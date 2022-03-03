Gözler konvoyda

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Ukrayna’nın başkenti Kiev’de insanların tren garında vagonlara binmek için koşuştuğu görüntüler sosyal medyaya yansırken, sahada da dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor. Kiev’e yönelik baskının en önemli kanıtlarından olan, kentin kuzeyinde oluşturulmuş büyük Rus askeri konvoyu ile ilgili yeni değerlendirmeler yapıldı. Amerikan Maxar teknoloji şirketinin uydularının 65 kilometre uzunluğunda tespit ettiği ve 15 bin civarında askerin bulunduğu sanılan konvoyun yavaşladığı bildirildi. Konvoyda piyade araçları, zırhlı araçlar, topçu sistemleri, silah, yakıt ve gıda lojistiğiyle ilgili kamyonlar var.

Bu konvoyun ön ucunun Kiev’e uzaklığı şu anda 32 kilometre. Konvoyun amacı da tartışma konusu oldu. Bazı uzmanlara göre bu konvoyun amacı Kiev’e topyekun saldırı. Ancak bu konvoyun şehri kuşatmak için oluşturulduğu görüşü de dile getiriliyor.





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LOJİSTİK SIKINTILAR

Amerikan New York Times gazetesi bu konvoyun tek bir çizgi halinde devamlılık arz etmediğini, bazı araçların diğerlerinden epey uzakta olduğunua dikkat çekti. Bir ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilisi de Rus güçlerinin yakıt, gıda ve yedek parça kıtlığı gibi sorunlarla boğuştuğunu ifade etti. Ayrıca uzmanlar bir haftadır süren nakil sırasında konvoydaki Rus askerlerinin halsiz düştüğünü söylüyor. Bölgede hava sıcaklığının geceleri eksi-5 derecelere düştüğü de rapor ediliyor.

YOKSA SIRA MOLDOVA'DA MI?

Rusya’nın müttefiki Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko’nun, Ukrayna operasyonu konusunda ülkesinin güvenlik konseyinde bilgi verirken, kameralara yansıyan harita tartışma konusu oldu. Birliklerin hareketlerinin gösterildiği düşünülen haritada, Moldova’daki Rus ayrılıkçılarının olduğu Transdinyester bölgesinin işaretli olduğu görüldü. Haritada ayrıca Ukrayna’nın dörde bölünmüş şekilde görülmesi de dikkat çekti. Görüntüleri paylaşan Belaruslu muhalif gazeteci Tadeusz Gizcan, haritanın “Rusya’nın Ukrayna’dan sonraki planlarını gösteriyor olabileceğini” söyledi. Belarus televizyonu bu toplantıyı naklen yayınladı.





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HARKOV KENTİ DÜŞMEK ÜZERE

* Ukrayna’nın güneyi ve doğusundaki askeri hareketlilik de devam ediyor. Güneydeki 300 bin nüfuslu Herson kentinin Belediye Başkanı İgor Kolikhayev, Rus askerlerinin şehre girdiğini ve tren istasyonunu kontrol altına aldığını söyledi. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov ise “Herson şehri kontrol altına alınmıştır. Bölge yönetimiyle Rus ordusu arasında, şehirdeki sosyal altyapıların çalışmaya devam etmesine yönelik müzakereler devam etmektedir” dedi. Ancak Ukrayna ordusu, kuşatıldıklarını kabul etmekle birlikte liman kentinin merkezinin halen ellerinde olduğunu bildirdi.

Gözden Kaçmasın Ateş altında yaşamak Haberi Görüntüle

HARKOV’A PARAŞÜTÇÜ BİRLİKLER İNDİRİLDİ

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Önceki gün valilik binasına Rus füze saldırısının düzenlendiği, Ukrayna’nın en büyük ikinci şehri olan doğudaki 1.5 milyon nüfuslu Harkov’a, Rus ordusu dün sabaha karşı paraşütçü birlikler indirdi. Rus güçleri, Harkov’u kuşatmaya çalışıyor. Ukrayna ordusu, sosyal mesajlaşma uygulaması Telegram’dan yaptığı paylaşımda, “Rus paraşütçüleri Harkov’da bir hastaneye saldırdı. İstilacılar ile Ukraynalılar arasında çatışmalar sürüyor” açıklamasını yaptı.

Öte yandan Karadeniz kıyısındaki Mariupol şehrine yönelik topçu ateşi açıldığı, kentin kuşatma altında olduğu da açıklandı.





MÜLTECİ SAYISI 835 BİNİ AŞTI

Savaşla birlikte Avrupa’ya büyük mülteci akını da sürüyor. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) dün itibariyle Ukrayna’yı terk edenlerin sayısının 835 bin 928’e çıktığını duyurdu. BMMYK’ye göre, 454 bin kişi Polonya’ya, 116 bin kişi Macaristan’a, 67 bin kişi Slovakya’ya, 65 bin kişi Moldova’ya, 43 bin kişi Rusya’ya, 38 bin kişi Romanya’ya, 350 kişi Belarus’a, 52 bin kişi ise diğer Avrupa ülkelerine geçiş yaptı. BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filipo Grandi, önceki gün Ukrayna’yı terk edenlerin sayısının 677 bin kişiyi aştığını açıklamıştı.

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BUGÜN DE GÖRÜŞME VAR

Kiev ve Moskova arasında yapılacak müzakerelerin ikincisinin bu sabah gerçekleşmesi bekleniyor. Heyetler, 8 Aralık 1991’de Sovyetlerin dağıtılmasına ilişkin anlaşmanın imzalandığı Polonya-Belarus sınırındaki Belovejskaya Puşşa’da buluşacak.

ESİRLER İÇİN RUS ANNELERE ÇAĞRI

Ukrayna, savaşta esir düşen Rus askerlerini, annelerine teslim edeceğini açıkladı. Ukrayna Savunma Bakanlığı, “Ele geçirilen Rus askerleri, eğer Kiev’e gelmeyi kabul ederlerse annelerine teslim etme kararı aldık” diye açıklama yaptı. Ukrayna Savunma Bakanlığı, başvuru için telefon numaraları ve e-mail adresi de yayınlayarak “Sizleri karşılayacağız, Kiev’e götüreceğiz ve oğullarınızı teslim edeceğiz. Putin’in faşistleri gibi, biz Ukraynalılar, anneler ve onların ele geçirilmiş çocuklarına karşı savaş yürütmüyoruz” dedi.