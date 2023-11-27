Fırtına ve sağanak hayatı felç etti! Karadeniz Sahil Yolu göle döndü... Trabzon'da dalgalara kapılan 2 genç kayıp

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Artvin'in Hopa ile Kemalpaşa ilçeleri Kabaran deniz karayolunu adeta göle döndürürken, o anlar yoldan geçen araçtakilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

Fırtına Doğu Karadeniz Bölgesi'nin sahil kesiminin tamamında etkili olmayı sürdürüyor. Giresun'un Tirebolu ilçesinden Artvin'in Hopa ve Kemalpaşa ilçelerine kadar olan kısımda dalgalar adeta sahil yolunu göle döndürdü. Yollardaki araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

Birçok noktada ulaşım aksarken, Artvin'in Hopa ile Kemalpaşa ilçeleri arasında kalan kısmı şiddetli fırtına sonucu oluşan dalgalar nedeniyle adeta deniz ile birleşti. Kabaran deniz karayolunu adeta göle döndürürken, o anlar yoldan geçen araçtakilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. Sürücülerin Hopa-Kemalpaşa yolunu kullanmamaları konusunda uyarıldı.

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TRABZON'DA İKİ GENÇ KAYIP

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesi Liman mevkiine fotoğraf çektirmek için giden iki genç kayalıklarda otururken aniden gelen dalga ile deniz suyuna kapıldılar.

15-20 yaş arasında ve öğrenci oldukları öğrenilen iki genç aniden gözden kaybolurken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı dalgıçlar, AFAD, Emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kayıp gençleri bulmak için çalışma başlatılırken, yoğun dalgalar sebebiyle çalışmalar güçlükle sürdürülüyor.

ASKERİ ÜSSE AİT KONTEYNER DENİZE SÜRÜKLENDİ: 6 ASKER KURTARILDI

Trabzon'da, fırtına nedeniyle denizde oluşan dev dalgalar, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın 9'uncu Deniz Üssü'nde rıhtımı aşıp, askerlerin konakladığı konteynere ulaştı. Dalgaların denize sürüklediği konteynerdeki 6 asker, son anda kurtarıldı. Denizde kayalara çarpmasıyla ayağı kırılan 2 asker, tedaviye alındı.

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Olay, akşam saatlerinde, Sürmene ilçesi Yeniay Mahallesi Yeniçam Tersanesi'nde bir süre önce hizmete giren Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın 9'uncu Deniz Üssü'ne ait rıhtımda meydana geldi. Bölgede 2 gündür etkili olan fırtına nedeniyle denizde oluşan dev dalgalar, rıhtımı aşıp, askerlerin konakladığı konteynere ulaştı. Dalgaların denize sürüklediği konteynerdeki 6 asker, suya düştü. Çevredeki diğer askeri personel, botla ulaştıkları 6 askeri kurtardı. Kurtarılan askerler, güvenli bölgeye alınırken, denizde kayalara çarpması sonucu 2 askerin ayağı kırıldı. Askeri bölgedeki 2 köpek de son anda balıkçılar tarafından dalgalardan sağ olarak kurtarıldı.

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HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yaralı 2 asker, ihbarla bölgeye gelen ambulanslarla, ilçedeki hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan 2 asker ile diğer 4 personelin genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Sürmene Kaymakamı Mehmet Ali Öztürk, bölgeye gelip incelemelerde bulundu.

Bu arada kuvvetli fırtınanın sürdüğü aynı bölgede, dalgalar nedeniyle kıyıdaki askeri personele ait park halindeki özel hafif ticari araç da denize sürüklendi. Aracın denizden çıkarılması için bölgeye sevk edilen ekipler tarafından çalışma başlatıldı.

DALGALAR AYDINLATMA DİREĞİNDE PATLAMAYA NEDEN OLDU

Giresun'da etkili olan fırtına sonrası Karadeniz Sahil Yolu'na ulaşan dalgalar, göllenmelere neden oldu, sürücüler zor anlar yaşadı. Boyu 4 metreye ulaşan dalgaların ulaştığı beton aydınlatma direğinde patlama ve sonrasında yolun hızla suyla kaplanma anları da cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Valilik yolun tedbir amaçlı kapatıldığını duyurdu.

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Doğu Karadeniz’de dün gece başlayan ve devam eden sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle Karadeniz’in kıyı şeridindeki kentlerde metrelerce yükseklikte dalgalar oluştu. Giresun’un Tirebolu ilçesi sahiline vuran dalgalar, kıyıyı aşarak Karadeniz Sahil Yolu’na ulaştı. Yer yer su birikintileri ve göllenmelerin oluştuğu yolda sürücüler, zor anlar yaşadı. Boyu 4 metreye ulaşan dalgaların ulaştığı beton aydınlatma ve enerji nakil direğinde de patlama meydana geldi. Dalgaların denizden taşmasının ardından sahil yolu suyla kaplandı. Direkte yaşanan patlama ve sonrasında yolun hızla suyla kaplanma anları da çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntüde; kıyıdan yükselen dev dalgaların enerji nakli de bulunan aydınlatma direğine ulaşması, kıvılcımla patlama meydana gelmesi, ardından hızla suyla dolan yolda sürücülerin araçları ile bölgeden uzaklaşması yer aldı.

VALİLİKTEN UYARI

Giresun Valiliği fırtınada yaşanan olumsuzluklara ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Fırtına kaynaklı denizde oluşan dalgalar nedeniyle Tirebolu ilçe merkezinden geçen yolun, önlem amaçlı trafiğe kapatıldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İlimizde etkili olan fırtına zaman zaman yüksek dalgalar nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu ve sahil kesimlerinde olumsuzluklara neden olmaktadır. İlimiz Tirebolu ilçe merkezinden geçmekte olan sahil yolunda ‘fırtına ve rüzgar' nedeniyle denizde dalgalar yükselmiş olup yol tedbir amaçlı trafiğe kapatılmıştır. Bu bölümde ulaşım ilçenin güney tarafından geçen çevre yolundaki Tirebolu 42’inci Gönüllü Alayı Tüneli ve Karadeniz Sahil yolundan sağlanmaktadır. Alınan tedbirler sonucunda ulaşımda herhangi bir aksama söz konusu olmayıp gerekli takipler anlık olarak yapılmaktadır. Lütfen bu güzergahı kullanacak sürücülerimiz ve vatandaşlarımız dikkatli olunuz. Fırtınalı havalarda Deniz kenarlarından uzak durunuz”

FIRTINA NEDENİ İLE PİSTE İNEMEYEN UÇAK, KAMERADA

Ordu’nun Gülyalı ilçesinde fırtınada pilotu iniş yapmaya çalışan yolcu uçağı, dengesini kaybedince tekerleklerini piste değdirmeden son anda pas geçti. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi.

Ordu’da iki gündür etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Dün İstanbul-Ordu seferini yapan bir yolcu uçağı, fırtına nedeni ile zor anlar yaşadı. Uçak, Ordu-Giresun Havalimanı’na inişe geçtiği sırada fırtına nedeni ile havada dengesini kaybetti. Sola yatan uçak, tekerleklerini piste değdirmeden yeniden havalandı. Pisti son anda pas geçen uçak daha sonra kontrollü bir şekilde inişini gerçekleştirdi. Yaşananları bir vatandaş cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydetti.

RİZE'DE DALGALAR KARA YOLUNA ULAŞTI

Doğu Karadeniz’de dün gece başlayan ve devam eden sağanak, Rize'de de yaşamı olumsuz etkiledi. Etkili fırtına nedeniyle Karadeniz’de metrelerce yükseklikte dalgalar oluştu. Sahillere vuran dalgalar kıyıyı aşarak Karadeniz Sahil Yolu’na ulaştı. Yer yer su birikintileri ve göllenmelerin oluştuğu yolda sürücüler zor anlar yaşadı.

DÜZCE'DE PLAJDAKİ TESİS, FIRTINA VE DALGALARLA YIKILDI

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde dün gece etkili olan ve saatteki hızı 100 kilometreyi bulan fırtınayla birlikte 7 metreye ulaşan dalgalar, Ceneviz Kalesi'ndeki Akçakoca Belediyesi'ne ait plaj tesisinde hasara neden oldu. Çatısı uçan tesisin ön kısmı da yıkıldı. Kış sezonu olması nedeniyle kimsenin bulunmadığı tesiste, can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı belirtildi.



