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Fulya Öztürk, sınırın sıfır noktasında izlenimlerini aktardı

Güncelleme Tarihi:

#Pençe-Kilit Harekatı#Şehit#Terörist
Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2024 18:44

CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk, sınırın sıfır noktasında Hakurk'a yakın bir noktada yaşananları aktardı.

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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı. Türkiye'yi yasa boğan haberin ardından, MSB yoğun operasyonlara başladı. CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk, sınırın sıfırında noktasındaki son durumu ve dün akşam yaşanan çatışmaya dair detayları anlattı.

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"KONUŞMAKTA, YÜRÜMEKTE ZORLUK ÇEKİLEN BİR YER BURASI"

Bölgedeki kar kalınlığına ve yoğun tipiye vurgu yapan Öztürk "Hakurk'a yakın bir noktadayız. Pençe Kilit'e yakın noktadayız. Bölgede kar kalınlığı dikkat çekti. Konuşmakta dahi zorluk çektiğimiz noktadayız. TSK hem Suriye'de hem de Irak'ın kuzeyinde sahada. Son derece zorlu koşullar var. Dün bulunduğumuz yere yakın noktada teröristler askerlerimiz arasında çatışma yaşandı. 9 askerimiz şehit oldu. Bölgede şartlar çok zor. Mehmetçik ve jandarma komandolar nöbetlerine devam ediyor. Mehmetçik ağır ekipmanlarla sahada mücadele veriyor. Konuşmakta, yürümekte zorluk çekilen bir yer burası. Böyle bir noktada Mehmetçik ve jandarma komandolar mücadele veriyor. Gece şartlar daha zorlaşıyor. Tipi yoğunlaşıyor" dedi.

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"İLERİ EMNİYET NOKTASI İLE ÜSSÜN ORTASINDA KALAN NOKTADA ÇATIŞMA YAŞANDI"

Dün gece yaşananları aktaran Öztürk şu ifadeleri kullandı:

"Bizim bulunduğumuz yere yakın noktada, Irak'ın kuzeyinde Metina bölgesinde ileri emniyet noktasına teröristler sızma ve taciz girişiminde bulundu. İleri emniyet noktasına el bombaları atıyorlar. İleri emniyet noktası ile üssün ortasında kalan noktada çatışma yaşanıyor ve çok sayıda terörist etkisiz hale getiriliyor. Bunun ardından yoğun bombardıman yapıldı terör hedeflerine. Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Irak'ın kuzeyinde yoğun şekilde operasyon devam ediyor."

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#Pençe-Kilit Harekatı#Şehit#Terörist

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