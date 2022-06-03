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‘Güvenli liman’da nokta operasyon: PKK’lı yönetici öldürüldü

#TSK#MİT#PKK
‘Güvenli liman’da nokta operasyon: PKK’lı yönetici öldürüldü

Terör örgütü PKK’nın sözde yöneticileri, TSK operasyonlarından güvenli olduğunu düşündükleri bölgelere kaçmaya başladı. Ancak MİT peşlerini bırakmadı ve o yöneticilerden Mehmet Doğan, Süleymaniye’de etkisiz hale getirildi.

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Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Irak’ta devam eden ‘Pençe’ serisi harekâtları sonrası, terör örgütünün üst düzey yöneticileri daha güvenli bölge oldukları gerekçesiyle özellikle Mahmur, Kerkük, Süleymaniye bölgelerine kaçmaya başladı. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), kaçan teröristleri bu bölgelerde de yakın takibe aldı. Doğan’ı uzun süredir izleyen teşkilat, geçen 21 Mayıs’ta terörist Doğan’ın içinde bulunduğu araca nokta operasyon yaptı. Operasyon sonucu terörist etkisiz hale getirildi.

KANLI EYLEMLERİN PLANLAYICISIYDI

‘Dılhaz Gabar’ kod adlı terörist Mehmet Doğan, 1996 yılında katıldığı örgütün, merkezi silahlı organı HPG’nin Mahmur merkez cephesi sorumluluğuna kadar yükselmişti. Aynı zamanda HPG’nin komuta konseyi üyesi de olan Doğan, yurtiçinde ve Kuzey Irak’ta Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına yönelik terörist saldırıların planlayıcısı ve uygulatıcısı olarak biliniyordu. MİT, bir süre önce de Mahmur Kampı PKK Genel Sorumlusu ‘Ahmet Rubar’ kod adlı Mehmet Erdoğan’ı yaptığı özel bir operasyonla etkisiz hale getirmişti.

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ARACI İMHA EDİLDİ

‘Güvenli liman’da nokta operasyon: PKK’lı yönetici öldürüldü

Terörist Mehmet Doğan, nokta operasyonla aracında etkisiz hale getirildi.

16 TERÖRİST ETKİSİZ

PKK’ya yönelik harekâtlar da hız kesmeden sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı’ndan verilen bilgilere göre, Kuzey Irak’ta devam eden Pençe-Kilit Operasyonu’nda 5 terörist, Suriye’de de Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 11 PKK/YPG’li, TSK güçlerince etkisiz hale getirildi.

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#TSK#MİT#PKK

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