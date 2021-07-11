Gözünüzden kaçmış olabilir | Bir tuvalet sohbeti, iki hayatı nasıl kurtardı? Büyükelçi'nin eşinden skandal üzerine skandal! Gıdada hile tükenmek bilmiyor, sıra salçada…(4-11 Temmuz 2021)

Gıdada hile tükenmek bilmiyor, sıra salçada…

Gıdada yapılan hileler her geçen gün şaşırtmaya devam ediyor. Vatandaşın sağlığını hedef alan gıda hilekârları, soframızdaki hemen her şeye göz dikti. Şimdi de sıra mutfağımızın olmazsa olmazı salçaya geldi. Peki salçada hileler insan sağlığını nasıl etkiliyor? Uzmanlar yanıtladı.

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50'den fazla tecavüz suçlaması vardı! Nasıl bir anda serbest kaldı?

Geçmişte 50'den fazla kadının tecavüz suçlamalarıyla karşı karşıya kalan ve 2018'den beri hapiste olan ünlü aktör Bill Cosby, hakkındaki suçlamaları da kabul etmiş olmasına rağmen, yargılama süreçlerindeki bir teknik detay sayesinde hem serbest kaldı hem de yargılanmaktan muaf hale geldi. Cosby'nin serbest kalmasını sağlayan süreci sizin için 9 soruda özetledik.

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Temmuzcu musunuz, ağustosçu mu? Ülke ikiye bölünmüş durumda...

Keyifli bir yaz tatili herkesin hakkı ama Fransa'da tatil keyiften de ihtiyaçtan da çok daha ileri bir noktada. Tatil söz konusu oldu mu iki kampa bölünen Fransa halkı bu uğurda 700 kilometrelik trafik sıkışıklıklarına girmeyi bile göz alıyor. Detaylar haberimizde...

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Ev almak mı, faize yatırmak mı daha mantıklı?

Vatandaşların aklında her zaman birikimini nasıl değerlendireceğine dair soru işaretleri olur. Farklı fikirler söylenir ve çoğu zaman doğru tercihi yapmak zorlaşır. Benzer bir tartışma da geçtiğimiz hafta sosyal medyada gündem oldu: ‘Ev almak mı, faize yatırmak mı?’ Konuyu uzmanlarıyla konuştuk. '10 yıl önce 150 bin TL’si olan bir yatırımcı, dolara, faize veya gayrimenkule yatırım yapsaydı ne kadar kazanırdı?' sorusuna yanıt aradık. İşte 3 senaryo...

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Bir tuvalet sohbeti, iki hayatı nasıl kurtardı?

İster kendi yakınımız olsun ister kırk kat yabancı, başka bir insana faydalı olmak aslında o kadar kolay ki. Aşağıda hikayesini okuyacağınız iki kadın bunun canlı örnekleri adeta…

Tia Wimbush ve Susan Ellis, 10 yılı aşkın zamandır ABD'nin Georgia eyaletinin Atlanta şehrinde bulunan bir çocuk hastanesinde çalışıyordu. Hayat böyle akıp giderken geçen yılın ağustos ayında olağanüstü bir şey oldu. Lavaboda ellerini yıkarken konuşmaya başladılar

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Büyükelçi'nin eşinden skandal üzerine skandal! Ülkesine geri çağırıldı…

Belçika'nın Güney Kore Büyükelçisi kariyerinin en zor dönemlerini yaşıyor. Kısa süre öncesine kadar dost bir ülkede başarıyla görev yapmakta olan Büyükelçi'nin başı eşinin vukuatlarıyla dertte. Ayrıntılar haberimizde...

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