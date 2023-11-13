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Babasının aracını kaçıran çocuk, 5 yaşındaki Mehmet'in ölümüne neden oldu

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#Erzurum#Trafik Kazası#Mehmet Erdem
Babasının aracını kaçıran çocuk, 5 yaşındaki Mehmetin ölümüne neden oldu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2023 16:50

Erzurum'da babasından izinsiz aldığı otomobille gezintiye çıkan Hüseyin P. (15), sokakta oynayan Mehmet Erdem'e (5) çarptı. Ağır yaralanan Erdem, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Kaza, saat 14.00 sıralarında Yakutiye ilçesi Kurtuluş Mahallesi Şevval Sokak'ta meydana geldi. Şehir dışında bulunan babasına ait 25 ABM 817 plakalı otomobille gezintiye çıkan Hüseyin P., sokakta oynayan Mehmet Erdem'e çarptı.

Babasının aracını kaçıran çocuk, 5 yaşındaki Mehmetin ölümüne neden oldu

Ağır yaralanan çocuk yakınları tarafından Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Ancak Erdem, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Babasının aracını kaçıran çocuk, 5 yaşındaki Mehmetin ölümüne neden oldu

İhbar üzerine kaza yerine gelen polis ekipleri, otomobili kullanan Hüseyin P.'yi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Babasının aracını kaçıran çocuk, 5 yaşındaki Mehmetin ölümüne neden oldu

 

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#Erzurum#Trafik Kazası#Mehmet Erdem

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