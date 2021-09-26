Hamile olduğunu bilmeyenler... Doğum yapan kızına seslendi: 'Bu sabah hamile değildin'

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ABD televizyonlarında yayımlanan bir programda, hamile olduğunu uzun bir süre anlamayan, hiçbir hamilelik belirtisi yaşamayan, hatta bebeği doğana kadar hamile olduğundan bihaber kadınların öykülerine yer veriliyor. Bu kadınların hikayeleri gerçekten inanılır gibi değil ve insan sormadan edemiyor: Hamileliğin tüm belirti ve semptomlarını nasıl gözden kaçırıyorlar?

Hamile olduğunu aylarca fark etmeyen, tesadüf eseri öğrenen, ya da doğum yapınca şaşkına dönen kadınların bu yaşadıkları bir film sahnesinden ya da bir kitaptan alıntı değil, tamamen gerçek. Hem de bu durum öyle sandığınız kadar imkânsız da değil. İstatistiklere bakılırsa, her 2.455 doğumdan birinde bu durum yaşanabiliyor.

Biz en iyisi önce bahsi geçen gizli hamileliği yaşayan 5 kadının ilginç öykülerini dinleyelim sonra da bu olayın tıbben nasıl mümkün olduğunu konunun uzmanı ile masaya yatıralım.

BEBEĞİN AĞLADIĞINI DUYUNCA ŞAŞKINA DÖNDÜ

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Geçtiğimiz yıl temmuz ayında İrlanda'da yaşayan 18 yaşındaki Milaois Murphy, çektiği karın ağrısının apandisit olduğunu düşünmüştü ama gerçek hiç de sandığı gibi değildi. Gece boyunca kusan Murphy, karnında bir baskı hissetti ve birkaç dakika içinde doğum gerçekleşti. Hamileliğinin 26'ncı haftasında olan genç kız, sancılandıktan sonra pantolonundan aşağı doğru kayan bir şey hissettiğini ve bir süre sonra duyduğu ağlama sesiyle şaşkına döndüğünü ifade etti.

Uzun süre sırt ağrıları çeken ve uykusuzluk yaşadığını söyleyen Murphy, aslında bu dönemde kilo da almış ama bu durumu normal sanmış.

İŞE GİTMEYE HAZIRLANIRKEN DOĞURDU

Bir diğer hikaye de Avustralya’dan… Modellik yapan Erin Langmeid, gebeliğinin 37'nci haftasında banyoda doğum sancısı çekerken hamile olduğunu öğrendi.

7News televizyonunun 2019 yılında yaptığı bir habere göre, düzenli olarak doğum kontrol hapı alan model, 37 hafta boyunca hiçbir rahatsızlık hissetmeden her gün düzenli olarak işine gitti. Doktorların çok ender görülen gizli hamilelik yaşadığını söylediği Erin, doğum sırasında banyoda olduğunu, kendini aniden kötü hissetmeye başladığını ve birkaç saniye içinde de bir bebek doğurduğunu anlattı.

'AŞAĞIYA BAKTIM BEBEĞİN KAFASINI GÖRDÜM'

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Yeni Zelanda'da yaşayan 19 yaşındaki Emma Crofts-Wilson, 39 hafta boyunca hiçbir hamilelik belirtisi göstermedi. Emma’nın doğumdan bir gece önce yoğun karın ve bel ağrısı oldu ancak basit bir ağrı diyerek geçiştirdi. Ertesi gün evde yalnızken tekrar sancılandı. Emma, bebeğin kafasını görene kadar doğum yaptığını anlamadı. Mutfağın ortasında kendi başına kızını dünyaya getiren Emma, yaşadığı şoku şu sözlerle anlattı:

"Ne olduğundan haberim yoktu. Bıçak saplanırcasına sancılarım vardı. Aşağı baktım ve bebeğin kafasını gördüm. Birkaç dakika sonra bebeğim kucağımdaydı. Büyük bir şok yaşıyordum ancak mutfak makasıyla göbek bağını kesmeyi başardım ve bebeği bir havluya sardım."

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'SENİ BU SABAH GÖRDÜM VE HAMİLE DEĞİLDİN'

23 yaşındaki Klara Dollan, o gün satış yöneticisi olarak yeni bir işe başlamıştı. Evden çıkmadan karnında kramplar hissetti ancak ilk iş günü heyecanından dolayı olduğunu düşündü ve bir ağrı kesici alıp işe gitti. İş yerinde de ağrısı artınca eve döndü ama evin anahtarını yanına almayı unutmuştu. Çilingir gelene kadar apartmanda yürüdü, merdiven inip çıktı. Sonunda kapı açılıp ağrısı dinsin diye yatağına uzandığında, kanaması olduğunu fark etti. Dollan’ın bağırdığını duyan komşusu ambulansı aradı ama sadece içgüdüsel olarak ıkınmaya başlayan Dollan, dakikalar içinde 9 aydır varlığından habersiz olduğu bebeğini kucağına aldı.

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9 aydır doğum kontrol hapı kullanan, regl olan ve sadece 2 kilo alan genç kadın annesini arayıp "Bir kızım oldu" diye haber verdi. Telefonda bir süre sessizce kalan annesi, "Seni bu sabah gördüm ve hamile değildin" diye şaşkınlığını dile getirdi. Annesi haklıydı çünkü Dollan bile hâlâ doğum yaptığına inanmıyordu. Hamilelik boyunca ne mide bulantıları olmuştu, ne sırt ağrısı, ne de hamileliğe dair başka bir belirti…Doktorlar, 'gizli hamilelik' teşhisi koydu ve bunun sanıldığından daha yaygın bir durum olduğunu söyledi.

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'MENOPOZA GİRDİM SANIYORDUM MEĞER HAMİLEYMİŞİM'

Bir ilginç hamilelik öyküsü de Türkiye’den… İki çocuk annesi G.Ç. bir daha çocuk yapmayı düşünmezken hamile olduğunu öğrenince şaşkına döndü. Önceki iki hamileliğinde yaşadığı yoğun mide bulantıları olmadığı için hamile olduğunu tam 5 ay sonra öğrendi. 43 yaşında olduğu, düzensiz adet gördüğü ve etrafında ona biraz kilo aldığını söyleyen insanlar olduğu için menopoza girmek üzere olduğunu düşünüp doktora gitti.

“Hamile olacağım asla aklıma gelmediği için röntgen bile çektirmiştim ki bu hamileliğin ilerleyen aylarında bebeğin sağlığıyla ilgili bizi epey korkuttu. Menopoz için gittiğim hastaneden hamile olduğumu öğrenerek çıktım, çok kısa süre sonra da bebeğimi kucağıma aldım” diyen G.C. bu kadar kısa süren hamileliğine hala inanamıyor.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Cengiz, haberlerde ya da TV programlarında karşımıza çıkan hamileliğinden habersiz doğum yapan kadınların hikayelerinin daha önce hamilelik yaşamış olanlara imkânsız geldiğini ama bunun gerçekte de mümkün olduğunu söylüyor.

Bir kadının hamileliğinin farkında olmayacağı iki durumun olduğunu ifade eden Cengiz, her iki durumun da kişide önemli psikolojik ve sosyolojik sorunlar olduğunu işaret ettiğini belirtiyor. Cengiz, reddedilen gebeliklerin kasten gizlenen gebelikler olduğunu, anne adayının hamile olduğunu bilmesine rağmen bu durumu kabul etmediğini, gizli gebeliklerin ise annenin hamilelik belirtilerini fark etmemesi durumunda ortaya çıktığını söylüyor.

Peki bir anne neden hamileliğini görmezden gelmeyi ya da hamile olduğunu inkar etmeyi seçsin?

"Hamilelik, kadınlar için muazzam bir duygusal ve fiziksel değişim zamanıdır. Bazıları için gerekli duygusal adaptasyonlar mümkün değildir ve bu da uyumsuz başa çıkma mekanizmalarına neden olur. Maalesef bunlar, depresyon ve madde bağımlılığından hamileliğin açıkça reddedilmesine kadar uzanır. Gebeliğin reddi, hem anne hem de çocuk için olumsuz sonuçları olan önemli bir durumdur."

Prof. Dr. Hüseyin Cengiz, bu durumun tıbbi nedenlerini de şöyle sıralıyor:

Sabah bulantısı gibi hamilelik belirtileri ortaya çıkmaz veya beklenmedik şekillerde ortaya çıkabilir (örneğin geceleri bulantı).

Hamilelik, tecavüz veya ensest sonucu oluşur ve anne olayın travması nedeniyle hamile olduğunu kabul etmeyebilir.

Anne, erken hamileliğin fiziksel olarak belirgin olmadığı kadar sıkı antrenman yapan bir sporcu olabilir.

Anne, yanlış negatif sonuçlar veren bir hamilelik testi yapmış olabilir.

Annenin adet düzensizliği vardır ve bu nedenle birkaç hafta hatta aylar boyunca hamileliğini anlamayabilir.

Anne fazla kiloludur ve bu nedenle başka türlü hissedebileceği ek ağırlık veya baskının farkında olmayabilir.





HER 475 GEBELİKTEN 1’İNDE REDDEDİLEN GEBELİK YAŞANABİLİR

Dr. Cengiz, bazı gizli gebeliklerin anlaşılabilir nedenleri olsa da bazılarının ağır psikolojik durumların sonucu oluştuğunu, bebek gerçekten doğana kadar, kelimenin tam anlamıyla annenin kendi fiziksel durumunu kendinden gizleyebileceğini söylüyor.

“Tıbbi araştırmalara göre, reddedilen hamilelik durumu nadir değildir. 475 gebelikten yaklaşık 1'inde kadınlar, 20'nci gebelik haftasına veya daha uzun süreye kadar hamilelikten habersizdir” diyen Cengiz, bu oranın hiç de az olmadığının altını çiziyor.

HER 2455 KADINDAN BİRİ HAMİLE OLDUĞUNU DOĞURURKEN ÖĞRENİYOR

Dr. Cengiz, doğum yapana kadar hamileliği bilmemek biraz daha nadir olsa da, yaklaşık 2.455 doğumdan birinde böyle bir durumun gerçekleşebileceğini, bu açıdan bakıldığında, bir kadının hamile olduğunu bilmeden doğum yapma olasılığının üçüz doğurmaya göre üç kat daha fazla olduğunu ifade ediyor.

'KİSTİM PATLADI DİYE HASTANEYE GELDİ, MEĞER DOĞUM BAŞLAMIŞ'

Dünyadan örneklerini verdiğimiz hikayelerin benzerlerine bizde de rastlamak mümkün. Dr. Hüseyin Cengiz, bizzat kendi başından geçen benzer bir olayı anlatıyor ve gizli ya da reddedilen gebeliklerin her sosyoekonomik grupta, ırkta, yaşta görülebileceğini, hamileliğin sadece ilk 20 hafta bile farkında olunmamasının hem anne hem de bebeğin sağlığını riske atma potansiyeline sahip olduğunu önemle belirtiyor.

17 yaşında bir hasta, kistim patladı diye acil servise başvurmuştu. Yaptığım muayene sonucu kişinin gebe olduğunu, hatta doğumun başladığını, patlayan su dolu kesenin de kist değil bebeğin zarı olduğunu tespit etmiştik.

FITIK DEĞİL 26 HAFTALIK BEBEK

Yaşanan bir diğer olayda da hasta kasık fıtığı nedeniyle hastaneye geliyor. Hastayı muayene eden cerrah arkadaşı Dr. Cengiz’e hastanın karnındaki dev boyuttaki kistin jinekolojik olabileceğini, hastayı onun da görmesini istediğini söylüyor. Dr. Cengiz, yaşadığı olayı şu sözlerle anlatıyor.

Muayenede göbeğin 4 parmak üzerine kadar çıkan kitle görünümü vardı ama ben o kişinin gebe olduğunu hemen anlamıştım. Ultrason yaptığımda 26 haftalık gebe olduğunu fark ettik. Kendisi de gerçekten şok olmuştu. Çünkü hiçbir belirti göstermediğini düşünüyordu. Aslında ara kanamaları oluyormuş ancak hep onların adet kanaması olduğunu sanmış. Maalesef evlilik dışı gebeliklerin sıklıkla saklanmaya çalışıldığını gözlemlemekteyiz.

“Muayenede göbeğin 4 parmak üzerine kadar çıkan kitle görünümü vardı ama ben o kişinin gebe olduğunu hemen anlamıştım. Ultrason yaptığımda 26 haftalık gebe olduğunu fark ettik. Kendisi de gerçekten şok olmuştu. Çünkü hiçbir belirti göstermediğini düşünüyordu. Aslında ara kanamaları oluyormuş ancak hep onların adet kanaması olduğunu sanmış. Maalesef evlilik dışı gebeliklerin sıklıkla saklanmaya çalışıldığını gözlemlemekteyiz.”

Dr. Cengiz, doktora ulaşmanın daha zor olduğu pandemi döneminde gizli veya reddedilen gebeliklerin sıklığının arttığını, bu durumun annelik kapasitesinin, annenin ve bebeğin çıkarlarının değerlendirilmesi gibi yasal ve etik durumları da beraberinde getirdiğini düşünüyor.