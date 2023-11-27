Hatay İskenderun'da şiddetli yağış! Cadde ve sokaklar su altında kaldı

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İlçede dün gece etkili olan kuvvetli yağış ve fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi. Depremde altyapısı zarar gören sahil kesimlerindeki mahallelerde deniz suyunun da etkisiyle su taşkınları yaşandı. Kaldırım seviyesini aşan su, Atatürk ve Ulu Cami caddelerindeki iş yerlerine taştı. Caddeler, araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Çok sayıda araç, su taşkınları nedeniyle zarar gördü. Güvenlik önlemleri kapsamında mahallelerin bazı bölümlerinde elektrikler kesildi. Bölgeye sevk edilen AFAD ve itfaiye ekipleri, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir aldı. Sabah saatlerinde sağanağın etkisini yitirmesiyle, belediye ekipleri ve bölge halkı, suyun tahliyesi için çalışma yaptı. Su altında kalan caddelerdeki esnaf da iş yerlerine giremediklerini belirterek, çalışmaların tamamlanmasını beklediklerini söyledi.

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İŞ MAKİNELERİYLE TAHLİYE

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sular altındaki caddelerde mahsur kalan kişiler, iş makineleriyle kurtarıldı. Ekiplerin suları tahliye etmek için çalışmaları devam ediyor.

Bu sırada, su altında kalan Atatürk Caddesi'nde kanalizasyondan çıkan farenin ıslandığını ve soğuktan titrediğini gören bir kadın ise duruma kayıtsız kalamadığını belirtti. Şalıyla fareyi yakalayıp kurutan kadın, aynı şalla parktaki kuru bir yere koydu. Bir süre şalın içinde duran fare daha sonra kaçtı.

VALİ MASATLI: DEVLETİMİZ TÜM İMKANLARIYLA BÖLGEDE

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, şiddetli yağış ve lodos etkisiyle yaşanan su baskınlarından yaşandığı İskenderun ilçesinde inceleme yaptı. Masatlı, çizmelerini giyip, 1 metreyi bulun cadde ve sokakları gezip, İskenderun Kaykamı Murat Sefa Demiryürek’ten çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunan Vali Masatlı, 24 saat esaslı olarak tüm birimlerin sahada sürecin takipçisi olduğunu belirterek, “Devletimizin tüm imkanları ile bölgedeki çalışmaları hassasiyet ile takip eriyor” dedi.

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SAHİLDE ARACLAR SU ALTINDA KALDI

Öte yandan denizle karanın birleştiği İskenderun sahilinde park halindeki onlarca araç da 1 metreyi bulan su altında kaldı. İş yerleri ve evlerinde mahsur kalan vatandaşlar da ekipler tarafından iş makineleriyle tahliye edildi. 6 Şubat depreminde İskenderun Limanı'nda yaşam alanına dönüştürülen Süheyla Sultan gemisine yerleştirilen vatandaşlar da denizin yükselmesi nedeniyle çıkamadı. İhtiyaçları olan vatandaşlar da iş makineleriyle gemiden alınıp, ilçe merkezine götürüldü.

SAMANDAĞ'DA DENİZ TAŞTI

Hatay'ın Samandağ ilçesinde dün gece meydana gelen şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle deniz suyu taştı. Taşan su, Deniz Mahallesi'ne doğru ilerledi. Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Ekipler, suyun tahliyesi için çalışmalarına devam ediyor.