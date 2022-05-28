Google yorumu: Türkiye için emsal karardır derhal harekete geçilmeli

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Dijital yayıncılar, uzun zamandır Google'ı ‘içeriklerini ücretsiz olarak’ kullanmakla suçluyor ve telif hakkı istiyordu.

Google; Almanya, Macaristan, Avusturya, Fransa, Hollanda ve İrlanda’da bulunan 300’den fazla basın-yayın organıyla anlaşma imzaladı.

Ancak Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülke telif hakkı kapsamının dışında kaldı.

Uygulamanın Türk yayıncılar için ne zaman başlayacağı henüz net değil. Ancak sektör temsilcileri ve akademisyenlerin yanı sıra hukukçular da Türkiye için de sürecin en kısa zamanda başlayacağını düşünüyor.

Hürriyet.com.tr’ye konuşan Doç. Dr. Michael Kuyucu, “Google söz konusu haberlerin linkini üçüncü kişilere sunan bir trafik sağlayıcı site konumunda. Yani Google aslında somut bir biçimde arama motorunda bu haberi kullanmıyor, haberin yer aldığı kaynağı buluyor ve onu arayana gösteriyor. Bu linki tıklayan kişi de o haber içeriğine gidiyor” dedi.

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GOOGLE’IN HUKUKÇULARI HAZIRLIKSIZ YAKALANDI

Kuyucu, Google’ın “Ben senin haberini kullanmıyorum, haberinin okunmasını sağlıyorum” diyebileceğini, buna karşı haber sağlayıcının da “Sen benim haber kaynağımın bulunduğu linki kullanarak kendine trafik sağlıyorsun” diyebileceğini söyleyerek şu tespitlerde bulundu:

“GOOGLE ARTIK ÖDEME YAPMAK ZORUNDA”

--Ortada bir ikilem var. Ama gözüken o ki Google bu hukuk savaşını kaybetti ve kanunen telif ödemekle yükümlü oldu. Bence burada Google’ın hukukçuları kendilerini iyi anlatamamışlar ya da hazırlıksız yakalanmışlar. Çünkü Google bu haberi kullanmıyor, haberin yer aldığı kaynak linki kullanıyor, oda bir öneri konumunda.

--Yani telif ödememesi de gündeme gelebilirdi. Google öyle bir hukuki savaşı kaybetti ki buradan hareketle olay, öneri olarak kullanılan bir bilgi için de telif hakkının doğmasına kadar gidebilir.

"TÜRKİYE DERHAL KANUN ÇIKARMALI"

Bu kararın alınmasında etkili olan bir diğer faktöründe Avrupa Birliği (AB) ile Silikon Vadisi arasındaki gizli savaşın olduğunu düşünen Kuyucu, “Özellikle AB ile Google arasında da dönem dönem ciddi gizli gerilimler yaşanıyor. AB, Google’a teliften büyük gol attı ve artık atı alan Üsküdar’ı geçti. Emsal ülkeler, emsal kanunlar ve emsal uygulamalar var” ifadelerini kullandı ve şunları söyledi:

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--Madem bu meşrulaştı, Türkiye’nin de gerekeni yaparak hemen bu emsal karara dayanarak bir kanun çıkartarak telif toplamanın önünü açması gerekir. Bu dijital telif meselesi Google’ın işine gelmiyor. Bu sebeple Google’ın Türkiye’ye teklif etmesini beklemeden hemen ilgili çalışmaların yapılması gerektiğini düşünüyorum.

GEÇ KALINMADAN GEREKEN YAPILMALI

Türkiye’nin telif konusunda hep takipçi konumunda olduğunu vurgulayan Kuyucu, “Telif konusunda tarih boyunca geç davranıldı. Hatta bırakın takipçiyi, telif kanunlarını da en son uygulayan olduk. Bu durum 2000’li yıllara kadar sanatçılara, yazarlara ve aklınıza gelecek tüm telif hakkı sahiplerinde ciddi bir mağduriyet yarattı. Bu konuda hazır dünyada gündem varken bizde hemen gerekeni yapalım.” dedi.

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“GOOGLE ÇOK İYİ BİR ÖDEME SİSTEMİ GELİŞTİRMELİ”

Kuyucu, bu uygulama yaygınlaşır ve tüm dünyaya yayılırsa Google’ın bu işin altından ekonomik olarak nasıl kalkacağı da tam bir muamma diyerek “Çok iyi bir ödeme sistemi geliştirmesi lazım. Bu da taraflarca kabul edilen bir sistem olmalı. Ayrıca bu telifi tüm içerik üreticilerine vermeli. Büyük medya gruplarına ödeme yapıp küçük veya orta ölçekli işletmelere ödeme yapmazsa olmaz. Bunun tüm ülkelerde yasalaşması ve tüm işletmeler tarafından gündeme getirilmesi Google için ciddi bir zorlayıcı handikap olabilir.” ifadelerini kullandı.