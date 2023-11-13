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Düğün kıyafeti yüzünden öldürülmüştü! Eski eşinin katlettiği Pınar Bektaş, son yolculuğuna uğurlandı

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#Pınar Bektaş#Kadın Cinayeti#İstanbul
Düğün kıyafeti yüzünden öldürülmüştü Eski eşinin katlettiği Pınar Bektaş, son yolculuğuna uğurlandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2023 16:40

Sultangazi'de evde çıkan kıyafet tartışmasında eski eşi tarafından öldürülen Pınar Bektaş, düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Bektaş'ın cenazesi, araca konularak toprağa verilmek üzere memleketi Erzurum'a gönderildi.

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Gazi Mahallesi’nde dün saat 18.30 sıralarında 3 katlı binanın 2’inci katında meydana gelen olayda iddiaya göre Tuncay Sağ, ile bir süre önce boşandığı eski eşi Pınar Bektaş (42) arasında kıyafet tartışması çıkmış, yakın zamanda gerçekleşecek düğün töreninde giyeceği kıyafeti gösteren genç kadın, eski eşi tarafından önce el yapımı silahla vurulmuş ardından boğazı bıçakla kesilerek öldürülmüştü.

Düğün kıyafeti yüzünden öldürülmüştü Eski eşinin katlettiği Pınar Bektaş, son yolculuğuna uğurlandı

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GENÇ KADIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Genç kadın için Gazi Cemevi'nde bir cenaze töreni düzenlendi. Törene katılan yakınları kadının tabutuna kapanarak gözyaşı döktü. Bektaş'ın cenazesi araca konularak toprağa verilmek üzere memleketi Erzurum'a gönderildi.

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Düğün kıyafeti yüzünden öldürülmüştü Eski eşinin katlettiği Pınar Bektaş, son yolculuğuna uğurlandı

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#Pınar Bektaş#Kadın Cinayeti#İstanbul

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