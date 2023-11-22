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Hariciyede Fidan reformu

Güncelleme Tarihi:

#Dışişleri Bakanlığı#TBMM#Hakan Fidan
Hariciyede Fidan reformu
Selçuk Böke
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2023 07:00

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bakanlıkta bazı kurumsal reformlar gerektiğini söyledi. Türkiye’nin dünyada 5’inci diplomatik ağa sahip olduğunu vurgulayan Fidan, uzmanlaşmanın önemine dikkat çekerek en büyük reformun da burada yapılacağını belirtti.

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Dışişleri Bakanlığı’nın TBMM’deki bütçe görüşmelerinde konuşan Fidan, “Çok iyi diplomatınız var ama hepsini topladığınız zaman çok iyi

diplomasi ortaya çıkmayabiliyor. Dolayısıyla çok yoğun kurumsal çalışma yapmanız gerekiyor. Sistematik bir şekilde sürekli reform, kesintisiz bir değişim içinde olmanız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Kurumsal reform yapılması gereken alanlardan birinin de “geçicilik hissi” diye tespit ettiği bir hususun olduğunu söyleyen Bakan Fidan, şöyle konuştu:

BAZI ALANLAR GEÇİCİLİK KALDIRMAZ

“Bütün arkadaşlarımız bir sonraki tayinle meşgul olan bir şartlandırma içerisindeler; sürekli geliyorlar bir yere, sonra devlet başka bir yere gönderiyor, sonra başka bir yere gönderiyor, artık içerisi ve dışarısı hep karışmış. Bu normal, mesleğin hali bu. Biz bunu bir şekilde verimliliği ve milli hedeflerimizi esas alır şekilde yeniden düzenleyeceğiz. Bazı konular var geçicilik kaldırmaz; bütçe konusunun hazırlanması yani buradaki arkadaş, bütçeye bakan arkadaş geçici arkadaş olamaz, hukuka bakan arkadaş geçici arkadaş olamaz, IT’ye (Bilgi Teknolojileri) bakan arkadaş geçici arkadaş olamaz, personele bakan arkadaş geçici arkadaş olamaz.

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ALANINDA SANATINI KONUŞTURACAK

Bu konunun ihtisasına sahip adamı bulup getireceksiniz size kendi alanıyla ilgili sanatını konuşturacak. Yani bir arkadaşı her coğrafyada, her şartta, her konuda çalıştırırsınız. Bu, tabii, istediğiniz orandaki verimliliği getirmiyor. Yani sayı az olduğu için ama arkadaşların niteliğini ve diplomatik kariyer tırmanışını bozmadan sayıyı arttırmak, ihtisası çoğaltmak gerekiyor, en büyük reform da zaten burada olacak. Onun da altını çizmek istiyorum. Özellikle coğrafyaya uygun insan bulmamız için uygun dilde arkadaşları bulmamız gerekiyor, ona yönelik yönetmelik değişikliklerini konsolosluk ihtisas memurlarında yaptık, meslek memurlarında da yapacağız.”

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#Dışişleri Bakanlığı#TBMM#Hakan Fidan

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