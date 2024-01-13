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Şehit Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir ve Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayın son yolculuğuna uğurlandı

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#Müslüm Özdemir#Şehit#Cenaze
Şehit Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir ve Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayın son yolculuğuna uğurlandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2024 16:32

Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir, memleketi Kahramanmaraş’ta dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayın da memleketi Adıyaman’da son yolculuğuna uğurlandı.

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Şehit Müslüm Özdemir için Dulkadiroğlu ilçesi Şerefoğlu Mahallesi mezarlığında cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazının ardından şehidin öz geçmişi okundu. Şehidin cenaze namazını İl Müftüsü Abdurrahman Kotan kıldırdı. Helalliğin alınmasının ardından askerlerin omuzlarına alınan Şehit P. Söz. Er. Müslüm Özdemir’in cenazesi dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze törenine sivil ve askeri erkanın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. 2 kız kardeşi olan ve 1 yıl önce göreve başlayan şehit Özdemir’in tek isteğinin ise depremde yıkılan evlerinin yerine yeni ev almak olduğu öğrenildi.

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ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ SERKAN SAYIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayın’ın Türk bayrağına sarılı naaşı uçakla Adıyaman Havalimanına getirildi. Havalimanından alınan şehidin cenazesi, önce baba evine sonra Adıyaman Belediyesi Yeni Mezarlık Camiine getirildi.

Binlerce kişinin katıldığı cenaze töreninde terör örgütü lehine sloganlar atıldı. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Şehit Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayın, Adıyaman Şehitliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

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Cenaze namazına, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Adıyaman Valisi Osman Varol, 2. Ordu İd. Kur. Ybşk Tuğ. General Mustafa Er, Milletvekili Mustafa Alkayış, Hüseyin Özkan, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve çeşitli kamu kurum ve kuruluş müdürleri, şehidin yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.

Emine Sayın ve Hacı Ali Sayın çiftinin 6 çocuğundan biri olan Şehit Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayın’ın bekar olduğu, ağabeyi Murat Sayın’ın da astsubay olarak görev yaptığı öğrenildi.

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#Müslüm Özdemir#Şehit#Cenaze

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