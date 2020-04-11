Güneşin çekiciliğine direnelim

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, sağlıkta şiddetin önlenmesi yasa teklifiyle ilgili milletvekillerine seslenerek, “Salgına karşı verdiğimiz savaşta TBMM’den personelimiz için bir kalkan istiyorum. Meclis yasayı oybirliği ile çıkarırsa bizler sağlık camiası olarak Meclisimizi yürekten alkışlayacağız” dedi. Bakan Koca basın toplantısında şunları söyledi: “Sağlık personeli sayısımız 1 milyon 61 bin 635’dir. Bunun 165 bin 363’ü doktor, 204 bin 969’u hemşiredir. Onların cesaret dolu çabalarıyla 2 bin 423 hastamız iyileşip taburcu edildi. Yoğun bakım kapasitesinde Avrupa’nın en avantajlı ülkesiyiz. Ülkemizin sağlık altyapısına güvenin.

HERKESE BULAŞABİLİR

Dışarıda virüsü kimin taşıdığını, kimin taşımadığını bilmeniz mümkün değil. Hareketli günlere mola verin. Virüsün dünyada pekçok lidere bulaştığını aklınızda tutun. Virüs her insana bulaşabilir. Mücadelede gevşeklik gösterirsek başarı çok zaman alır. Hepimiz virüs gerçeğiyle tam olarak yüzleşmek zorundayız. Türkiye’nin bütün illeri, bütün ilçeleri, bütün köyleri. Artık Nisan ayındayız. Güneşin, ısınan havanın, canlanan doğanın cazibesi sizi dışarıya davet edecektir. Direnmek zorundayız. Şu ana kadar ki kazanımı kaybetmemeliyiz. Biz çok daha büyük bir baharı bekliyoruz. Onu geciktirmeyelim, sabırlı olalım, büyük bahara daha var, evde kalalım.

VEKİLLERE SESLENİYORUM

Milletvekillerine seslenmek istiyorum. Sağlık personelinin uğradığı şiddet defalarca haber oldu. Meclisimiz bu şiddetin önlenmesi yasa teklifiyle beklediğimiz adımı atmış durumda. Cezaların caydırıcı sertlikte olması Cumhurbaşkanımızın da talebidir. Yasa tasarısı bizler için de bu sebeple büyük önem taşımaktadır. Değerli vekillerimiz, sizden istirhamımız, bu yasa tasarısının Meclisin her üyesinin evet oyuyla bir an önce yasalaşmasıdır. Ayrıca pandemi hastasıyla ilgilenen bütün hekim ve sağlık personelinin, başhekim yetkisiyle tavandan performans alacağını da belirtmek isterim.

ÖLÜM ORANI 2.15

Erkenden kullanmaya başladığımız ilaçların faydasından her geçen gün daha fazla emin olduğumuzu söyleyebilirim. Türkiye’de vaka sayısına göre ölüm oranı şu ana dek yüzde 2.15’tir. Nüfusu 10 milyonu aşan ülkeler arasında Türkiye 12’nci sırada yer almaktadır. Bilim Kurulu’nun tavsiye kararlarından bugüne kadar uygulamadığımız bir karar olduğunu ben bilmiyorum. Test sayısını arttırdığımız dönemde vaka sayısının artışı doğal. İstanbul için şu anda yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 59.5, normal yatak doluluk oranı yüzde 50.2. Türkiye’deki yatak doluluk oranımız yüzde 36.3.

Mümkün mertebe maskeli de olsa dışarı çıkılmamalıdır. E-devlet üzerinden 3.5 milyon maske dağıtıldı. Eczanelerde yığılma olmasın diye telefona kod gönderiyoruz. O kodla vatandaşımız eczaneye gittiğinde maskesini alabiliyor.”

CAN KAYBI 1006

“Toplam test sayımız 307 bin 210 oldu. Bugün 30 bin 864 yeni test yaptık. 4 bin 747 yeni vakamız var. Bugün vefat eden 98 vatandaşımızla beraber toplam vefat sayımız 1006 oldu. İyileşen 281 vakamızla beraber toplamda 2 bin 423 hastamız iyileşti. Test sayımız dün itibarıyla 30 bine yaklaşmıştı. 30 bin sayısı önümüzdeki hafta için belirlediğimiz hedefti, bugün de hedefimizi aşmış olduk. Maske kullanımını kolaylaştırmak için ihtiyacı olan bütün vatandaşlarımıza maskeyi ücretsiz ulaştırmaya başladık. E-devlet üzerinden talep edenlere göndermeye devam ediyoruz. Bugün İstanbul ve Ankara’da 20-65 yaş arası vatandaşlarımıza devamında da bütün Türkiye’de 31 ilimiz başta olmak üzere eczanelerimizden ücretsiz maske verilmesine başlayacağız. Telefonuna öncelikle mesajla bir kod ulaştırmış olacağız.

ECZANEDEN MASKE ALABİLECEKLER

Vatandaşlarımız herhangi bir eczaneye giderek bu dönemde 5 adet maskesini alabilecekler. Bu konuda üzerine düşen sorumluluğu gönüllü olarak üstlenen Türk Eczacılar Birliği ve sağlık ordumuzun birer ferdi olan eczacılarımıza özellikle teşekkür ediyorum.”