Gözünüzden kaçmış olabilir | Sadece 6 kişi takip ediyordu, inanılmaz bir yola başvurdu... 80.000 dolarla kuruldu, milyar dolarlık bir şirket oldu... (16-17 Mayıs 2021)

SADECE 6 KİŞİ TAKİP EDİYORDU, İNANILMAZ BİR YOLA BAŞVURDU!

Soya no Sohi, Japonya'nın sevilen Twitter fenomenlerinden. Motosikletiyle Japonya'nın kuzeyini dolaşıp çektiği fotoğrafları Ocak 2019'da açtığı hesabında paylaşıyor. Bir gün dağlardan ertesi gün deniz kıyılarından fotoğraflar paylaşan bu genç ve güzel kadının 28 binden fazla takipçisi var. Ancak geçtiğimiz Mart ayında bu takipçilere hayatlarının şokunu yaşatan bir olay meydana geldi: Soya aslında Soya olmadığını açıkladı. Soya no Sohi, binlerce kişiyi aylar boyunca kandırmayı başardı. Peki bunu neden ve nasıl yaptı?

TÜRKİYE'DE 35 MİLYON KULLANICISI VAR! GMAİL HANGİ VERİLERİMİZİ TOPLUYOR?

Apple'ın uygulama mağazası App Store'a eklediği gizlilik etiketleri, kullanıcılara telefonlarına ve tabletlerine indirdikleri uygulamaların hangi verilerini topladığına ve reklam verenlerle paylaştığına dair önemli bilgiler veriyor. Uygulama geliştiricilerinin bu detayları açıklamak zorunda kalması, özellikle Facebook, Instagram gibi sosyal medya uygulamaları bağlamında çok tartışıldı. Peki ya milyarlarca insanın kullandığı e-posta uygulamaları? Onlar hangi verilerimizi topluyor?

80.000 DOLARLA KURULDU, MİLYAR DOLARLIK BİR ŞİRKET OLDU... İŞTE VİCTORİA'NIN 44 YILLIK SIRRI

Victoria's Secret dünyanın en büyük iç çamaşırı üreticilerinden biri. ABD merkezli şirket, sadece kendi ülkesinde değil aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülkede milyonlarca kişi tarafından yakından tanınıyor. 70'lerin ortasında genç bir girişimci tarafından kurulan Victoria's Secret, 90'larda ve 2000'lerde bir patlama yaparak dünyanın en tanınan markalarından biri haline geldi. Son 5 yılda yaşadığı skandallar sonucu o günleri mumla arayan Victoria's Secret'ın ilginç hikayesini biliyor musunuz?

KÖPEKLERİNİ VEGAN BESLEYEN ÇİFTE CEZA! HAYVANLAR İÇİN ZARARLI MI?

Avustralyalı vegan bir çiftin Bull Arab cinsi iki yavru köpeği vardı. Çift, tıpkı kendileri gibi köpek yavrularını da vegan beslemek istedi. Roo ve Ula adlı yavrular sadece nohut, kinoa, pirinç ve tahıllardan oluşan bir diyetle besleniyordu. Ancak çiftin göz ardı ettiği bir şey vardı; vegan diyetle beslenen yavrular ciddi şekilde zayıflamış hatta bir deri bir kemik kalmışlardı. Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (Kraliyet Hayvanlara Karşı Zulmü Önleme Derneği), çiftin evinde yavru köpekleri neredeyse açlıktan ölmek üzere bir halde bulunca duruma hemen müdahale etti. Avustralyalı bir çift, üç yıl boyunca evcil hayvan sahibi olmaktan men edildi ve yaklaşık 7.000 dolar para cezasına çarptırıldı. Vegan beslenmek pek çok sebepten ötürü insanların tercihi olabilirken, bu tercihi hayvanlara da uygulamak doğru mu?

