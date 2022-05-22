Google'dan yayıncılara 'telif hakkı' beklentisi: 'Türkiye ile de imzalanması şart'

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Ücretsiz içerikler üzerinden para kazanması dolayısıyla sürekli tartışma konusu olan Google, sonunda harekete geçti. Google'ın dijital gazetecilik açısından devrim yaratan 'telif ödeme' kararı Avrupa Birliğine üye birçok ülkede 300 medya kuruluşu ile başlıyor.

Arama motoru Google artık 'verilerini' kullandığı kuruluşlara telif hakkı ödemesi yapacak. Ancak bu şu an için sadece Almanya, Macaristan, Fransa, Avusturya, Hollanda ve İrlanda ile sınırlı. Diğer AB ülkelerinin de zamanla telif hakkı kapsamına alınacağı öğrenildi.

SEARCH kısmına ilgili konuyu yazıp tıkladığımızda gelen her şeyin bir bedeli var. Google, Avrupa Birliği Telif Hakkı Kuralları'nı kabul etti. Avrupa Birliği'nin telif hakları Google'ı buna mecbur etti. Burada bir regülasyon/düzenleme var. AB'nin telif hakkı kuralları olmasaydı, Google, içeriklere para vermek için böyle bir sisteme gitmezdi. Bizim de bunu zorunlu hale getirmemiz gerekiyor. Avustralya, Kanada da bunları yaptı. Hükümetlerin, çevrimiçi platformların içeriklerine yönelik aracı olduğunu görüyoruz. Ama bizim yasalarımız da bunları tam karşılamıyorsa, Google ödeme yapmıyor SODİMER Başkanı Levent Eraslan

TÜRKİYE LİSTEDE YOK

Google'ın kısa vadeli ajansında Türkiye yok. Şirket bunun için Türkiye'deki yasal mevzuatın gerekçe gösteriyor. Ancak uzmanlara göre bu aşılamayacak bir sorun değil. İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Basın İlan Kurumu, BTK gibi kurumların ilgili süreçleri yakından takip ettiğini ve sürdürdüğünü belirten uzmanlara göre Google'ın bir an önce Türkiye ile de benzer bir anlaşma imzalaması şart.

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İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Beyler Yetkiner de Google'ın bir an önce Türkiye'de de telif ödemesi yapması gerektiğini düşünenlerden.

"TÜRKİYE'DE DE BENZER BİR UYGULAMAYA BAŞLAMALI"

Hürriyet.com.tr'ye konuşan Doç. Dr. Yetkiner "Türkiye'de kullanıcıların en çok tercih ettiği bir arama motoru olarak karşımıza çıkan Google nasıl ki Avrupa ülkelerinde telif veriyorsa ülkemizde de benzer bir uygulamaya tabi tutulmalıdır" dedi.

Yapılacak düzenlemenin sansürü tartıştırmayacak ve akıllara getirmeyecek şekilde olması gerektiğini de belirten Yetkiner şunları söyledi:

Google dünya üzerinde en çok kâr eden şirketlerin başında geliyor. Google'ın çatı şirketi Alphabet her dakika 143 bin dolar kâr elde ediyor. Şirketin geliri ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18 artarak 49,4 milyar dolara ulaştı.

"ALTERNATİF BİR GELİR KAYNAĞI OLACAK"

-- Özellikle basının demokratik ülkelerde halkın sesi olması medyanın olmazsa olmazıdır. Bu anlamda basılı yayınların ekonomik nedenlerden zorluk yaşamaları ve özellikle yerel basının karşılaştığı maddi sıkıntılara da bir alternatif olabilir.

"HER ŞEYDEN REKLAM ALIP ÖDEME YAPMAMASI TARTIŞILMALI"

-- Google'ın hemen her şeyden reklam alması hatta kullanıcılarına sunduğu haberden para alıp haber emekçilerine telif vermemesi bence tartışmaya açılmalı ve buna uygun bir yasal ortam hazırlanmalıdır.

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"HERKES KATKI VERMELİ"

-- Bu yasal düzenleme tüm kesimleri ilgilendirdiği için düzenlemeyi yapacak kişilerin içinde gerek Meclis içinde gerek Meclis dışında tüm partilerin, akademisyenlerin ve diğer paydaşların da yer alması gerekmektedir.