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Hatay'da deprem sonrası aylarca evden çıkmamıştı! Ayhan Demir sır oldu...

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#Hatay#Deprem#Afad
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2024 10:08

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depreme Hatay'da yakalanan ve ardından aylarca evden dışarı çıkmayan 54 yaşındaki Ayhan Demir, geçtiğimiz pazartesi günü evinden çıktıktan sonra sırra kadem bastı. Eşinin yanına para ve cüzdan almadan evden ayrıldığını belirten Yeliz Demir, 'Her zaman da söylüyordum 'Gel hava alalım, yürüyüş yapalım' diye ama dışarıya çıkmazdı. Sordum soruşturdum maalesef gören yok. Sadece üç kişi görmüş, bir şey yapamamışlar. Ama kendisi giderken acele ediyor.' dedi.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden Hatay’da birçok insanın hayatı olumsuz etkilendi. Antakya ilçesinde yaşayan 54 yaşındaki Ayhan Demir’in de asrın felaketinde iş yeri yıkıldı ve yakınları vefat etti. Deprem sonrası psikolojik olarak zor günler geçiren Demir, uzun bir süre evden çıkmayarak çevresiyle iletişim kurmadı. Demir, 22 Ocak Pazartesi günü ise evinden çıktıktan sonra sırra kadem bastı. Yanına cep telefonu, cüzdan ve para almayan Demir’den haber alamayan yakınları, gelecek güzel haberi bekliyor.

“DIŞARIYA ÇIKMAZDI”

Yeliz Demir, "Pazartesi günü kahvaltısını etti, geldi oturdu. Oturduktan sonra ben mutfağa gittim, aramızda sadece kapı vardı. Burada kendisi yürüyüş yapıyordu, ben de oradaydım. Bir anda geldim buraya baktım Ayhan yok. Baktım demir kapı açık, dedim 'Kim açmış?' demir kapıyı. Çünkü kendi dışarıya çıkmaz.

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Hep içeride, kapalı yerde, öyle bir cesareti yok yani dışarıya çıksın. Her zaman da söylüyordum 'Gel hava alalım, yürüyüş yapalım' diye ama dışarıya çıkmazdı. Ama öyle birden bilmiyorum kafasına ne geldi, ne düşündü birden terlikle çıkmış. Bir de üzerinde mavi bir mont vardı.

Hatayda deprem sonrası aylarca evden çıkmamıştı Ayhan Demir sır oldu...
Yanında kimlik yok, para yok, hiçbir şey yok. Bilmiyorum nereye gider ama üç tane komşum görmüş. Sağlık ocağının o taraflara gitmiş. Ama nereye gitmiş, nasıl gitmiş kimse görmemiş. Evimiz ve dükkanımız yıkıldı, onun etkisi tabii ki var. Çünkü o içine kapanık birisiydi. 22 Ocak Pazartesi günü saat 10 civarıydı. Çıktım ilk çıktığı zaman koştum peşinden onu bulmak için ama maalesef bulamadım. Sokak sokak aradım. Bütün köyü aradım.

Hatayda deprem sonrası aylarca evden çıkmamıştı Ayhan Demir sır oldu...

Sordum soruşturdum maalesef gören yok. Sadece üç kişi görmüş, bir şey yapamamışlar. Ama kendisi giderken acele ediyor. Çok hızlı bir şekilde gidiyormuş. Ama neden böyle bir şey düşündüğünü hiç anlayamıyorum. Buradan çıktığı zaman durumu iyiydi. İşte kafasına ne geldi, ne düşündü bilemiyorum" diye konuştu.

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“YAKLAŞIK 6 AYDIR EVDEN ÇIKMIYORDU, HAVA ALMAYA DAHİ ÇIKMIYORDU”

Haber alamadıkları babasını bulmak için kolluk kuvvetlerine başvurduklarını belirten kızı Zekiye Demir ise, "En büyük kızıyım. Şu an çok kötü durumdayız. Yani hiçbir şekilde babamıza ulaşamıyoruz. Ne yapacağımızı hiç bilmiyoruz. Her yere baktık. Polisler her yeri arıyor, hiçbir şekilde bir sonuç yok. Çok mutsuzuz, ne yapacağımızı şu an hiç bilmiyoruz. Bekliyoruz, elimizden hiçbir şekilde bir şey gelmiyor. Yaklaşık 6 aydır evden çıkmıyordu, hava almaya dahi çıkmıyordu. Birden böyle çıkıp gitmesi çok tuhaf geliyor. Babamın gidebileceği herhangi bir yer var mı bilmiyoruz" dedi.

Hatayda deprem sonrası aylarca evden çıkmamıştı Ayhan Demir sır oldu...

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#Hatay#Deprem#Afad

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