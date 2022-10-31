Güzellik merkezinde şaşkına çeviren olay! Rahatlığı 'pes' dedirtti: İş yeri sahibi isyan etti

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Olay, Kepez ilçesi Kültür Mahallesi'nde 17 Ekim günü akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, güzellik merkezine gelen 2 kadın kendilerine saç kaynak yapılmasını istedi. Kadınların talebi üzerine harekete geçen çalışanlar, 2.5 saatlerini vererek istenilen hizmeti tamamladı. Bunun üzerine kadınlardan bir tanesi “dışarıda kahve içeceğim” diyerek kapı önüne çıktı. Bir süre sonra ise kadın çalışanların da dalgınlığından faydalanarak gelen araca binerek hızla olay yerinden uzaklaştı. Diğer kadın ise ödemesini sonra yapacağını belirterek işyerinden uzaklaştı. Yaşananların ardından polis merkezine giden iş yeri sahibi Ahmet Karaarslan, kadınlardan şikayetçi oldu.

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YAŞANANLAR KAMERADA

Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kadınlardan bir tanesine işlemin yapılmasının ardından bir süre kapının oraya oturarak bir şeyler içtiği ve daha sonrasında bir anda ortadan kaybolduğu görüldü.

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Antalya’da 25 yıldır kuaförlük yapan Ahmet Karaarslan, "Kültür Mahallesi'nde bulunan şubemize 2 bayan gelerek kaynak yaptırıyor. İş bitiminde bahçede kahve içeceğini söyleyerek dışarı çıkıyor. O esnada 2 bayandan birisi içeride birisi dışarıda bulunuyor. Dışarı çıkan bayan otomobile binerek kaçtı. İki bayandan da ödeme alamadık. Antalya genelinde yaklaşık 25 tane meslektaşımın başına bu geldi. Hiç kimse şikayette bulunmadı. Daha önce de yaptılar kaçtılar, savcılığa gittim. Serbest bırakıldılar. Arkadaşlarımız kadın olduğu için ‘çantanı aldın nere gidiyorsun’ diyemezler. Kaçarken de görse bir kadının kolu tutulmaz” dedi.

"MESLEK HALİNE GETİRDİLER"

Yaşananlara tepki gösteren Karaarslan, “Gözümüzün içerisine baka baka kaçıyor. Bak ben kaçıyorum dercesine yapıyor. Bunun bir cezası olması lazım. Devletimiz bunun parasını bana vermesin zaten, çocuk kurumuna bağışlasın. İhtiyacım yok benim buraya. Ama hiç kimse benim personelimin emeğini hiç edemez. Bu işimizde rakamın bir kısmı önceden alınması gerekir. Ben artık ücretin bir kısmını önden alıyorum. İkisinden 8 bin TL almamız gerekirdi. 2.5 saate yakın hizmet vermişiz. Korsan taksi ile kaçıyorlar. Binip gidiyorlar. Bunu artık meslek haline getirdiler. Bizim kurumumuz önlemini alıyor ama tek başına bir nasıl bunların üstesinden gelsin. İnsanlarımızın da duyarlı olması lazım” sözlerine yer verdi.

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"GENELDE KAHVE İÇECEĞİM, ÇAY İÇECEĞİM’ DİYEREK ÇEKİP GİDİYORLAR"

“Biz bu işin tozunu toprağını yutarak buraya geldik” diyen Karaarslan konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Çalarak çırparak gelmedik. Ben bu kadınlara kendilerini yayınlayacağımı söyledim. İnsanların emek hırsızlığı yapmaması lazım. Genelde kahve içeceğim, çay içeceğim diyerek çekip gidiyorlar. Başka meslektaşlarımın da başına geldi. Bunun bir önleminin alınması lazım. Bunun bir yaptırımı olması gerekir. Ben bu bayanı her yerde paylaştım. Herkes duydu, bana kendisini rezil ettiğimi söyledi. Kuaförler de birbirine yardımcı olursa bu iş çözülür.”

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"BU DÖNEM SIK SIK KARŞILAŞIYORUZ"

Zaman zaman aynı olayları yaşadığını belirten 20 yıla yakın zamandır kuaförlük yapan Filiz Turhan ise açıklamasında şöyle konuştu:

“Genelde her meslektaşımızın zaman zaman başına geliyor. Topuz, makyaj yaptırıp çay ve kahve içelim diyerek kaçıyorlar. Sık sık bu dönem karşılaşıyoruz. Biz bir kuaför olarak hemen peşin parayı da alamıyoruz. Bir çözüm bulunması gerekir. Genelde şikayetçi olduktan sonra rezil olmamak için parayı getiriyorlar. Artık buna benzer müşterilerden peşin alıyorum.”