahkÃ»m edilen Irak hÃ¼kÃ¼meti ilk kez ulus devleti olmak istiyor ve bu yÃ¶nde de adÄ±mlar atÄ±yor. KÃ¶rfez Ã¼lkelerinden gelerek, Irakâ€™tan TÃ¼rkiyeâ€™ye geÃ§mesi planlanan KalkÄ±nma Yolu da BaÄŸdat aÃ§Ä±sÄ±ndan hayati Ã¶nem taÅŸÄ±yor. Bu kapsamda Irak ile ilgili ÅŸu tespitler yapÄ±lÄ±yor:

- Merkezi hÃ¼kÃ¼met bir sÃ¼redir sÄ±nÄ±r ve geÃ§iÅŸ hatlarÄ±nda aldÄ±ÄŸÄ± tedbirleri artÄ±rdÄ±.

- Ulusal hÃ¼kÃ¼met olma yÃ¶nÃ¼nde adÄ±m atan merkezi hÃ¼kÃ¼met, tÃ¼m topraklarÄ±nÄ± yÃ¶netmeli. Bunun tek yolu da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n topraklarÄ±ndaki hakimiyetine son vermek.

- Bu kapsamda Ankara-BaÄŸdat arasÄ±nda yapÄ±lan gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerdeki en Ã¶nemli baÅŸlÄ±k, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne karÅŸÄ± ortak operasyon dÃ¼zenlenmesi.