Babasının aracını kaçıran çocuk, 5 yaşındaki Mehmet'in ölümüne neden oldu

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Kaza, saat 14.00 sıralarında Yakutiye ilçesi Kurtuluş Mahallesi Şevval Sokak'ta meydana geldi. Şehir dışında bulunan babasına ait 25 ABM 817 plakalı otomobille gezintiye çıkan Hüseyin P., sokakta oynayan Mehmet Erdem'e çarptı.

Ağır yaralanan çocuk yakınları tarafından Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Ancak Erdem, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen polis ekipleri, otomobili kullanan Hüseyin P.'yi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.