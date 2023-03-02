Haberin DevamÄ±

Depremler nedeniyle yÄ±kÄ±mÄ±n en Ã§ok olduÄŸu illerin baÅŸÄ±nda gelen Hatay'da kayÄ±p yakÄ±nlarÄ± ailelerini arÄ±yor. Ã–zellikle Antakya GÃ¼zelburÃ§ Mahallesi'ndeki Ä°lke ApartmanÄ±'ndan 28 kiÅŸiye hala ulaÅŸÄ±lamadÄ±. Sosyal medya Ã¼zerinden seslerini duyurmaya Ã§alÄ±ÅŸan kayÄ±p yakÄ±nlarÄ± daha doÄŸru bilgi aktarmak ve kendi aralarÄ±ndaki iletiÅŸimi saÄŸlÄ±klÄ± yapmak iÃ§in Whatsapp grubu kurdu. 200'den fazla kiÅŸinin olduÄŸu grupta, aileler haber alamadÄ±klarÄ± sevdiklerine iliÅŸkin video, fotoÄŸraf paylaÅŸÄ±yor, acÄ±larÄ±na ortak oluyor ve bir geliÅŸme olursa bilgilendirme yapÄ±yor.

Ä°lke ApartmanÄ±'nda yaÅŸayan abisi MÃ¼hittin DÃ¶nmez, yengesi Meltem DÃ¶nmez, Ebrar DÃ¶nmez ve Cansu Erva DÃ¶nmez'den hiÃ§bir haber alamadÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yleyen ReÅŸit DÃ¶nmez, "Antakya'da yaÅŸÄ±yoruz, deprem anÄ±nda dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kabildik, binamÄ±z yÄ±kÄ±lmadÄ±. Kendimizi gÃ¼vene alÄ±nca yakÄ±n akrabalarÄ±mÄ±za ulaÅŸmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k. Abim MÃ¼hittin DÃ¶nmez ve ailesinden hiÃ§bir bilgi alamadÄ±k, telefonlarÄ±na ulaÅŸamadÄ±k. Binaya gitmek iÃ§in yola Ã§Ä±ktÄ±k ama her yerde binalar yÄ±kÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±, araÃ§ trafiÄŸi kapalÄ±ydÄ±. AynÄ± gÃ¼nÃ¼n sabahÄ± 07.00 civarÄ±nda binanÄ±n orada olabildik. Bina yÄ±kÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±, etrafÄ±nda dolaÅŸÄ±p ses almaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k ama alamadÄ±k. GittiÄŸimizde AFAD Ã§alÄ±ÅŸÄ±yordu ama ses alamadÄ±klarÄ± iÃ§in baÅŸka binaya geÃ§mek zorunda kaldÄ±lar" dedi.Â

Haberin DevamÄ±

"AFAD Ã‡ALIÅžANI BÄ°R ARKADAÅžIM 'SENÄ°N PAYLAÅžTIÄžIN Ä°SÄ°MLER BENDE VARDI' DEDÄ°"

Hatay'daki AFAD MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nde memur olan DÃ¶nmez, "Depremin birinci gÃ¼nÃ¼ geceye kadar bekledik, iÅŸ makineleri gelmeye baÅŸladÄ±. Ã‡alÄ±ÅŸmalar baÅŸladÄ±. Son gÃ¼nÃ¼ne kadar enkazÄ±n baÅŸÄ±ndaydÄ±k. Arama kurtarma bitti ama ailemizi bulamadÄ±k. Bizim yanÄ±mÄ±zdaki 5-6 aile daha aynÄ± durumdaydÄ±, yakÄ±nlarÄ±nÄ± bulamadÄ±. Sonra nasÄ±l Ã§Ä±kmaz, nerede olabilirler diye arayÄ±ÅŸa baÅŸladÄ±k. Sosyal medyadan ailemizi bulamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±za daire paylaÅŸÄ±mlar yaptÄ±k. ArtÄ±k binayÄ± terk edeceÄŸimiz zaman arama kurtarma da bulunan AFAD Ã§alÄ±ÅŸanÄ± bir arkadaÅŸÄ±mdan telefon geldi. PaylaÅŸÄ±mÄ±mÄ± gÃ¶rmÃ¼ÅŸ 'senin paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±n isimler bende vardÄ±' dedi. ÅžaÅŸÄ±rdÄ±m nasÄ±l olduÄŸunu sordum. ArkadaÅŸÄ±m bana 'deprem gÃ¼nÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸma yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sahada bir sivil vatandaÅŸ yanÄ±ma geldi, koluma girdi sabah erken saatlerde bir aile Ã§Ä±kardÄ±m. Ailenin isimleri MÃ¼hittin DÃ¶nmez, Meltem DÃ¶nmez, Ebrar DÃ¶nmez, Cansu Erva DÃ¶nmez diye bana bilgi verdi' dedi. ArkadaÅŸÄ±ma sivil vatandaÅŸ sadece bu bilgileri vermiÅŸ o da not almÄ±ÅŸ. Elinde kaÄŸÄ±t kalem olmayÄ±nca Whatsapp Ã¼zerinden bir arkadaÅŸÄ±na bunu mesaj olarak gÃ¶ndermiÅŸ. Bana bunu ekran gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ olarak atÄ±nca ailemin saÄŸ bir ÅŸekilde Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ncesine kapÄ±ldÄ±k" diye konuÅŸtu.

Haberin DevamÄ±

Â "Ä°L Ä°L GEZDÄ°M, HASTANELERDE AÄ°LEMÄ°ZÄ° BULAMADIK"

ToparlanÄ±p hemen arayÄ±ÅŸa baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± anlatan DÃ¶nmez, "ArkadaÅŸÄ±mdan isimleri veren kiÅŸiye iliÅŸkin bilgi sahibi olmak istedim ama hiÃ§bir ÅŸekilde bilgi alamadÄ±m. O anda Ã§ok yoÄŸun olduÄŸunu sÃ¶yledi. KiÅŸi sadece isimleri verip gitmiÅŸ. Aileyi nereye gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne dair hiÃ§bir bilgi vermemiÅŸ. 6 gÃ¼n geÃ§ince hastanelerde Ã§ok kÃ¶tÃ¼ bir yoÄŸunluk olmuÅŸtu. Ä°l il gezdim, hastanelerde ailemizi bulamadÄ±k. Ä°lk gÃ¼n giden hastalarÄ±n Adana ve Mersin'e gÃ¶nderildiÄŸini sÃ¶ylediler oradaki hastanelere baÅŸvurduk ancak hiÃ§bir sonuÃ§ alamadÄ±k. Ä°sim, soy isim olarak hastanelere giriÅŸ yapÄ±lmamÄ±ÅŸ. BazÄ± fotoÄŸraflar gÃ¶sterdiler orada da Ã§Ä±kmadÄ±. Vefat ettiklerini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼p kimsesizler mezarlÄ±ÄŸÄ±na gittik bir resim Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸ, gÃ¶sterdiler Hatay merkez ve Ä°skenderun'daki kimsesizler mezarlÄ±ÄŸÄ±nda bulamadÄ±k. Adana ve Mersin'deki hastanelerde vefat edenlerin akÄ±betine dair bize hiÃ§bir bilgi verilmedi. Abim ve ailesinin bulunmasÄ±nÄ± istiyoruz. HiÃ§bir ize ulaÅŸamadÄ±k. Hatta binada 28 kiÅŸi kayÄ±p diÄŸer aileler de bizim gibi yakÄ±nlarÄ±na ulaÅŸamÄ±yor" ifadelerini kullandÄ±.

Haberin DevamÄ±

Â "Ã–LÃœ YA DA DÄ°RÄ° Ã‡OCUKLARIMI Ä°STÄ°YORUM"

Hatice DÃ¶nmez ise "OÄŸlum, gelinim, torunlarÄ±m kayÄ±p, kaÃ§ gÃ¼n enkazÄ± kazdÄ±lar sonuÃ§ alamadÄ±k. Ã–lÃ¼ ya da diri Ã§ocuklarÄ±mÄ± istiyorum. OnlarÄ± Ã§ok Ã¶zledim Allah kimsenin baÅŸÄ±na bÃ¶yle bir ÅŸey vermesin. Hep kepÃ§enin oradaydÄ±m. ÃœstÃ¼m, ayakkabÄ±larÄ±m yÄ±rtÄ±ldÄ±. Yine de kepÃ§eyle yÃ¼rÃ¼yordum. Umudumuz var, onlarÄ± istiyoruz.

KÄ±zÄ±m, damadÄ±m Ã¶ldÃ¼, torunum elinde kumbarayla dÃ¶rt gÃ¼n sonra enkazdan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. MasanÄ±n altÄ±nda 4 gÃ¼n Ã§Ã¶melip oturmuÅŸ, ÅŸimdi durumu iyi, amcalarÄ± yanÄ±na aldÄ±. Geride bir oÄŸlum kaldÄ±. O da hastaneleri araÅŸtÄ±rÄ±yor inÅŸallah bulunurlar" dedi.

Haberin DevamÄ±

Â "NÄ°ÅžANLISINI ARAYAN Ä°LKER MERSÄ°N: HALA UMUDUM VAR"

NiÅŸanlÄ±sÄ± Esin KÄ±rÄ±k ve ailesini arayan Ä°lker Mersin de "NiÅŸanlÄ±m Esin, Annesi SÃ¼heyl KÄ±rÄ±k, babasÄ± Hasan KÄ±rÄ±k ile yapÄ±lan enkaz Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nda bulunmadÄ±. Hastaneleri arÄ±yoruz, kimseye ulaÅŸamÄ±yoruz. AblasÄ± ve abisi DNA Ã¶rneÄŸi verdi. SonuÃ§ bekliyoruz. LÃ¼tfen gÃ¶ren duyan bizimle iletiÅŸime geÃ§sin.

Apartmanda enkazÄ±n toparlanmasÄ± 12 Åžubat'a kadar sÃ¼rdÃ¼. Hep oradaydÄ±k, bekledik ama sonuÃ§ alamadÄ±k. Adana, Mersin, Antalya ve Ankara'daki hastaneleri aradÄ±k ama sonuca varamadÄ±k. Kimsesizler mezarlÄ±ÄŸÄ±na gidip fotoÄŸraflara bakmak istedik ama gÃ¶stermediler. Benim hala umudum var yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± hissediyorum. Umudumuzu yitirmek istemiyoruz" diye konuÅŸtu.

Haberin DevamÄ±

Â