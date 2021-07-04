Tüm hastane onları alkışlarla karşıladı... Bir tuvalet sohbeti, iki hayatı nasıl kurtardı?

Ameliyattan sonra işe döndüklerinde alkışlarla karşılandılar (Fotoğraftaki Susan Ellis)

Tia Wimbush ve Susan Ellis, 10 yılı aşkın zamandır ABD'nin Georgia eyaletinin Atlanta şehrinde bulunan bir çocuk hastanesinde çalışıyordu.

İkisi de bilgi teknolojileri departmanında görevliydi bu nedenle birbirlerini tanıyorlardı. Ama çok yakın bir ilişkiye sahip oldukları söylenemezdi.

Bununla birlikte iki yıl önce oldukça önemli bir ortak noktaları olduğunu keşfetmişlerdi. Hem Tia'nın hem de Susan'ın eşi böbrek hastasıydı ve organ nakli için sıra bekliyordu. Ama uygun organlar bir türlü bulunamıyor, sinir bozucu bekleyiş devam ettikçe ediyordu.

Kadınlar da test edilmiş ancak eşlerine uygun birer bağışçı olmadıkları tespit edilmişti.

LAVABODA ELLERİNİ YIKARKEN KONUŞMAYA BAŞLADILAR

Hayat böyle akıp giderken geçen yılın ağustos ayında olağanüstü bir şey oldu.

İki kadın hastanenin tuvaletinde tesadüfen denk geldi. Ellerini yıkarken sohbet etmeye başladılar. Sonuçta iş hayatlarında da ev hayatlarında da benzer koşullara sahiptiler ve üzerine konuşacakları çok şeyleri vardı.

Birbirlerine eşlerinin sağlığını sordular. Nakille ilgili bir gelişme var mıydı? Maalesef yoktu...

Tia, laf arasında Susan'a "Eşinin kan grubu ne?" diye sordu ve "0 grubu" cevabını aldı. Tia'nın eşinin kan grubu ise AB'ydi.

BUNUN OLABİLME İHTİMALİ NEDİR?

Kadınlar bir an duraklayıp birbirlerine baktılar ve inanılmaz bir gerçeği fark ettiler. Lavaboda ellerini yıkarken eşlerinin hayatını kurtarabilecek bir şey keşfetmişlerdi. Tia Susan'ın eşi için, Susan da Tia'nın eşi için uygun bir donör olabilirdi.

Tia o anları, "Susan'a 'Bir saniye' dedim. 'İkimizin de aynı anda eşlerimizle böyle bir şey yaşıyor olma ve onlara yardım edebilecek durumda olma ihtimalimiz nedir?'" sözleriyle anlattı ve ekledi: "O an ikimiz de test yaptırmamız gerektiğine karar verdik."

Yapılan antikor testlerinde iki kadının da diğerinin eşi için mükemmel uyumlu bir donör olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine Mart ayında Tia böbreklerinden birini 41 yaşındaki Lance Ellis'e, Susan ise böbreklerinden birini 45 yaşındaki Rodney Wimbush'a bağışladı.

İki nakil de Piedmont Atlanta Hastanesi'nde gerçekleştirildi. Ameliyatlar o kadar iyi geçti ki hem Lance hem de Rodney tamamen iyileşti ve aile boyu uzun doğa yürüyüşlerine bile çıkabilir hale geldiler. Tia, "İkisi de sağlıklarına kavuştu ve ömürleri yıllarca uzadı. Uzun yıllar boyunca diyaliz tedavisi gördükten sonra şu anki hayat kalitelerine şahit olmak harika" diye konuştu.



Tia Wimbush

İKİ EŞ DE BÖBREK İÇİN SIRADA BEKLİYORDU

Tia'nın böbreği tabela üreten bir şirketin yöneticisi olan Lance Ellis'e nakledilen ilk organ değildi. Lance'e 2017 yılında annesinin böbreği nakledilmiş ancak Ağustos 2019'da vücudunun bu organı reddettiği ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine Lance ulusal böbrek nakli bekleme listesine alınmıştı.

Diğer yanda bir lisede matematik öğretmeni olan Rodney Wimbush da 2020 yılından beri bekleme listesindeydi. Birkaç hafta boyunca aşırı uyku hali ve mide bulantısı şikayeti yaşayan Rodney'e böbrek yetmezliği teşhisi konmuştu.

Amerikan Böbrek Vakfı'nın verilerine göre, ABD'de ulusal böbrek kadavra bağışçısı bekleme listesindeki kişilerin nakil için en az 5 yıl beklemesi gerekiyor. Ancak Tia da Susan da eşlerinin bu kadar uzun bir süre dayanabileceğinden emin değildi.

42 yaşındaki Susan, "Tia'yla antikor testlerimizi yaptırdığımızda her şey yüzde 100 olumlu çıkınca, girişimimizin işe yarayacağı teyit edilmiş gibi oldu" dedi. 45 yaşındaki Tia ise, "İkimizin de böbreklerimizden birini vererek eşlerimizi diyalizden ve beklemekten kurtarabileceğimizi bilmek bizi çok rahatlattı" ifadelerini kullandı.

UYUMLARI DOKTORLARI BİLE ŞAŞIRTTI

Piedmont Atlanta Hastanesi'nin böbrek nakil programının tıbbı direktörlüğünü yapan nefroloji uzmanı Dr. Christina Klein ise bu şekilde kendi kendine eşleşen insanların bu derece uyumlu olmasının aşırı nadir görülen bir durum olduğunu söyledi. "Şahsen ben hiç böyle bir şeye şahit olmadım" diyen Klein şöyle devam etti: "Bu şekilde ikilileri ulusal nakil programlarına yerleştirdiğimizde, uygun bir bağışçı için aylarca hatta yıllarca bekledikleri oluyor."

Lance'in Aralık ayında pıhtılaşma şikayetiyle hastaneye kaldırılması ve Susan'ın Ocak ayında koronavirüs geçirdiği için 10 gün bir otelde karantinaya girmesi nedeniyle ameliyatlar birkaç kez ertelendi.

İşler yoluna girdikten sonra çiftler kısa bir süre videolu görüşme yaptı ancak son testler için ameliyatlardan birkaç gün önce hastanede buluşana kadar hiç aynı odada bulunmadılar. Tia, "Herkesin duygulandığı hissediliyordu ama hepimiz bu işten kurtulacağımız için çok heyecanlıydık" diye konuştu.

HEPSİ BİRER KAHRAMAN

Ameliyatları gerçekleştiren cerrah Clark Kensinger, dört operasyonun her birinin 3-4 saat sürdüğünü ve herhangi bir komplikasyon olmadan tamamlandığını söyledi.

Kensinger, "Organ bağışçılarının hepsi birer kahraman ve bu vaka özellikle benzersiz ve çok güzel. Çünkü iki harika hasta sadece hikayelerini paylaşarak hayat kurtaran bağışlara imza atmış oldular" dedi.

19 Mart'ta gerçekleşen ameliyatların üzerinden geçen sürede, Tia ve Susan insanları organlarını bağışlamaya özendirmek için konuşmalar yapmaya başladı. Hikayelerinin anlatıldığı ve hastane tarafından hazırlanan bir video sosyal medyada oldukça popüler oldu.

Susan, "Bu sadece bir nezaket hikayesi. Sohbet edip bir iş arkadaşınıza elinizi uzatmak nazik bir hareketti. Her şey iki kişinin iyi insanlar olmasıyla başladı. Şimdi insanlara aynısını kendilerinin de yapabileceğini anlatmak istiyoruz" diye konuştu.

"BİZ ARTIK BİR AİLEYİZ"

Rodney, eşi Tia ve iki oğluyla, Lance ise eşi Susan ve iki kızıyla birlikte uzun ve hareket dolu bir ömür geçirmeyi umduğunu belirtti.

Rodney geçen yıl ofis tuvaletinde kan gruplarından bahsetmeye karar veren eşine sonsuza kadar minnettar kalacağını söyledi.

Lance ise, "Kendimi harika hissediyorum. 10 yıldır hiç bu kadar iyi olmamıştım. Hayatımı yaşamam için bana verilen bu yeni şansa dair çok heyecanlıyım" diye konuştu.

Her ne kadar çiftler ameliyatlardan sonra bir araya gelip nakillerin başarısını kutlayamamış olsalar da, Tia önümüzdeki sonbahar bu açığı kapatacaklarını söyledi ve ekledi:

"Susan ve Lance Kuzey Carolina'ya gelip oğlumuzun üniversitedeki ilk futbol maçını bizimle birlikte izleyecek. Sanırım arkadaşlık aşamasını atladığımızı söylemek yanlış olmaz. Biz artık bir aileyiz."

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