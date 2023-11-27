İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı! O saatlere dikkat: 80 km hıza ulaşacak

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde devam edecek yağışların Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının Kuzey, iç ve doğu kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 12 derece) azalacağı, güney ve batı kesimlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güneyli, zamanla iç ve batı kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun batı ve kuzeydoğusunda kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat hamleli 80-100 km/saat) şeklinde bekleniyor.

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SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT

Yağışların, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde görülecek yağışların yüksek ve dağlık kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların oluşturacağı olumsuz şartlara karşı sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

RÜZGAR SAATTE 100 KM'YE ÇIKACAK

Rüzgarın güneyli yönlerden Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun batı ve kuzeydoğusunda kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat hamleli 80-100 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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27 İLE SARI VE TURUNCU UYARI



Sarı kodla uyarılan iller; Adana, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Kars, Kastamonu, Malatya, Muş, Rize, Siirt, Sinop, Trabzon, Tunceli, Van, Zonguldak, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Düzce. Hatay'a ise turuncu uyarı yapıldı.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN FIRTINA UYARISI

İstanbul Valiliği, yarın(salı) öğle için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu. Rüzgarın saatte 50-80 km esmesinin beklendiği aktarıldı.

#Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre;



🟨Yarın (Salı) öğle saatlerinden itibaren rüzgârın, #İstanbul il genelinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.



⚠️Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



📎https://t.co/wlYpDCIZot pic.twitter.com/u0Jvu9PPi3 — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) November 27, 2023

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ORHAN ŞEN'DEN UYARI

Öte yandan CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen, haftalık hava durumu tahminini paylaştı. Sosyal medyadan paylaşım yapan Şen'in uyarıları şu şekilde:

Bugün Pazartesi öğlene kadar Zonguldak, Bursa, Bilecek, Bolu, Karabük, Eskişehir ve Ankara'da kar yağışı var. Öğleden sonra Doğu Anadolu'da Erzurum, Erzincan, Kars çevre illerinde yağacak kar gece biter. Doğu Karadeniz, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli yağmur, diğer bölgelerde yağış yok.

Yağış gece tüm Türkiyeyi terk ediyor. Sıcaklıklar bugün de düşük. Doğu Anadolu'da lodos kuvvetli. Güney Ege'ye yarın Salı akşamı yağmur geliyor. Marmara'ya çarşamba günü kuvvetli gelecek. Sıcaklıklar yarından itibaren 7-10 derece hafta sonuna kadar devam edecek.

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İstanbul bugün soğuk 7C, gece 3C ve yarın ısınıyor 16 C. Yağış çarşamba günü. İzmir'de rüzgar hafifledi, deniz çekildi problem yok 13 C. Antalya 17C, Ankara sabah hafif kar yağışlı 4C.