'Doktorun nefesi kesildi...' Düzensiz regl için gitti, çift vajinalı olduğunu öğrendi

Tıpta uterus didelfis adı verilen yani iki tam işlevli üreme sistemi ile doğduğunu öğrenen Paige DeAngelo, "Her zaman çok düzensiz bir regl dönemim oldu, ama aslında iki döngü açılıp kapanıyordu. Bazen ayda bir, bazı zamanlarda ayda iki kez... Yani sadece birkaç hafta arayla regl oluyordum” diyor.

Yaşadığı durumu insanlara söylediğinde her zaman şok olduklarından bahseden Paige DeAngelo, “Herkesin kafasında çok fazla soru işareti oluşuyor. Bence en büyük yanılgı ikisinin anatomisi. İnsanlar dışarıdan iki ayrı vajina olduklarını düşünüyor ama durum böyle değil, bu yüzden 18 yıl boyunca iki vajinalı olduğumu bilmiyordum” diyor.

HER İKİ RAHİMDEN DE HAMİLE KALABİLİR

Uzmanlar Paige'in durumunun, iki adet dönemi olduğu ve rahimlerinden biriyle hamile olabilirken diğeri ile regl olmaya devam edebileceği ve hatta her iki rahimden de hamile kalabileceği anlamına geldiğini söylüyor. Paige, teşhisinin nasıl konulduğunu şöyle anlatıyor: “Doktorum bana hemen söylemedi ama yüzündeki ifadeyi gördüğümde bir şeylerin ters gittiğini anladım. Durumun ciddiyeti hakkında hiçbir fikrimiz yoktu. Muhtemelen fazladan doku olduğu söylendi ve MR çektirmek için tarih verildi.”

MR sonrası muayene gittiğinde yaşadıklarını “Sonuçları ilk gördüğünde doktorun nefesi kesildi ve yüksek sesle güldü. Ne olduğunu sorunca da ‘İki üreme sisteminiz var' dedi. Konu hakkında hiçbir fikrim yoktu. İlk başta biraz komik olduğunu düşündüm. Sonra jinekoloğum ile bunun ne anlama geldiği hakkında konuştuk ve gerçek işte o zaman yüzüme çarptı” sözleriyle anlatıyor.

O HABERİ ALINCA YIKILDI

Teşhis sonrası Paige’in düzensiz regl takviminin de sebebi bulunmuş oldu ve doğum kontrol hapı almaya başlayarak adet döngüsünü düzenleyebildi. Ancak bir başka sorun daha vardı. Doktoru ona eğer çocuk sahibi olmak isterse, muhtemelen bir taşıyıcı anne kullanmak zorunda kalacağını söyledi. Çünkü durumu sebebiyle rahimleri normalden çok daha küçük oluyor ve onu erken doğum veya düşük yapma riskine çok daha fazla maruz bırakıyor. Çocuk doğurmasının zor olacağı haberini aldıktan sonra yıkıldığını anlatan Paige DeAngelo, “Bunu duymak yürek parçalayıcıydı. Büyük bir ailemin olduğu bir geleceğim olsun istedim” diyor.

İlk şoku atlattıktan sonra olaya biraz daha iyimser bakmaya çalıştığından bahseden Paige, içinde annelerin de bulunduğu, kendisi ile aynı duruma sahip bir insan topluluğu bulduğunu söylüyor ve ekliyor:

“Sosyal medyada benim gibi çift vajina teşhisi konmuş kadınların olduğu bir destek grubuna girdim. Birçoğunun her beş düşükten bir çocuğu var. Bu cesaret kırıcı ama ben bardağın dolu kısmına bakmayı tercih ediyorum. Bu insanların zor da olsa çocuk sahibi olması beni ayakta tutuyor.”

EN ÇOK CİNSELLİK KONUSU MERAK EDİLİYOR

Paige’e en sık sorulan soruların başında da cinsellik yer alıyor. Hayatının bu bölümünde hiçbir sorun olmadığının altını çizen Paige, “Şu anda bir erkek arkadaşım var ve her şey yolunda” ifadelerine yer veriyor.

Oldukça ilginç bir hikaye, değil mi? Bazılarımız belki de çift vajina ya da çift rahim durumunu ilk kez duyuyoruz. Ancak uterus didelfis vakalarının oranı dünya genelinde sandığımızdan daha fazla. Uzmanlar, insanların 2000-3000’de birinde bu durumun olduğunu, Türkiye’de de görülme oranının aynı olduğunu söylüyor.

Görülme sıklığı azımsanmayacak oranda olan uterus didelfis hakkında merak edilen çok fazla şey var.

Bu bir hastalık mı ve tam olarak ne anlama geliyor?

Çift vajinalı olup olmadığımızı nasıl anlarız?

Regl dönemleri düzensiz olanlar şüphelenmeli mi?

Çift vajinalı olanların hamile kalması daha mı zor?

Cinsel hayatı etkiliyor mu?

Tüm bu soruları Jinekolog Dr. Kağan Kocatepe ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Yrd. Doç. Sibel Barut'a sorduk, hurriyet.com.tr'ye özel cevaplar aldık.

İKİ VAJİNALI OLMAK NE DEMEK?

Jinekolog Dr. Kağan Kocatepe, iki vajinalı olmanın tıbbi anlamını şöyle anlatıyor: “Embriyonik gelişim döneminde kadınlarda rahim ağzı, rahim ve vajinanın üst kısmı sağlı sollu yerleşmiş ‘müller kanalı’ adı verilen boru şeklinde yapıların orta hatta birleşmesinden ve kaynaşmasından meydana gelir.

Müller kanalı anomalileri adı verilen kadın genital sistem doğumsal gelişim kusurları bu birleşmenin hiç olmaması ya da birleşme ve kaynaşmanın yetersiz olmasından kaynaklanan doğumsal anatomik bozukluklardır.”

Bu bozuklukların çok çeşitli olabileceğinden de bahseden Kocatepe, “Uterus didelfis adı verilen durumda her iki müller kanalı orta hatta hiç yaklaşmamış ve hiç birleşememiştir. Bu yüzden de iki rahim ve iki rahim ağzı vardır. Çoğu durumda da vajinayı ortadan ikiye ayıran bir septum (perde) söz konusudur ve adeta çift vajina gibi görüntü verir. Bu ‘vajinalar’ normal bir vajinaya göre genellikle daha dardır” diyor.

Yrd. Doç. Sibel Barut ise bu durumu, “Çift vajen kız bebeğin daha anne karnında oluşurken kusurlu gelişiminden kaynaklanır. Nedeni belli değildir. Yani çift vajen bir hastalık değil bir gelişme kusurudur. Nadir görülen bir durumdur. Çift vajen aslında vajenin septum denilen bir perde ile ikiye bölünmesi halidir” şeklinde özetliyor.

'DIŞARIDAN BAKINCA BELLİ OLMAZ'

Çift vajina denince insanlar dışarıdan iki ayrı vajina olduklarını düşünüyor. Sibel Barut, işin doğrusunu “Dışarıdan bakıldığında iki ayrı vajen dokusu görülmez. Genellikle klinik olarak belirti vermediğinden tanı geç konur. Basit bir jinekolojik muayene ile tanı konulması mümkündür” sözleriyle anlatıyor.

“Vajina dış genital bölge değil iç genital bölge organıdır” diyen Kağan Kocatepe, “Dışarıdan bakıldığında çift vajina belli olmaz. Çift vajina sadece jinekolojik muayenede anlaşılabilir, genellikle de ilişkiye girme sorunu nedeniyle başvuran çiftlerde söz konusudur. Bazen çift vajina ilk kez normal vajinal doğumda bile ortaya çıkabilir” ifadelerine yer veriyor.

'HAMİLEYKEN REGL KANAMASI DEVAM EDEBİLİR'

Kağan Kocatepe, çift vajenli kadınların regl dönemiyle ilgili şu bilgileri veriyor: “Uterus didelfiste adet düzeninde genelde aksama olmaz ama gebelik sadece bir rahimde yerleşir (ikiz gebelik olup bir bebek bir rahimde, diğer bebek diğer rahimde olan vakalar da vardır) ve boş olan rahimde adet kanamaları devam edebilir. Bu da gebelikte üstüne görme denen olaydır, hatta bu anne adaylarında tüm gebelik boyunca regl dönemlerinde adet görme nispeten sık görülür.”

Gebelik durumunun daha riskli olup olmadığı konusunu da Kocatepe, “Uterus didelfiste iki rahim vardır ama bu rahimler normal bir tek rahime göre daha ufak olabilir ve bu nedenle erken doğum riski göreceli olarak fazladır. Hamile kalmalarında sıklıkla sorun yaşamazlar ve gebelikleri de bu söylediğim erken doğum riskinin artmış olması dışında daha riskli geçmez” sözleriyle anlatıyor.

'İLİŞKİDE ZORLANMA SIK GÖRÜLEN BİR BELİRTİDİR'

Yrd. Doç. Sibel Barut, bu durumu yaşayanların genelde ilişkiye girememe, ağrılı ilişki, çocuk sahibi olamama ya da ele gelen bir kitle şikayeti ile başvurduklarını söylüyor. Barut, “Bu hastaları rahim de çift midir veya eşlik eden başka bir patoloji var mıdır diye de mutlaka irdelemek gerekir. Çift vajen olan kişilerde çift rahim de eşlik edebilir. Çift rahim ve çift vajen kavramaları tamamen farklı durumlardır. Çift vajende durum tespit edildikten tanı konulduktan sonra bu septumun yani perdenin cerrahi işlem ile çıkarılması esastır. Operasyon sonrası normal cinsel birliktelik mümkündür” diyor.

Kağan Kocatepe de konuyla ilgili, “İlişkide zorlanma sık görülen bir belirtidir ve bu ağrılı ilişkiye de neden olabilir. Zevk almada ve orgazm olmada eğer birleşme sorunu olmazsa sıklıkla bir sorun yoktur” ifadelerine yer veriyor.

BASİT BİR İŞLEMLE AMELİYAT EDİLEBİLİYOR

“Uterus didelfis’in zaten çift rahim ve sıklıkla beraberinde çift vajina olması anlamına geldiğinden bahseden Kocatepe, “Tek başına çift vajina da mümkün olmakla beraber bu, daha az görülen bir durum. Muayenede çift vajina gördüğümüzde mutlaka uterus didelfis araştırması da yapıyoruz. Tedavide rahim ve rahim ağzına genelde dokunmuyoruz ama vajinadaki septumu, yani vajinayı ikiye ayırarak adeta iki vajina izlenimi yaratan perdeyi basit bir işlemle keserek ameliyat ediyoruz” diyor.

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