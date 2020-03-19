Google'dan İlkbahar başlangıcına özel Doodle

Uzun süren kış mevsiminin ardından ilkbaharın başlaması, Google tarafından da unutulmadı. Google dün gece itibariyle kullanıcılarını ilkbahara özel doodle tasarımıyla karşılıyor. Kullanıcılar hazırlanan görsele tıklayarak ilgili haber ve içeriklere kolayca ulaşabiliyor.

İLKBAHAR MEVSİMİ HAKKINDA MERAK EDİLENLER

İlkbahar veya ilkyaz, doğa döngüsünde kış ile yaz arasındaki mevsimdir. Kuzey yarım kürede Mart ve Haziran arasıdır.

İlkbaharda ağaçlar çiçek açar, hava sıcaklığı artmaya başlar. Bu mevsimde karların erimesi ve bol miktarda yağışın olması ile su yatakları olan dereler, göller, göletler ve barajlar su ile dolar.

Bilhassa bu mevsimde yerel hava depresyonu olarak meydana gelen hava değişikliklerinde, halk arasında Kırk İkindi adı verilen sağanak yağışlar başlar. Bu yağışlarla şiddetli gök gürültüsü, yıldırım düşmesi, dolu tehlikesi ve sel felaketleri de görülür. Bazen bu yağışlar çiftçilere çok zarar verir.

İnsanlar üzerinde de sağlık açısından olumsuz etkileri olabilir. Yorgunluk, halsizlik ilkbaharın insanlar üzerindeki olumsuz etkilerindendir. Bu duruma tıp dilinde kısaca bahar yorgunluğu denir.

Mart ekinoksu, Dünya'nın mevsim döngüsünün dört ana dönüm noktasından birini işaret ediyor. Bu yıllık değişimleri gözlemliyoruz, çünkü gezegen kendi ekseni üzerinde eğiktir, böylece yılın çoğu için bir yarım küre veya diğeri güneşe daha yakındır ve daha uzun günler yaşar. Ancak bu eğim ekinoksları yok eder, mart ve eylül aylarında kaybolur ve gezegenin her iki yarısı da gündüz ve geceleri eşit miktarda alır. Kuzey Yarımküre için, mart ekinoksları baharın başlangıcını belirtirken, Güney Yarımküre'de sonbaharın resmi başlangıcıdır.

DOODLE HAKKINDA

Doodle uygulamaları ise dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere yer vererek, dikkati çekmeyi amaçlıyor. İnternet kullanıcıları, özel tasarımlı logonun üstüne tıklayarak, o güne, kişiye, konuya özel daha ayrıntılı bilgilere erişebiliyor.