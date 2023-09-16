GastroANTEP başladı... En lezzetli festival

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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından dünyanın en geniş projelerinden biri olan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri ile birleşen GastroANTEP ile ziyaretçilere, yerli ve yabancı turistlere hem lezzetli hem de eğlenceli bir hafta yaşatılacak. Alanında uzman isimlerin katılımıyla yapılacak paneller ve söyleşilerin yanı sıra ödüllü şefler yöresel lezzetleri kullanarak ‘workshop’lar düzenleyecek. Festival hem sokak lezzetlerini barındıracak hem de yöresel ürünlere stantlarda yer verecek. Festivale Belçika’dan Marc Pauquet, İspanya’dan Juanjo Lopez, Martina Puigvert Puigdevall, Portekiz’den Joao Oliveira, Joana Artieda, İtalya’dan Franco Sultano, Floriano Pellegrino, Fabrizio Fiorani, Claudio Chinali, Fransa’dan Alan Geaam, Fabrizio Fiorani, Ürdün’den Ali Alghizzawi ve Lübnan’dan Joe Barza katılacak. Birbirinden ünlü Michelinli şefler, Gaziantep ürünlerini yeniden yorumlayarak kreatif yemek şovları gerçekleştirecek.

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BAŞKAN ŞAHİN’DEN DAVET

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye Yüzyılı’nda iki festivalin bir arada yer alacağı GastroANTEP Kültür Yolu Festivali öncesinde herkesi kente davet etti ve şu bilgileri paylaştı: “Bu yılki temamız coğrafya. Coğrafya karakterdir. Gaziantep’in mutfağının bir şifa ve sağlık olduğunu da bütün dünyaya anlatmamız gerekiyor. Bu bereketli hilalin arpasının, buğdayının, firiğinin kalitesini, kokusunu ve lezzetini tüm dünyaya tattırmalıyız. Gastronomi etkinliklerimiz, ödüllü şeflerle ‘workshop’lar olacak. Bunların hepsi Gaziantep olduğu için geliyor. Bu şeflerin elindeki ürünü sanata dönüştürdüğünü seyretmek için de bütün gastronomi öğrencileri buraya akıyor. Bu bir çekim gücü. Türk şeflerimiz, yazarlarımız geliyor. Sunumlarımız var. Sürdürülebilir gastronomide son durum nedir, sıfır atık mutfak nasıl olmalı, vegan mutfak nedir? Tüm bu konuları ve kırsal kalkınma stratejimizi konuşacağız. Konserlerimiz olacak. Bunlar tamamen Kültür Bakanlığı’nın desteğiyle yapılacak. Koku sergisi, minyatür sergisi, ebru seramik sergisi, mozaik çalıştayı, kültür yolu, çocuk köyü ve filmlerimiz var. Birbirimizi severek, bu şehre aşık olarak ekonomimizi güçlendireceğiz.”

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PANELLER KONSERLER SERGİLER

- Yerli ve yabancı ünlü şeflerin ‘workshop’larda maharetini konuşturacağı festival boyunca, çok sayıda panel de düzenlenecek. Kurulacak 4 ayrı sahnede konserlerle festival coşkusu bütün şehre yayılacak. Fatma Turgut, Oğuzhan Koç, Derya Uluğ, Uğur Aslan, Sinan Akçıl, Ebru Yaşar, Alişan, Murat Dalkılıç ve Merve Özbey sahne alarak sevilen şarkılarını seslendirecek. Festival sergilere, tiyatro, film, opera ve bale gösterimlerine de ev sahipliği yapacak. Ayrıca geleneksel el sanatları, foto maraton, dijital çalışmalar, gezici müze ve kütüphane etkinliklerine yer verilecek.

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