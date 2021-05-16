Sadece 6 kişi takip ediyordu, inanılmaz bir yola başvurdu!

Fotoğraflar: https://twitter.com/azusagakuyuki

Soya no Sohi, Japonya'nın sevilen Twitter fenomenlerinden. Motosikletiyle Japonya'nın kuzeyini dolaşıp çektiği fotoğrafları Ocak 2019'da açtığı hesabında paylaşıyor.

Bir gün dağlardan ertesi gün deniz kıyılarından fotoğraflar paylaşan bu genç ve güzel kadının 28 binden fazla takipçisi var.

Ancak geçtiğimiz Mart ayında bu takipçilere hayatlarının şokunu yaşatan bir olay meydana geldi: Soya aslında Soya olmadığını açıkladı.

Binlerce kişinin Soya diye takip ettiği kişi aslında Yasuo Nakajima adında 50 yaşında bir erkekti. Akıllı telefonuyla çektiği selfie'ler üzerinde FaceApp uygulamasıyla değişiklikler yapan Nakajima, aylardır herkesi kandırmıştı.

Peki 3 çocuk babası bir vücut geliştirmeci olan Nakajima neden böyle bir şey yaptı? İşte Twitter fenomeni Soya no Sohi'nin sosyal medya gerçeğini gözler önüne seren tuhaf hikayesi...

TAKİPÇİLERİN TEPKİSİ ŞAŞIRTTI

Nakajima'nın gerçeği açıklaması Japon medyasında büyük bir gürültü kopardı. Washington Post gazetesinin aktardığına göre, ülkesinde "en büyük dolandırıcı" payesine layık görülen Nakajima, bir magazin programına yaptığı açıklamada, kendisine böyle bir karakter uydurduğunu çünkü hiç kimsenin orta yaşlı normal bir adamın paylaşımlarını takip etmek istemediğini anlattı.

Bu gelişmelerin ardından daha da şaşırtıcı bir şey oldu. Herkes Soya'nın hayranlarının ihanete uğradıklarını ya da dolandırıldıklarını düşünerek takibi bırakacaklarını sanıyordu. Ama Soya'nın sonunun geldiğine inananlar çok yanıldı. Hesabın takipçi sayısı beklenenin aksine birkaç katına çıktı ve takipçilerden destek mesajları yağmaya başladı.

Bir Twitter kullanıcısı "Bu güzel kadın Soya-san'ın içinde yaşıyor" yazdı. (-san takısı Japonya'da hem kadınlar hem de erkekler için kullanılan bir saygı ifadesi.) Bir başka kullanıcı da "Seni eskisinden bile daha çok seviyorum" yorumunu yaptı.

MİLYONLARCA İNSAN HER GÜN YAPIYOR AMA…

Aslına bakılırsa Nakajima'nın kullandığı uygulama ve benzerleri dünyada milyonlarca kişinin telefonlarının baş köşesinde yer alıyor. Milyonlarca kullanıcı, sosyal medyada fotoğraflarını paylaşmadan önce, yüz filtreleriyle kırışıklarını giderip saçlarına şekil veriyor ve fotoğraflardaki görüntülerini "iyileştiriyor".

Nakajima'nın yaptığını ise bu uygulamanın son noktası olarak nitelendirmek mümkün. Zira Nakajima yüzünü güzelleştirmedi, kendisine tamamen yeni bir yüz icat etti. Daha da ilginç olan ise Nakajima'nın gerçeği açıkladıktan sonraki paylaşımlarında da Soya'nın yüzünü kullanmaya devam ederek hesabında yarattığı illüzyonu sürdürmesi.

New: We interviewed @azusagakuyuki, the 'beautiful' Japanese biker with tens of thousands of fans who was actually a 50-year-old divorced dad using FaceApp: "The only thing I’m creating is, basically, my appearance. Everything else is me" https://t.co/ZIB6nxlipC pic.twitter.com/YO7etoZhra — Drew Harwell (@drewharwell) May 11, 2021

ÜÇ ÇOCUK BABASI BİR VÜCUT GELİŞTİRME SPORCUSU

Nakajima ve takipçileri için, Soya'nın ünü basit bir gerçeğin altını çiziyor: Sosyal medya olduğumuz kişinin yansıması değil, olmak istediğimiz kişiyi ortaya koyduğumuz bir gösteri.

Bununla birlikte Nakajima, insanları kandırıp bu işten gelir elde eden klasik internet dolandırıcılarına da pek benzemiyor. Eşinden boşanmış, üç çocuk babası eski bir vücut geliştirme sporcusu olan Nakajima, Tokyo'nun kuzeydoğusundaki sahil yerleşim bölgesi İbaraki Prefektörlüğü'nde tek başına yaşıyor.

Birçok kişinin garajlarını eve dönüştürdüğü dönemde o evinin oturma odasını üç motosikleti için bir garaja dönüştürmüş. Gençliğinden beri motosiklet kullanmayı ve tamir etmeyi çok sevdiğini söyleyen Nakajima, adanın yollarında saatlerce yol almayı çok seviyor.

SEYAHATLERİNİ PAYLAŞMAK İÇİN HESAP AÇTI

Hesabının adı Soya no Sohi, "Soya'nın Mavi Buzu" anlamına geliyor. Nakajima bu ismi Japonya'nın en kuzeyi olan Soya Burnu'nda kış aylarında yaptığı gezilerden ilhamla bulmuş.

Washington Post'a yaptığı açıklamada, "Motosikletler benim ailem gibi" diyen Nakajima, "Özgür olmayı seviyorum. Seyahate çıktığımda 2-4 hafta arası yolda oluyorum. Nereye gideceğime karar vermiyorum. Sadece 'Bu sefer batıya gideceğim' ya da 'Bu sefer kuzeye gideceğim' diye yola koyuluyorum" diye konuşuyor.

Anlattığına göre bir Twitter hesabı açma fikri de bu seyahatler esnasında ortaya çıktı. 2019'da açtığı hesaba seyahatleri sırasında çektiği manzara fotoğraflarını ve motorlarının fotoğraflarını paylaşan Nakajima birkaç ay boyunca paylaşım yapmasına rağmen ancak 6 takipçiye ulaşabildi.

Ardından geçtiğimiz yaz aklına farklı bir şey yapma fikri geldi.

ÇOCUKLARINI ÖRNEK ALDI

Şikoku Adası yakınlarında dolaşırken biri üniversiteye diğer ikisi liseye giden çocuklarının sosyal medyada fotoğraf paylaşmadan önce yaptıkları şeyi denemek istedi. Telefonuna FaceApp isimli uygulamayı indirdi ve yağlı bir eldiven geçirilmiş eliyle barış işareti yaparken çektiği selfie'yi genç bir kadın yüzü haline getirdi.

Twitter kullanıcı adı olarak da çocuklarının isimlerini bir araya getirip @azusagakuyuki hesabını açtı ve Soya'nın ilk paylaşımı böylece Twitter aleminin huzurlarına çıktı.

O zamandan bu yana Soya, Nakadake Dağı'nın sisli zirvesinden, Nagasaki'deki bir hamburgerciye Japonya'nın dört bir yanından fotoğraflar paylaştı. Nakajima'nın 30 yıl önce kullandığı bir motosikletin sökülüp toplanma sürecini kare kare takipçilerine aktardı. Hatta "Hayat bir kez yaşanır. Oyna bu dünyayla" diye bir felsefe bile icat etti.

HEP GÜLÜMSÜYORDU, HEP MUTLUYDU

Fotoğraflar yüzlerce beğeni almaya başlarken, Soya'nın kişiliği ve tarzı da daha belirginleşti. Her zaman neşeliydi, hiç kimseyle tartışmıyor, hiç negatif paylaşım yapmıyordu. Küçük kasabalara gidiyor, şahane manzaralar keşfediyor, yol kenarı lokantalarının basit yemekleriyle mutlu oluyordu. En sevdiği şeylerden biri motosikletinin motorunu temizlemekti. Gerçek kimliğini sadece bir kez Ekim ayında açık eder gibi oldu. Bir takipçisinin "Genç olmak harika" yorumuna "Gençlik hayatın bir dönemi değil, kalbinizde olan bir şeydir" diye cevap verdi.

FaceApp sayesinde oldukça mutlu görünüyordu. Sahte kimliğini yaratmakta da pek zorlanmıyordu. Cinsiyeti 'kadın', yaşı 'ergen', makyaj filtrelerini ise 'Hollywood' seçmesi yeterliydi. Birkaç karede yüzünü assa da uygulama sayesinde hep kocaman kocaman gülümseyebiliyordu.

Binlerce takipçiye ulaştığında vitesi de arttırdı. Paylaştığı mesajlarda kadın zamirleri, çiçekler, genç kadınların kullandığı Kaomoji'ler kullanmaya başladı. Bu arada saçını uzatıp fotoğraflarla oynaması kolaylaşsın diye makyaj yapmaya başladı.

ERKEK TAKİPÇİLERİN TACİZLERİ BAŞLADI

Kimseden para ya da hediye almadı ama erkeklerden gelen "Bir sonraki yolculuğa birlikte çıkalım mı?" mesajları sayesinde genç kadınların internette çektiği çileyi de yakından tecrübe etti. Bununla birlikte fotoğraflarında seksi denebilecek herhangi bir şey olmamasına özellikle dikkat etti.

Kocaman eldivenlerle, yarış ceketleriyle poz veriyor, omuzlarını bile göstermiyordu. Kamp yapmayı ve çizgi romanları seviyor, takipçilerinin yorumlarına nazik bir dille kısa sürede yanıt veriyordu. Her zaman yalnızdı ama hiçbir zaman mutsuz olmuyordu.

Ancak Şubat ayında takipçi sayısı sabitlenince Nakajima gaza biraz daha bastı. Siyah beyaz hüzünlü portreler ve daha seksi pozlar paylaşmaya başladı.

Fotoğraflarda vücudu görününce takipçilerin soruları da arttı. Örneğin bir fotoğrafta kolu oldukça kıllı görünüyordu. Bir paylaşımında "!?" ifadesini kullanması da şüphe yaratmıştı. Bir takipçinin, "Her kim !? kullanırsa bilin ki o kişi orta yaşlı bir adamdır" şeklindeki yorumu gerçeğin kokusunun çıkmaya başladığına işaret ediyordu.

GERÇEKLER BÖYLE ORTAYA ÇIKTI

Takipçi sayısı artmaya, mesajlar gelmeye devam etmişti ama Nakajima da yorulmaya başlamıştı. Bu nedenle kim olduğunu açıklamaya karar verdi. Gerçek yüzünün motosikletinin aynasından göründüğü bir fotoğrafı rötuşlamadan paylaştı.

Çevresindekilerin tepkisinden oldukça endişeliydi ancak takipçilerin desteği rahatlamasını sağladı. "Bana, 'Sorun yok, cinsiyetinin ne olduğu önemli değil. Seni destekliyoruz çünkü tweet'lerini beğeniyoruz. Çünkü ilginç şeyler paylaşıyorsun' demiş oldular" diyen Nakajima'nın takipçi sayısı daha da arttı.

Bir magazin programına konuk olup fotoğrafları nasıl değiştirdiğini adım adım anlattı. Birkaç gün sonra bu kez genç bir erkek gibi göründüğü fotoğraflar paylaşmaya başladı. Yan yana hem erkek hem kadın halini de koydu, çocuklarıyla olan tatil fotoğrafını da 2018'de katıldığı bir vücut geliştirme müsabakasında çekilmiş kareleri de paylaştı.

みんなっ‼︎ありがとう😊



Enjoy it👍



Life is once, play this world pic.twitter.com/LVTQZFDnBC — 宗谷の蒼氷 (@azusagakuyuki) April 19, 2021

SOYA TWITTER'DA DAHA NE KADAR YAŞAYACAK?

Nakajima'nın çocukları da önce şaşırıp sonra destek verenlerden. Kızı başlangıçta "Kim bu kadın?" diye düşündüğünü sonrasında babasının mutluluğunu görünce Soya'yı sevmeye başladığını belirtti. Oğlu ise babasıyla gurur duyduğunu ifade ederek, "Herkes bana çok ilginç bir babam olduğunu söylüyor" diye konuştu.

Nakajima ise yapay bir karakter sayesinde insanlarla gerçek ilişkiler kurabildiğini düşünüyor. Dünyaya göstermeye korktuğu bir yanını açığa çıkarabildiğini belirten Nakajima, "Burada yarattığım tek şey dış görünüşüm. Geri kalan her şeyde kendimim" dedi ve ekledi: "Gençken yaşlılar size 'Şunu yapma, bunu yap' diyebiliyor. Ama bu yaşımda etrafımda beni eleştirecek kimse kalmadı. Ömrümün en güzel zamanlarını yaşıyorum."

Soya karakterini ilk yarattığı zamanlarla bugünü de kıyaslayan Nakajima, "Kendimi bu karaktere, yarattığım bu hayal dünyasına gittikçe daha yakın hissediyorum. Paylaştığım fotoğrafları gördüğümde 'Bu benim' diyesim geliyor" ifadelerini kullandı.

Peki Soya Twitter'da yaşamaya daha ne kadar devam edecek? Bu sorunun cevabını o da bilmiyor. Ama kendisini vurdumduymaz, maceracı ve tanınmış hissettirdiği için Soya'ya minnettar olduğunu da söylemeden geçmiyor.

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