3. ülkelere net mesaj

İçişleri Bakanlığı’na PKK tarafından yapılan terör saldırısı sonrası Ankara terörle mücadeleye hız verdi. Önceki gün TSK Irak’ın kuzeyine hava harekatı düzenlerken, üst üste yapılan üç hava harekâtında, Türk jetleri PKK’nın yuvalandığı stratejik noktalar; Kandil, Assos, Hakurk, Metina ve Gara’da 58 hedefi imha etti. Son bir haftada Irak ve Suriye’nin kuzeyinde 37 terörist etkisiz hale getirildi. Teröre destek veren üçüncü ülkelere PKK’dan “uzak durun” uyarısında bulunan Ankara, operasyonların devam edeceği mesajını verdi.

PKK/YPG MEŞRU HEDEF

PKK ve YPG’nin aynı terör örgütü olduğunu belirten Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, “Daha önce gereken yer ve zamanlarda, gerekli operasyonlar yapıldı. Şu anda yapılıyor ve yapılmaya devam edecek. Nerede faaliyet gösterirlerse göstersinler, meşru hedefimiz olduğunu her zaman söylüyoruz. Bugüne kadar terörü kaynağında yok etme stratejisi kapsamında terör örgütünü besleyen her türlü unsur meşru hedef olarak alındı, bundan sonra da alınmaya devam edecek. Başta dost ve müttefik ülkeler olmak üzere diğer ülkelerin bu teröristlerin yakınlarında bulunmamaları gerektiğini her zaman ifade ediyoruz” diye konuştu. Bunun üçüncü ülkelere bir hatırlatma olduğunun altını çizen kaynaklar, “Kim üzerine alınıyorsa, gerekli tedbirleri almak onların kendi tercihidir” ifadelerini kullandı.

KARA HAREKÂTI OLUR MU?

Askeri yöntemlerle hedeflerin ele geçirilmesinde birçok hareket tarzının olduğuna dikkat çeken kaynaklar, hangi hareket tarzının uygulanacağının belirlenmesinde çok sayıda faktörün etkili olduğunu belirtti. Tek hedeflerinin Türkiye’ye tehdit oluşturan terör örgütlerini yok etmek olduğunu vurgulayan kaynaklar, tek seçeneğin kara harekâtı olmadığını da belirtti.





KUZEY IRAK’TA 58 HEDEF İMHA

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında terörle mücadeleyle ilgili şu bilgileri paylaştı: “PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütlerine karşı yurt içinde ve sınır ötesinde icra ettiğimiz operasyonlarımız kesintisiz bir şekilde sürmektedir. Irak ve Suriye’nin kuzeyi dahil, son bir haftada 37 terörist etkisiz hâle getirildi. Böylece etkisiz hâle getirilen terörist sayısı bu yıl içinde 1388’e, 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar ise 38 bin 731’e ulaştı. Ayrıca, Irak’ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerinde bulunan terörist hedeflere yönelik 1, 3 ve 4 Ekim’de hava harekâtlarında teröristlerce kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 58 hedef başarıyla imha edildi.”

‘O SİHA TSK’NIN DEĞİL’

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye’nin kuzeydoğusunda bulunan bir üs yakınlarında Türkiye’ye ait SİHA’nın düşürüldüğü iddialarına yönelik açıklama yaptı. Kaynaklar, Suriye’de düşürülen SİHA’nın TSK’ya ait olmadığını bildirdi.

BAĞDAT’TAN KRİTİK ZİYARET









MSB dün Bağdat’tan gelen kritik bir konuğu ağırladı. Irak Savunma Bakanı Thabit Mohammed Al Abbasi, Mili Savunma Bakanı Yaşar Güler’le görüşmek üzere Ankara’ya geldi. Ziyaretin zamanlamasının manidar olduğuna dikkat çeken güvenlik kaynakları, terörle mücadele ve sınır güvenliğinin görüşmenin ana gündem maddeleri olduğunu kaydetti. Mili Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “İkili, bölgesel askerî ve savunma sanayisi alanında işbirliği konularının ele alındığı görüşmede, Bakan Güler tarafından, güçlü tarihi ve sosyal bağları olan Irak ve Türkiye’nin aynı coğrafyada yaşayan kardeş ve komşu iki ülke olduğu vurgulandı. Başta terörle mücadele ve hudut güvenliği olmak üzere atılabilecek müşterek adımlarla, iş birliğinin daha da ileri taşınmasının önemi ifade edildi” denildi.

ABD’Lİ MEVKİDAŞLARLA TELEFONDA GÖRÜŞTÜLER

Bu arada Bakan Güler, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile de telefonda görüştü. Görüşmede, Suriye’deki son gelişmeler ele alındı, koordinasyonun önemi vurgulandı. İki ülkenin genelkurmay başkanları da telefonda görüştü.