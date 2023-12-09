Firari zanlı Hollanda’da yakalandı

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Hollanda polisi, yakalanan zanlının kimliğini gizli tuttu ancak İstanbul’da devam eden davada Cemil Onak ismi firari zanlı olarak görülüyor. Hollanda polisinin açıklamasına göre, zanlı Türk emniyetinin uyarısı üzerine bir süredir yakın takipteydi. Hollanda polisi, Lahey kentinin Zoetermeer kasabasına yerleşmeye çalışan zanlıyı hafta başında özel bir operasyonla yakaladı. Çarşamba günü hâkim karşısına çıkartılan ve tutuklanan zanlının, Türkiye’ye iade edilmesi bekleniyor.

Geçen yıl 8 Şubat’ta şoförü Murat Demirtaş’la birlikte öldürülen Halil Falyalı cinayetiyle ilgili biri İstanbul, diğeri Lefkoşa’da iki ayrı dava devam ediyor. Hollanda polisinin yakaladığı zanlı, İstanbul 36’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nin talebi üzerine aranıyordu.

BARODAN AVUKAT ATANACAK

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HALİL Falyalı cinayetinin ardından yakalanan Mehmet Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez’e “tasarlayarak öldürme” ile “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme” suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 12’şer yıl hapis istemiyle dava açılmıştı. İstanbul 36’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmada davanın karara çıkması bekleniyordu ancak Söylemez kardeşlerin avukatları mazeret bildirmeden duruşmaya katılmadı.

Mahkeme heyeti, Söylemez kardeşlere bir sonraki duruşma İstanbul Barosu’ndan avukat atanmasına karar vererek duruşmayı 22 Aralık’a erteledi.