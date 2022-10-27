Gençlik Bakanı Kasapoğlu ‘spor diplomasisi’nde yeni dönemi açıkladı

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Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da düzenlenen Avrupa Konseyi 17. Spordan Sorumlu Bakanlar Konferansı sırasında bir grup gazeteciyle bir araya gelen Bakan Kasapoğlu özetle şunları söyledi:

MÜŞAVİRLİKLER MİSYON TAŞIYACAK

“Bu bir spor diplomasisi çalışmasıdır. Bakanlığımızın yurt dışı teşkilatını kurma yönünde spor ataşelikleri spor müşavirlikleri kurma yönünde adımlar atıyoruz. Avrupa’da yetenekli sporcular var. Bunlara yönelik bir çalışmamız. Üniversite öğrencileri, Avrupa’da doğan büyüyen gençler, dünyanın farklı ülkelerindeki gençlere yönelik bu ataşelikler bu spor müşavirlikleri misyon taşıyacak. Bunun bir mevzuatı var. Bunlardan biri dil, diğeri alana hakimiyettir. Liyakat esaslı elbette milli sporcu olabilir, alanında başarılı bir genç de olabilir. İlk etapta 13 ülke belirledik. Avrupa’da Türk nüfusunun çok olduğu yerlerde.

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SPOR TURİZMİNDE SON DURUM: BU İLLERİ ARTIRACAĞIZ

Spor turizmde özellikle futbol kulüplerinin devre arası açısından Antalya çok popüler. Afyon’da mükemmel bir altyapı var. Afyon’un özellikle otel altyapısı da çok güçlü. Bu yüzden ciddi bir patlama var. Buna benzer illeri artıracağız. Kayseri’de Erciyes’te yeni yaptığımız tesisler var. Bolu’da var. Orada çalışmalarımız var. Yatak kapasitesi de çok önemli. Bunu özel sektör sahiplensin istiyoruz. Buna yönelik destekler devam edecek.

ORGANİZASYONLARI ARTIK BİZ SEÇİYORUZ

Bize, ‘şu organizasyonu size verelim’ diyorlar. Artık biz seçiyoruz. Türkiye artık uluslararası organizasyonlarda talep eden değil, aranılan istenilen bir noktada. Her hafta mutlaka birkaç organizasyonla ilgili teklif geliyor. Ben de ‘durun bakalım işimize gelirse’ diyorum. Yüzlerce organizasyon opsiyonumuz var. Ülkemizin, spor camiamızın menfaatlerine ne varsa ona hayır demeyiz.

3,5 MİLYON GENCE YETENEK TARAMASI

Yetenek taramasında da şu ana kadar 3,5 milyon gencin taramasını yaptık. Bunu özellikle 3 ve 4’ncü sınıflarda yapıyoruz. Yetenek taramasında yetenekli bulduğumuz sporcuların mesleklenmesine, menevi açıdan yanında olunması, onların yanında olunması çok önemli bir misyon. Toplamda 4 bin 167 madalyamız var. Bir tarafta yetenek taraması devam ediyor, bir yandan diğer projeler var.”