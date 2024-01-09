Hava durumu ‘kavgalı’

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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Mikdat Kadıoğlu, sosyal medya hesabından, hava durumu üzerine yaptığı yorumlarla tanınan ve kendisini ‘İTÜ Meteoroloji Mühendisliği’ mezunu olarak tanıtan Kerem Ökten hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Kadıoğlu açıklamasında, “İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkanı olarak böyle bir mezunumuzun olmadığını kamuoyuna saygı ile duyururum. Bu sahte diploma olayı için suç duyurusunda bulunuyoruz” dedi. Prof. Dr. Kadıoğlu, Hürriyet’e yaptığı açıklamada da şunları söyledi:

DEZENFORMASYON SUÇTUR

“Basında İTÜ Meteoroloji Mühendisliği’nden mezun olduğuna dair haberler var. Bizim mezunumuz değil ‘Türkiye’nin başı dertte’ vb abartılı tüm beyanları bize basın mensupları tarafından soruluyor. Bizi üniversite ve meteoroloji camiası olarak çok meşgul ediyor. Türkiye’de hava tahmini ve meteorolojik uyarı yapmak Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün görevi. Bu konuda hiçbir eğitimi ve sorumluluğu olmayan birinin üstüne vazife gibi abartılı tahmin ve uyarılar vermesi pek çok kişiye zarar veriyor. Tiyatrolar 3-5 kişiye perde açıyor, kafelere müşteri gitmiyor, uçak biletleri iptal ediliyor. Sonuçta abartılan tahminler tutmayınca da ‘meteoroloji bilemedi’ olup fatura yine bizim camiaya kesiliyor. Bu bir dezenformasyondur, bu da bir suçtur. Ben sosyal medya mesajımla zaten İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı’nı etiketleyerek suç duyurusunda bulundum. Bundan sonra Meteoroloji Mühendisleri Odası yasal işlemleri yürütecek.”

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Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu - Kerem Ökten

AMATÖR TAHMİNCİYİM

- Kerem Ökten de Hürriyet’e şu açıklamayı yaptı: “Meteoroloji mezunu olmadığımı daha önce dürüstçe açıklamıştım. Ben hiçbir yerde İTÜ mezunu olduğumu yazmadım. 36 yaşımdayım. Ben işletme fakültesinden muhasebe ve denetim bölümü mezunuyum. Ancak şu an turizm işinde çalışıyorum, vardiyalı olarak. Benim meteorolojiden bir gelirim yok. Sadece Twitter’da 18 günde bir 500 TL yatıyor. Ben amatör hava tahmincisiyim.

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BENİM KADAR SEVİLENİ YOK

Ben kar yağışını çok seviyordum. 2019’da Twitter’a açıldım. 36 saat uyumadan hava takibi yaptığım oldu. İnsanlar bendeki bu bilgiyi, detaylı paylaşımları, enerjiyi görünce bir şekilde hesabımın takipçileri hızla arttı. 338 bin civarına geldik. Bu kadar hızlı yükseleceğini nereden bileyim. Dünyada benim kadar takip edilen meteorolog yoktur. Hava forum var, forumu hazırlayanların hiçbiri meteoroloji mezunu değil. Hepsi beni yok etmeye çalışıyor, vur abalıya durumuna düştüm. Sahte diplomalı meteorolog diye ismim lekelendi. Ortada diploma yok ki sahte olsun. Mezuniyetimi gösteren işletme diplomamı koymuştum çok önceden. Yeniden arşivden çıkartıp paylaşacağım. Huzurum kalmadı. Böyle giderse hesabı da kapatırım.”

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İSTANBUL KAR BEKLİYOR

- İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi geneli de soğuk ve yağışlı havaların etkisi altına girdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) verilerine göre, İstanbul’da yağışların şehrin kuzey ve yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olması bekleniyor. Kentte sağanak yağmur geçişleri de görülecek. İstanbul’da hava sıcaklıklarının 16 Ocak’a kadar mevsim normallerinin 2-5 derece altında seyretmesi bekleniyor.

FIRTINA ALARMI

Marmara Bölgesi’nin batı ve orta kesimlerinde bugün fırtına uyarısı var. Hızı 80 km’yi bulacak fırtına için İstanbul, İzmir, Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Kocaeli, Burdur, Çanakkale, Edirne, Isparta, Mersin, Kırklareli, Manisa, Muğla, Tekirdağ ve Yalova’da ‘sarı alarm’ verildi. Sıcaklıkların İstanbul genelinde 8 -10 derece düşmesi bekleniyor.