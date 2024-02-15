Gürsel Tekin CNN Türk'e konuştu! Özgür Özel'e fıkralı mesaj...

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün bir grup gazeteciyle sohbetinde Gürsel Tekin'in istifası ile ilgili “Gürsel Abi’nin istifasına inanılmaz üzüldüm. Çünkü Gürsel Başkan’ın karar mercilerinde olduğu ve tartışmalı kararların alındığı süreçler hep yaşandı. Kadıköy’de onun yerine beni yapsaydınız dediği adayın ne liyakatına, ne eğitimine, ne siyasi tecrübesine ne de yaşına diyecek bir şey yok. Birkaç gün sonra kendisini arayacağım, bu ilk kızgınlık geçtikten sonra Gürsel Abi’nin baba ocağına yeniden döneceğini düşünüyorum. Yani herkes yapar da Gürsel Tekin’in bunu yapmaması gerekir. Çünkü buralarda hangi zor kararların nasıl alındığı ortada. Adaydan mennun olmayan herkes istifa etse parti kalmaz, bunu en iyi Gürsel Tekin biliyor.” ifadelerini kullanmıştı.



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CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova, Gürsel Tekin ile Özel'in açıklamalarını konuştu ve Tekin CHP'ye geri döner mi sorusunu canlı yayında cevapladı:

"Gürsel Tekin Özgür Özel'in sözleri için 'Beni arayacakmış merakla bekliyorum. Bir arasın konuşalım sonra' dedi ve bir fıkra önemli bir mesaj verdi. O fıkrayı sizlerle paylaşayım.

Polis suçüstü yakaladığı bir zanlıyı karakola götürür. Zanlı ifade vermemek için ayak direr ve ısrarla avukatını ister. Polis zanlıyı zaten suçüstü yakaladığı için bu tavra sinirlenir ve 'Diyelim ki avukatını çağırdık, ne diyecek?' diye sorar. Zanlı, "Valla ne diyecek ben de onu merak ediyorum" der.

Tekin bu fıkra ile Özgür Özel ile yapacağı konuşmaya atıfta bulundu. Ve her şey ortada iken bana ne söyleyebilir ki geri döneyim diye bir mesaj veriyor. Geri döner mi? Benim bugün elde edindiğim izlenime göre böyle bir niyeti yok."