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Görüntüler tepki çekmişti! Yavru kediyi çantasına koyup götüren şahsın ifadesi ortaya çıktı

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#İstanbul#Kedi#Fatih
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2023 16:16

Fatih Camii çevresinde son günlerde meydana gelen kedi ölümlerinin ardından, yavru bir kediyi çantaya koyarken görüntüleri sosyal medyaya yayınlanan F.M.Ö. gözaltına alındı. F.M.Ö., kedi öldürdüğü iddialarını kabul etmeyerek “Ben onlara her gün yüzlerce liralık mama alıp besliyorum. Görüntülerdeki yavru kediyi de gözünden rahatsız olduğu için tedavi amacıyla dükkanıma götürmüştüm. Daha sonra cami görevlilerine teslim ettim" dedi.

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Sosyal medyada yayınlanan görüntülerin ardından dün Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğine yapılan ihbar üzerine polis harekete geçti.

Görüntüler tepki çekmişti Yavru kediyi çantasına koyup götüren şahsın ifadesi ortaya çıktı

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

İhbarda bir kediyi çantasına koyup götürdüğü öne sürülen M.F.Ö. gözaltına alındı. Poliste ifade veren şüpheli M.F.Ö. kedileri öldürdüğü iddialarının asılsız olduğunu belirterek "Ben orada bulunan kedileri beslemek için her gün yüzlerce liralık mama alıyorum. Görüntülerin çekildiği gün de yine onları besliyordum.

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Görüntüler tepki çekmişti Yavru kediyi çantasına koyup götüren şahsın ifadesi ortaya çıktı

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Bu sırada yavru bir kedinin gözünden yaralandığını fark ettim. Onu alıp dükkanıma götürdüm. Yarasına merhem sürdüm. Kedi 2 gün benim dükkanımda kaldı. Daha sonra onu götürüp camii görevlisine teslim ettim" dedi. Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada M.F.Ö.'nün her gün mama aldığı yerlere giderek, ifadesini doğruladı. 

Görüntüler tepki çekmişti Yavru kediyi çantasına koyup götüren şahsın ifadesi ortaya çıktı

Camii görevlisinin de, M.F.Ö.'nün tedavi için aldığı yavru kediyi geri getirdiğini söylediği öğrenildi. Polisin, Fatih Camii çevresinde ölü olarak bulunan kedilerle ilgili çalışmasının devam ettiği öğrenildi. 

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#İstanbul#Kedi#Fatih

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