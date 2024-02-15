Özel: Hatay’da arayışımız sürüyor

Haberin Devamı

CHP Lideri Özgür Özel, dün bir grup gazeteciyle sohbetinde şu mesajları verdi: “Lütfü Savaş’ı alternatifleri daha büyük kabul görmediği için aday gösterdik. Tepkiler önemli ama o gün yüzde 99 hükümet protesto edildi. Bunların içinde son derece organik Hataylılar vardı ama o grupları organize edenler de vardı. Mesela Gökhan Zan büyük bir grubu organize etmişti. İYİ Parti’den ayrıldıktan sonra geldi görüştük, Arsuz belediyesi için talepte bulundu, ‘Lütfü Savaş ile de uyumlu çalışırım’ dedi. Kendisini aday gösterebilirdik ama İYİ Parti’den milletvekili adaylığını da düşüne-rek göstermedik.

BİR ANKET DAHA YAPTIRACAĞIZ

- Bir yandan da Hatay’ı 10 günde bir ölçtürüyoruz. Aldığımız yetkinin içine Hatay da giriyor, aday geri çekme ve yeni aday gösterme yetkisi aldık. Ama Lütfü Bey’in Hatay halkından gördüğü kabul kamuoyundaki algısının ötesinde. Ama daha iyi bir alternatif görürsem değiştiririz, buna Lütfü Bey de anlayış gösterir. Hatay halkı ile inatlaşıyor değiliz, inatlaşsak kararımız kesin der, giderdik.

Haberin Devamı

HALUK LEVENT’İ ÖNEMSİYORUM

- (Haluk Levent ve Aylin Kotil’e Hatay için adaylık teklifi götürülmesi) Partilerin resmi teklifinin dışında bazen eski yeni yöneticiler, hemşehriler, arkadaşlar arka kapı diplomasisi yürütür. Haluk Bey evet deseydi ankette ölçtürürdük. Ama ben Haluk Bey’i çok önemsiyorum.

İZMİR LİSTESİ ŞAŞIRTMIŞ OLABİLİR

- İzmir listesine özenle çalıştım. Bir iki ilçe dışında büyük kabul gördü liste. Liste adaylar arasında bir şaşkınlık yaratmış olabilir, örgütte bazı tartışmalar yaratmış olabilir ama sahada gördüğü kabul inanılmaz.

KADIN SAYISI BENİ TATMİN ETMEDİ

- Kadınlarda 2, gençlerde 6 kat artış var ama vardığımız yer beni tatmin etmiyor.

ÇANKAYA ELEŞTİRİLERİNE YANIT

- 31 yaşındaki aday Çankaya Belediyesi’nin bütçesini nasıl yönetecek deniyor. 32 yaşında başbakanlar Türkiye’nin beş katı milli geliri olan ülkelerin ekonomilerini yönettiler Avrupa’da.”

GÜRSEL ABİ’Yİ ARAYACAĞIM

- “Gürsel Abi’nin istifasına inanılmaz üzüldüm. Çünkü Gürsel Başkan’ın karar mercilerinde olduğu ve tartışmalı kararların alındığı süreçler hep yaşandı. Kadıköy’de onun yerine beni yapsaydınız dediği adayın ne liyakatına, ne eğitimine, ne siyasi tecrübesine ne de yaşına diyecek bir şey yok. Birkaç gün sonra kendisini arayacağım, bu ilk kızgınlık geçtikten sonra Gürsel Abi’nin baba ocağına yeniden döneceğini düşünüyorum. Yani herkes yapar da Gürsel Tekin’in bunu yapmaması gerekir. Çünkü buralarda hangi zor kararların nasıl alındığı ortada. Adaydan mennun olmayan herkes istifa etse parti kalmaz, bunu en iyi Gürsel Tekin biliyor.”

Haberin Devamı

DEM’E YASAK İLİŞKİ MUAMELESİ

- “Arkadaşlarımıza, bölgenizde DEM Parti seçmeni yoğunluğu varsa onların da oy verebileceği bir adayı önerirseniz, bunun üzerinde kent uzlaşısı sağlanabilir, bazı yerlerde bunun gözetilmesi gerekiyor diyorum. DEM ile görüşmeyi şeytanla pazarlık ediliyormuş gibi gösteriyorlar. Asıl bizim yaptığımız çok samimi, görüşüyoruz, görüştüğümüzü de söylüyoruz. Asıl DEM ile en ileri görüşmeleri yapıp da bunu seçmeninden gizleyenlerin yaptığı hem seçmenlerine hem DEM’e hem de Kürt seçmene saygısızlık. Yasak ilişki muamelesi yapıyorlar DEM ile kurdukları ilişkiye. Benim ilişkim ise herkesin gözü önünde. Bizim yaptığımız mı demlenmek, onların yaptığı mı?”