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Barış Pınarı harekat bölgesine sızma girişimi engellendi! 9 terörist etkisiz hale getirildi

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#Milli Savunma Bakanlığı#PKK#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2024 14:50

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye kuzeyindeki 12 kişilik bir terörist grubun sızma girişimini engellendiği görüntüleri paylaştı. Yapılan açıklamada 9 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye kuzeyindeki 12 kişilik bir terörist grubun sızma girişimini başarılı şekilde önlendiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. MSB paylaşımında “Kahraman komandolarımız, Suriye kuzeyindeki 12 kişilik bir terörist grubun sızma girişimini başarılı şekilde önledi. Dün gece saldırı hazırlığı yaparak Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan teröristlere ateş destek vasıtalarıyla müdahale edilerek 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi” ifadelerine yer verdi.

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Böylelikle Pençe-Kilit Harekât bölgesindeki terörist saldırısının ardından 23 terörist Irak’ın kuzeyinde, 9 PKK/YPG’li terörist ise Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirildi. Dün akşamdan bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 32 oldu.

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#Milli Savunma Bakanlığı#PKK#Operasyon

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