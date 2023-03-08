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Final yemeğine Akşener katılmadı

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#Altılı Masa#Meral Akşener#Kemal Kılıçdaroğlu
Final yemeğine Akşener katılmadı
Turan Yılmaz
Oluşturulma Tarihi: Mart 08, 2023 07:00

Altılı Masa’nın aday krizinin çözüldüğü önceci günkü toplantısı da gerilimli geçerken bir ara İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yine masadan kalktı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in kalktığı masaya yeniden dönmesini sağlayan son dakika Ekrem İmamoğlu-Mansur Yavaş formülü, toplantıda yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, masaya gelen bu yeni öneriyi yetkili kurullarıyla değerlendirmek isteyince toplantıya ara verildi. Ancak asıl sıkıntıya, belediye başkanları İmamoğlu ve Yavaş’ın icracı görevle kabinede yer alacakları yönünde İYİ Parti cephesinden yapılan açıklama yol açtı. 

SESLER YÜKSELDİ

Bu sırada Akşener ile Babacan arasında yaşanan tartışmada sesler yükseldi. Öfkelenerek masadan bir kez daha kalkan Akşener, Karamollaoğlu’nun makam odasındaki özel bölüme geçti. Akşener’i Davutoğlu sakinleştirirken, 4 lider de öneriyi başka odalarda kurmaylarıyla değerlendirip onay verdiler. 

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KRİZİ YATIŞTIRAN FORMÜL

Ancak bu kez de İmamoğlu ve Yavaş’la ilgili takvim tartışması yaşandı. Kılıçdaroğlu başta olmak üzere birçok lider, başkanların her iki görevi birden üstlenmelerinin önünde yasal engel olduğuna dikkat çekti. Çözüm 12 maddelik yol haritasına, Davutoğlu’nun geliştirdiği “Cumhurbaşkanının uygun göreceği tarihi” işaret eden ifade eklenerek bulundu. 5 saate yakın toplantının sonundaKaramollaoğlu konuklarını yemeğe davet etti.Mercimek çorba, kavurma-pilav, salata ve baklavanın yer aldığı yemeğe Akşener katılmadı.      

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#Altılı Masa#Meral Akşener#Kemal Kılıçdaroğlu

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