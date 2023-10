Gezi tutuklularını ziyaret etti... Kılıçdaroğlu: Düşünceden korkulur mu

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi parkı olayları davasında tutuklu bulunan TİP Milletvekili Can Atalay, Osman Kavala ve Tayfun Kahraman’ı Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde ziyaret etti. Daha sonra Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevi’nde tutuklu Çiğdem Mater ve Mine Özerden’i ziyaret eden Kılıçdaroğlu, özetle şu açıklamalarda bulundu:

“Can Atalay, Osman Kavala ve Tayfun Kahraman’ı ziyaret ettik. Ziyaretimizin temel gerekçesi şu, açık ve net söylüyorum bu ülkede adalet yok. Halkın seçtiği bir milletvekili anayasaya aykırı olarak, hukuka aykırı olarak, demokrasiye aykırı olarak hapiste tutuluyorsa, bir sorun var demektir. Benim görevim de bu adaletsizliği daha görünür hale getirmektir.

CHP’YE OY VERMEMİŞ OLSALAR DA

Bu arkadaşlar CHP’ye oy vermemiş olabilir ama bir kişi haksızlığa uğrar ve siz sessizliğinizi korursanız o zaman topluma da insanlığa da hizmet etmiyorsunuz demektir. Ben insana da, topluma da hizmet etmek isterim. Adaletsizlik nerede varsa o adaletsizliği gidermek için mücadele ederim. Biz bütün bu haksızlıklara karşı toplumun sesi olmak istiyoruz.”

CAN ATALAY’IN ÇIKMASI LAZIM

- Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin Can Atalay hakkında sorduğu soru üzerine, “Can Atalay milletvekili olmadan önce daha sade bir vatandaşken gitti cumhuriyet savcılığına başvurdu. Temiz kağıdı aldı mı? Aldı. Sen milletvekili seçilebilir misin dediler. Evet seçilebilirsin dedi savcı da. Dosyalarını götürdü Yüksek Seçim Kurulu’na. Orada Yargıtay üyeleri var. Orada Danıştay üyeleri var. Onlar da dediler ki evet seçime girip milletvekili olabilirsin, parlamentoya girebilirsin dediler. Bu da seçime girdi. Vatandaş oyunu verdi milletvekili seçildi. Şimdi diyorlar ki hayır sen hapisten çıkamazsın. Niçin? Bir yanlışlık varsa en başta bu kararı verenlerde yanlışlık var. Şimdi Anayasa Mahkemesi’nin gerçekten oturup bir karar vermesi lazım. Daha önce benzer kararlar var. Ve Can Atalay’ın da bir an önce çıkması lazım. Diğerlerinin de bir an önce çıkması lazım. Hiç kimse düşüncelerinden ötürü yargılanmamalı. Düşünceden korkulur mu, ahlaktan korkulur mu, erdemden korkulur mu? Bunlardan korkulmaması lazım.”

SİHA TEPKİSİ: BAŞKASINDAN DUYUYORUZ

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD’ye ait bir F-16 savaş uçağının Suriye’de görev yapan Türk insansız hava aracını (SİHA) düşürmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi: “Helikopterimiz düşürülür başka ülkeden duyarız, gemimiz basılır başka ülkeden duyarız, şimdi de SİHA’mız düşürülüyor yine başka ülkeden duyuyoruz. ABD ‘meşru müdafaa’ diyor, Dışişleri Bakanlığımız ise ‘farklı teknik değerlendirmeler’ diyerek yaşananları geçiştirmeye çalışıyor. Siz devleti yöneten kişiler olarak ülkemizin hakkını böyle utangaç açıklamalarla mı savunacaksınız? Dış politikamızı ‘ABD ne der, Rusya ne der’ İtalya ne der’ diye mi şekillendireceğiz?” (ANKARA)