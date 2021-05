Sadece 6 kişi takip ediyordu, inanılmaz bir yola başvurdu!

Soya no Sohi, Japonya'nın sevilen Twitter fenomenlerinden. Motosikletiyle Japonya'nın kuzeyini dolaşıp çektiği fotoğrafları Ocak 2019'da açtığı hesabında paylaşıyor.

Bir gün dağlardan ertesi gün deniz kıyılarından fotoğraflar paylaşan bu genç ve güzel kadının 28 binden fazla takipçisi var.

Ancak geçtiğimiz Mart ayında bu takipçilere hayatlarının şokunu yaşatan bir olay meydana geldi: Soya aslında Soya olmadığını açıkladı.

Binlerce kişinin Soya diye takip ettiği kişi aslında Yasuo Nakajima adında 50 yaşında bir erkekti. Akıllı telefonuyla çektiği selfie'ler üzerinde FaceApp uygulamasıyla değişiklikler yapan Nakajima, aylardır herkesi kandırmıştı.

Peki 3 çocuk babası bir vücut geliştirmeci olan Nakajima neden böyle bir şey yaptı? İşte Twitter fenomeni Soya no Sohi'nin sosyal medya gerçeğini gözler önüne seren tuhaf hikayesi...

TAKİPÇİLERİN TEPKİSİ ŞAŞIRTTI

Nakajima'nın gerçeği açıklaması Japon medyasında büyük bir gürültü kopardı. Washington Post gazetesinin aktardığına göre, ülkesinde "en büyük dolandırıcı" payesine layık görülen Nakajima, bir magazin programına yaptığı açıklamada, kendisine böyle bir karakter uydurduğunu çünkü hiç kimsenin orta yaşlı normal bir adamın paylaşımlarını takip etmek istemediğini anlattı.

Bu gelişmelerin ardından daha da şaşırtıcı bir şey oldu. Herkes Soya'nın hayranlarının ihanete uğradıklarını ya da dolandırıldıklarını düşünerek takibi bırakacaklarını sanıyordu. Ama Soya'nın sonunun geldiğine inananlar çok yanıldı. Hesabın takipçi sayısı beklenenin aksine birkaç katına çıktı ve takipçilerden destek mesajları yağmaya başladı.

Bir Twitter kullanıcısı "Bu güzel kadın Soya-san'ın içinde yaşıyor" yazdı. (-san takısı Japonya'da hem kadınlar hem de erkekler için kullanılan bir saygı ifadesi.) Bir başka kullanıcı da "Seni eskisinden bile daha çok seviyorum" yorumunu yaptı.

MİLYONLARCA İNSAN HER GÜN YAPIYOR AMA…

Aslına bakılırsa Nakajima'nın kullandığı uygulama ve benzerleri dünyada milyonlarca kişinin telefonlarının baş köşesinde yer alıyor. Milyonlarca kullanıcı, sosyal medyada fotoğraflarını paylaşmadan önce, yüz filtreleriyle kırışıklarını giderip saçlarına şekil veriyor ve fotoğraflardaki görüntülerini "iyileştiriyor".

Nakajima'nın yaptığını ise bu uygulamanın son noktası olarak nitelendirmek mümkün. Zira Nakajima yüzünü güzelleştirmedi, kendisine tamamen yeni bir yüz icat etti. Daha da ilginç olan ise Nakajima'nın gerçeği açıkladıktan sonraki paylaşımlarında da Soya'nın yüzünü kullanmaya devam ederek hesabında yarattığı illüzyonu sürdürmesi.

New: We interviewed @azusagakuyuki, the 'beautiful' Japanese biker with tens of thousands of fans who was actually a 50-year-old divorced dad using FaceApp: "The only thing I’m creating is, basically, my appearance. Everything else is me" https://t.co/ZIB6nxlipC pic.twitter.com/YO7etoZhra