Gözde liselerin öğrencilerinden altın gibi tavsiyeler

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Birçok aday tarafından hedeflenen bu liseleri geçmiş yıllarda kazanan ve halen lise eğitimleri devam eden öğrenciler, hem okullarının akademik ve sosyal yaşantılarına sunduğu katkıyı anlattı hem de bu senenin lise adaylarına tercih dönemiyle ilgili önerilerde bulundu...

DEMİRÖREN MTAL BİR MESLEK LİSESİNDEN DAHA ÖTE

Dila Rengin Yılmaz (Hazırlık): “Burası sadece meslek lisesi değil. Matematik, yazılım gibi birçok farklı konuda eğitim alabiliyoruz. Burada aldığım eğitimle İngilizce konuşmaya başladım. Bu yılın lise adaylarına önerim tercih yaparken puanlarına ve kendilerine en uygun olacak okulları araştırarak seçmeleri.”

490 PUANLA GİRDİM

Mustafa Said Araç (Hazırlık): “Geçen yılki sınavda 490 puan almıştım. Okula Diyarbakır’dan geldim. Çünkü buranın gerek İngilizce gerek matematik programı çok iyi. Gazeteciliği, radyo ve televizyonu öğrenebileceğim en iyi yerdeyim. İşin tamamen mutfağındayım.”

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İSTANBUL KABATAŞ ERKEK LİSESİ DENKLİK VE DİL TERCİH SEBEBİ

Sıla Yaman (11. sınıf): “Okulun Almanca dil diploması ve denklik olanağı sağlaması en önemli tercih sebeplerimden biri oldu. Okulda o kadar çok etkinlik düzenleniyor ki bu sayede kendimi keşfedebildim. Yurdumuz okula yaklaşık 5 dakikalık mesafede bulunuyor. Odalarımız 6 kişilik. Önerim, adaylar liseyi farklı bir şehirde okumaktan korkmasın.”

İSTANBUL ÇAPA FEN LİSESİ TIPA GEÇİŞ İÇİN İDEAL

Sibel Yıldırım (10. sınıf): “Sınava hazırlanırken hedeflerim arasında Çapa Fen Lisesi zaten vardı. Çünkü üniversitede tıp fakültesinde okumak istiyorum. Okulda özellikle Matematik ve fizik dersleri oldukça kapsamlı bir şekilde işleniyor. Öğretmenlerimiz aynı zamanda mentörlerimiz olarak sürekli yanımızdalar. Farklı şehirden gelen arkadaşlarım okul bahçesinde yer alan yurtta kalabiliyorlar.”

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ANKARA FEN LİSESİ AVANTAJ SAĞLIYOR

Melda Rana Alaşahin (11. sınıf): “Buraya Konya’dan geldim. Okulda sanat dergisinin editörlüğünü yaparken bilim olimpiyatlarına katıldım. Bunlar kendimi tanımamı sağladı. Bu okulu tercih etmeyi düşünenler, lisede birçok farklı deneyim elde ederek mezun olacak ve hayata daha avantajlı başlayabilecek.”

İZMİR ATATÜRK LİSESİ DİL EĞİTİMİ ÇOK İYİ

Ceylin Azra Kızılkaya (11. sınıf): “Dans sporunda 12 Türkiye birinciliğim var. Bu okulu yaptığım sporu da geliştirebilecek olması sebebiyle tercih ettim. Okulda çok sayıda kulüp var. Ders dışında herkes ilgi alanına göre çalışma yapabiliyor. Ayrıca okulumuzda çok iyi yabancı dil eğitimi veriliyor.”

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